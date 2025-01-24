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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2025.01.24 13:45:11  37.1920   37.0892        0.0      -.-  1.8  -.-   SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2025.01.24 13:31:53  40.4548   29.2472        0.0      -.-  1.8  -.-   GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2025.01.24 13:26:06  39.4925   28.1453       11.4      -.-  2.2  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.01.24 12:47:34  38.5543   37.3017        5.4      -.-  1.7  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2025.01.24 12:46:48  38.8502   37.4088        7.5      -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2025.01.24 12:25:46  36.9623   36.9723       10.8      -.-  1.9  -.-   AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS)                        İlksel
2025.01.24 11:54:12  38.4615   37.5195       14.9      -.-  1.7  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2025.01.24 11:46:46  38.2947   38.0038        0.0      -.-  1.3  -.-   ALTINLI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.01.24 11:11:42  37.4498   36.4440       27.6      -.-  1.5  -.-   BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2025.01.24 09:51:39  39.1350   27.5893        7.6      -.-  1.8  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2025.01.24 09:33:01  38.2938   31.1547        5.4      -.-  2.0  -.-   YALVAC (ISPARTA)                                  İlksel
2025.01.24 09:19:55  37.1310   28.8532        5.1      -.-  1.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.01.24 08:39:59  36.0230   27.1480        8.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.01.24 08:23:19  38.5110   28.2418        9.0      -.-  1.3  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel
2025.01.24 08:06:05  39.3237   41.0680        5.0      -.-  3.3  3.5   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.24 08:00:05  39.3400   41.0553        8.2      -.-  1.9  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2025.01.24 07:59:43  38.2763   38.8210        5.0      -.-  2.5  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.01.24 06:12:24  38.7212   26.9970        4.2      -.-  1.7  -.-   SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel
2025.01.24 06:06:31  38.9815   27.9728        9.0      -.-  2.1  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2025.01.24 05:20:38  37.9782   43.4078        7.3      -.-  1.5  -.-   OGULDAMI-GURPINAR (VAN)                           İlksel
2025.01.24 04:39:45  38.4083   37.4850        5.0      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.01.24 04:26:34  36.9227   28.2182        6.9      -.-  1.6  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2025.01.24 03:36:43  38.4297   37.4530        5.9      -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2025.01.24 03:31:59  38.4302   37.5213        5.0      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.01.24 03:07:41  38.6297   44.7963        5.0      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2025.01.24 03:06:46  36.9345   27.5708        4.6      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2025.01.24 02:56:14  39.1195   25.7052        9.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.01.24 02:49:25  39.4628   39.9618       21.9      -.-  1.2  -.-   HACILI-PULUMUR (TUNCELI)                          İlksel
2025.01.24 02:24:13  35.5775   28.4048       14.3      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.01.24 02:13:14  37.0893   28.9565        5.0      -.-  3.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.01.24 02:11:17  37.7950   36.6422       12.1      -.-  1.2  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2025.01.24 01:53:16  35.5490   27.5265        5.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.01.24 01:47:25  38.5993   38.0510       23.2      -.-  1.3  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2025.01.24 01:45:03  38.2218   24.2413        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.01.24 01:43:43  41.0843   43.8990        5.0      -.-  1.4  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2025.01.24 01:39:05  38.6130   39.6370       17.0      -.-  1.1  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel
2025.01.24 01:10:13  40.3903   26.0838        8.4      -.-  1.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.01.24 00:56:32  38.5890   38.0268        7.9      -.-  1.3  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       İlksel
2025.01.24 00:54:30  36.8710   28.1828       15.2      -.-  1.3  -.-   YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)                       İlksel
2025.01.24 00:06:22  37.8055   37.7103        5.0      -.-  1.8  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 24 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-24 13:53:39    38.38333    38.89472    7.0     ML    1.1     Sivrice (Elazığ)   

2025-01-24 13:45:10    37.2025      37.04167    7.0     ML    2.0     Şehitkamil (Gaziantep)        

2025-01-24 13:31:52    40.43806    29.23361    10.43 ML    1.5     Orhangazi (Bursa)      

2025-01-24 13:26:06    39.49083    28.1925      6.93   ML    2.0     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-01-24 13:18:59    37.03389    29.55139    7.0     ML    1.1     Altınyayla (Burdur)     

2025-01-24 13:08:45    40.225        30.77444    7.0     ML    1.3     Göynük (Bolu)   

2025-01-24 12:53:01    39.33889    29.285        0.79   ML    1.3     Emet (Kütahya)  

2025-01-24 12:47:34    38.45472    37.305        7.0     ML    1.5     Darende (Malatya)     

2025-01-24 12:46:48    38.89083    37.42417    6.93   ML    1.5     Gürün (Sivas)     

2025-01-24 12:37:40    39.68889    29.45889    7.0     ML    1.1     Tavşanlı (Kütahya)      

2025-01-24 12:31:43    40.45 29.27833    7.0     ML    1.0     Orhangazi (Bursa)      

2025-01-24 12:25:47    37.03389    36.855        6.96   ML    2.1     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-01-24 12:17:22    38.20861    38.08694    7.0     ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-24 11:54:12    38.39111    37.485        7.0     ML    1.4     Darende (Malatya)     

