Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 24 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 24 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.24 13:45:11 37.1920 37.0892 0.0 -.- 1.8 -.- SARILAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.24 13:31:53 40.4548 29.2472 0.0 -.- 1.8 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.01.24 13:26:06 39.4925 28.1453 11.4 -.- 2.2 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.24 12:47:34 38.5543 37.3017 5.4 -.- 1.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 12:46:48 38.8502 37.4088 7.5 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.24 12:25:46 36.9623 36.9723 10.8 -.- 1.9 -.- AGCAKENT-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2025.01.24 11:54:12 38.4615 37.5195 14.9 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 11:46:46 38.2947 38.0038 0.0 -.- 1.3 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.24 11:11:42 37.4498 36.4440 27.6 -.- 1.5 -.- BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.24 09:51:39 39.1350 27.5893 7.6 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.24 09:33:01 38.2938 31.1547 5.4 -.- 2.0 -.- YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.01.24 09:19:55 37.1310 28.8532 5.1 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.24 08:39:59 36.0230 27.1480 8.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.24 08:23:19 38.5110 28.2418 9.0 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.24 08:06:05 39.3237 41.0680 5.0 -.- 3.3 3.5 YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.24 08:00:05 39.3400 41.0553 8.2 -.- 1.9 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.24 07:59:43 38.2763 38.8210 5.0 -.- 2.5 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 06:12:24 38.7212 26.9970 4.2 -.- 1.7 -.- SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.01.24 06:06:31 38.9815 27.9728 9.0 -.- 2.1 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.24 05:20:38 37.9782 43.4078 7.3 -.- 1.5 -.- OGULDAMI-GURPINAR (VAN) İlksel
2025.01.24 04:39:45 38.4083 37.4850 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 04:26:34 36.9227 28.2182 6.9 -.- 1.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.24 03:36:43 38.4297 37.4530 5.9 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 03:31:59 38.4302 37.5213 5.0 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.24 03:07:41 38.6297 44.7963 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.24 03:06:46 36.9345 27.5708 4.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.24 02:56:14 39.1195 25.7052 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.24 02:49:25 39.4628 39.9618 21.9 -.- 1.2 -.- HACILI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.01.24 02:24:13 35.5775 28.4048 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.24 02:13:14 37.0893 28.9565 5.0 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.24 02:11:17 37.7950 36.6422 12.1 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.24 01:53:16 35.5490 27.5265 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.24 01:47:25 38.5993 38.0510 23.2 -.- 1.3 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.24 01:45:03 38.2218 24.2413 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.24 01:43:43 41.0843 43.8990 5.0 -.- 1.4 -.- ERMENISTAN İlksel
2025.01.24 01:39:05 38.6130 39.6370 17.0 -.- 1.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel
2025.01.24 01:10:13 40.3903 26.0838 8.4 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.24 00:56:32 38.5890 38.0268 7.9 -.- 1.3 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.01.24 00:54:30 36.8710 28.1828 15.2 -.- 1.3 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.24 00:06:22 37.8055 37.7103 5.0 -.- 1.8 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 24 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-24 13:53:39 38.38333 38.89472 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2025-01-24 13:45:10 37.2025 37.04167 7.0 ML 2.0 Şehitkamil (Gaziantep)
2025-01-24 13:31:52 40.43806 29.23361 10.43 ML 1.5 Orhangazi (Bursa)
2025-01-24 13:26:06 39.49083 28.1925 6.93 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-24 13:18:59 37.03389 29.55139 7.0 ML 1.1 Altınyayla (Burdur)
2025-01-24 13:08:45 40.225 30.77444 7.0 ML 1.3 Göynük (Bolu)
2025-01-24 12:53:01 39.33889 29.285 0.79 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2025-01-24 12:47:34 38.45472 37.305 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-01-24 12:46:48 38.89083 37.42417 6.93 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-01-24 12:37:40 39.68889 29.45889 7.0 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2025-01-24 12:31:43 40.45 29.27833 7.0 ML 1.0 Orhangazi (Bursa)