2025-01-24 11:46:48    38.46778    37.98417    7.0     ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-24 11:43:37    36.3875      27.635        7.06   ML    1.6     Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla)   

2025-01-24 11:34:09    37.06694    28.89 7.0     ML    1.2     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-24 11:33:28    37.06028    36.84778    7.0     ML    1.6     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-01-24 11:31:34    40.01472    35.38056    6.95   ML    1.3     Çekerek (Yozgat)        

2025-01-24 11:22:12    39.96972    42.82778    7.01   ML    1.5     Eleşkirt (Ağrı)     

2025-01-24 11:01:26    38.27667    37.79667    11.97 ML    1.6     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-24 10:32:40    38.79194    43.49194    7.0     ML    1.7     Tuşba (Van)       

2025-01-24 10:31:42    41.66472    43.38639    20.7   ML    2.9     Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan)

2025-01-24 10:22:00    38.01528    37.82278    8.59   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-24 09:51:40    39.08972    27.54083    6.98   ML    1.6     Soma (Manisa)  

2025-01-24 09:33:01    38.32444    31.15222    10.27 ML    1.9     Yalvaç (Isparta)  

2025-01-24 09:19:57    37.13694    28.93667    7.0     ML    1.0     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-24 08:45:47    38.36278    37.48694    7.0     ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-24 08:40:01    36.13639    27.25861    17.74 ML    1.8     Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla)   

2025-01-24 08:32:17    38.16694    38.055        9.24   ML    1.6     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-24 08:28:41    39.02139    27.79194    7.01   ML    1.2     Akhisar (Manisa)         

2025-01-24 08:23:19    38.56722    28.21028    6.93   ML    1.2     Salihli (Manisa) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-24 08:21:16    38.26222    38.83806    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-01-24 08:06:06    39.33944    41.07056    7.0     ML    3.3     Karlıova (Bingöl)

2025-01-24 08:00:04    39.31333    41.00694    7.0     ML    2.1     Karlıova (Bingöl)

2025-01-24 07:59:45    38.29333    38.80944    7.0     ML    2.5     Pütürge (Malatya)      

2025-01-24 06:12:26    38.70028    26.96278    7.37   ML    1.7     Aliağa (İzmir)     

2025-01-24 06:06:31    38.98556    27.91694    7.0     ML    2.0     Akhisar (Manisa)         

2025-01-24 05:46:29    37.89278    37.83778    7.0     ML    1.0     Gölbaşı (Adıyaman)    

2025-01-24 05:20:38    38.05917    43.55278    7.0     ML    1.3     Gürpınar (Van)  

2025-01-24 04:50:14    38.13972    39.02111    7.0     ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2025-01-24 04:39:47    38.39556    37.52528    7.0     ML    1.1     Darende (Malatya)     

2025-01-24 04:35:38    38.46 39.2175      7.0     ML    0.9     Sivrice (Elazığ)   

2025-01-24 04:26:34    36.9275      28.20194    7.0     ML    1.5     Marmaris (Muğla)      

2025-01-24 03:45:38    38.22306    38.61611    7.8     ML    0.9     Pütürge (Malatya)      

2025-01-24 03:31:59    38.4425      37.48694    7.0     ML    1.9     Darende (Malatya)     

2025-01-24 03:18:23    37.06778    28.96 7.01   ML    0.9     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-24 03:15:17    38.33333    38.80333    7.03   ML    0.9     Kale (Malatya)   

2025-01-24 03:07:39    38.52278    44.88833    7.0     ML    1.8     Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van)  

2025-01-24 03:06:46    36.94 27.59722    7.45   ML    1.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla)

2025-01-24 03:06:33    38.6025      38.05389    7.0     ML    1.0     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-24 02:56:15    39.14139    25.77528    7.23   ML    1.5     Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-24 02:49:25    39.45472    40.00111    6.92   ML    1.3     Pülümür (Tunceli)       

2025-01-24 02:43:27    39.3775      28.00472    6.99   ML    1.2     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-01-24 02:41:53    40.83861    25.7525      7.24   ML    1.1     Ege Denizi

2025-01-24 02:24:11    35.54028    28.31917    7.92   ML    1.6     Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya)   

2025-01-24 02:13:14    37.07722    28.93444    7.73   ML    2.8     Köyceğiz (Muğla)       

2025-01-24 02:11:16    37.79028    36.57722    6.97   ML    1.5     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-01-24 01:53:16    35.56667    27.52167    13.97 ML    2.4     Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla)   

2025-01-24 01:47:25    38.58722    38.05139    7.02   ML    1.2     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-24 01:43:44    41.14861    43.92306    7.86   ML    1.3     Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars)       

2025-01-24 01:40:50    40.68556    32.80611    7.04   ML    0.9     Çerkeş (Çankırı) 

2025-01-24 01:39:05    38.58139    39.70333    9.39   ML    1.0     Merkez (Elazığ) 

2025-01-24 01:10:13    40.37222    26.125        7.01   ML    1.1     Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale)   

2025-01-24 00:56:32    38.5925      38.03889    7.01   ML    1.3     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-24 00:54:30    36.93889    28.20222    7.1     ML    1.0     Marmaris (Muğla)      

2025-01-24 00:36:22    38.27194    38.63861    7.0     ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-01-24 00:06:23    37.78944    37.70889    7.05   ML    2.0     Gölbaşı (Adıyaman)

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