2025-01-24 12:25:47 37.03389 36.855 6.96 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-24 12:17:22 38.20861 38.08694 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-24 11:54:12 38.39111 37.485 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2025-01-24 11:46:48 38.46778 37.98417 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-01-24 11:43:37 36.3875 27.635 7.06 ML 1.6 Ege Denizi - [35.29 km] Datça (Muğla)
2025-01-24 11:34:09 37.06694 28.89 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 11:33:28 37.06028 36.84778 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-24 11:31:34 40.01472 35.38056 6.95 ML 1.3 Çekerek (Yozgat)
2025-01-24 11:22:12 39.96972 42.82778 7.01 ML 1.5 Eleşkirt (Ağrı)
2025-01-24 11:01:26 38.27667 37.79667 11.97 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-01-24 10:32:40 38.79194 43.49194 7.0 ML 1.7 Tuşba (Van)
2025-01-24 10:31:42 41.66472 43.38639 20.7 ML 2.9 Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [43.04 km] Çıldır (Ardahan)
2025-01-24 10:22:00 38.01528 37.82278 8.59 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-24 09:51:40 39.08972 27.54083 6.98 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-01-24 09:33:01 38.32444 31.15222 10.27 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)
2025-01-24 09:19:57 37.13694 28.93667 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 08:45:47 38.36278 37.48694 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-24 08:40:01 36.13639 27.25861 17.74 ML 1.8 Ege Denizi - [64.19 km] Datça (Muğla)
2025-01-24 08:32:17 38.16694 38.055 9.24 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-24 08:28:41 39.02139 27.79194 7.01 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-01-24 08:23:19 38.56722 28.21028 6.93 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-24 08:21:16 38.26222 38.83806 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 08:06:06 39.33944 41.07056 7.0 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)
2025-01-24 08:00:04 39.31333 41.00694 7.0 ML 2.1 Karlıova (Bingöl)
2025-01-24 07:59:45 38.29333 38.80944 7.0 ML 2.5 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 06:12:26 38.70028 26.96278 7.37 ML 1.7 Aliağa (İzmir)
2025-01-24 06:06:31 38.98556 27.91694 7.0 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2025-01-24 05:46:29 37.89278 37.83778 7.0 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-24 05:20:38 38.05917 43.55278 7.0 ML 1.3 Gürpınar (Van)
2025-01-24 04:50:14 38.13972 39.02111 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 04:39:47 38.39556 37.52528 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2025-01-24 04:35:38 38.46 39.2175 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-01-24 04:26:34 36.9275 28.20194 7.0 ML 1.5 Marmaris (Muğla)
2025-01-24 03:45:38 38.22306 38.61611 7.8 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-24 03:31:59 38.4425 37.48694 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya)
2025-01-24 03:18:23 37.06778 28.96 7.01 ML 0.9 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 03:15:17 38.33333 38.80333 7.03 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-01-24 03:07:39 38.52278 44.88833 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.65 km] Başkale (Van)
2025-01-24 03:06:46 36.94 27.59722 7.45 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.20 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-24 03:06:33 38.6025 38.05389 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 02:56:15 39.14139 25.77528 7.23 ML 1.5 Ege Denizi - [45.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-24 02:49:25 39.45472 40.00111 6.92 ML 1.3 Pülümür (Tunceli)
2025-01-24 02:43:27 39.3775 28.00472 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-24 02:41:53 40.83861 25.7525 7.24 ML 1.1 Ege Denizi
2025-01-24 02:24:11 35.54028 28.31917 7.92 ML 1.6 Akdeniz - [121.72 km] Kaş (Antalya)
2025-01-24 02:13:14 37.07722 28.93444 7.73 ML 2.8 Köyceğiz (Muğla)
2025-01-24 02:11:16 37.79028 36.57722 6.97 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-24 01:53:16 35.56667 27.52167 13.97 ML 2.4 Akdeniz - [125.31 km] Datça (Muğla)
2025-01-24 01:47:25 38.58722 38.05139 7.02 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 01:43:44 41.14861 43.92306 7.86 ML 1.3 Shirak (Ermenistan) - [33.04 km] Akyaka (Kars)
2025-01-24 01:40:50 40.68556 32.80611 7.04 ML 0.9 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-24 01:39:05 38.58139 39.70333 9.39 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2025-01-24 01:10:13 40.37222 26.125 7.01 ML 1.1 Ege Denizi - [18.07 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-01-24 00:56:32 38.5925 38.03889 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2025-01-24 00:54:30 36.93889 28.20222 7.1 ML 1.0 Marmaris (Muğla)
2025-01-24 00:36:22 38.27194 38.63861 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-01-24 00:06:23 37.78944 37.70889 7.05 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman)