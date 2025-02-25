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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.25 11:07:48  36.3657   42.0243       21.6      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            İlksel

2025.02.25 11:06:29  36.7148   25.1233       10.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 10:41:22  36.6335   25.6362        3.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 10:33:46  36.5280   25.5065       12.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 09:55:18  36.6503   25.6275        7.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 09:47:02  38.1270   32.6918        0.0      -.-  0.8  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

2025.02.25 09:44:49  36.6240   25.5608        9.8      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 09:39:57  38.7717   37.2880        5.0      -.-  1.9  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           REVIZE01   (2025.02.25 09:39:59)

2025.02.25 09:31:29  37.3662   33.6152        5.0      -.-  1.7  -.-   HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN)                      İlksel

2025.02.25 09:30:53  37.3983   33.5877        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN)                        REVIZE01   (2025.02.25 09:30:53)

2025.02.25 09:14:04  38.4502   26.8663       16.4      -.-  1.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.02.25 09:06:48  36.5403   25.6358        4.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 09:04:41  36.6453   25.6025        7.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 08:59:43  36.6392   25.3988        8.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 08:15:20  36.5940   25.4862       12.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 08:06:02  37.9727   36.3907       22.0      -.-  1.5  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.02.25 07:33:22  37.9965   37.4560        5.0      -.-  1.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.02.25 07:12:20  40.3347   24.1273        9.6      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.25 06:37:59  40.2658   24.1620       10.3      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.25 06:28:31  39.0337   27.5618        7.3      -.-  1.2  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.02.25 05:43:03  40.3950   28.8335        9.5      -.-  1.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2025.02.25 05:30:08  38.9068   30.0437        5.4      -.-  1.7  -.-   KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)              İlksel

2025.02.25 04:42:29  39.4495   26.1545        6.2      -.-  1.4  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2025.02.25 04:40:54  37.8808   36.6203        6.7      -.-  1.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2025.02.25 04:40:23  38.7565   25.9380       10.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 04:33:59  39.3158   40.8352        8.2      -.-  1.6  -.-   KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

2025.02.25 04:32:01  38.5725   39.4642        8.9      -.-  1.9  -.-   KOCKALE-(ELAZIG)                                  İlksel

2025.02.25 04:10:29  39.2642   40.8602       13.2      -.-  1.4  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel

2025.02.25 03:24:51  36.7017   25.5852       11.3      -.-  3.4  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 03:12:04  36.6327   25.5375        4.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 03:05:23  40.1923   31.6967        1.8      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.02.25 02:22:23  37.1632   28.8155        5.0      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.25 02:21:15  37.9967   36.6085       16.4      -.-  1.1  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.02.25 02:15:54  36.0248   27.7113        6.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 01:36:31  37.8958   27.6420       12.9      -.-  1.6  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)                    İlksel

2025.02.25 01:30:48  38.0873   37.1305       10.6      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.25 01:02:14  37.0623   27.9995       27.4      -.-  1.4  -.-   ALATEPE-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2025.02.25 00:54:06  36.0492   27.7057        9.9      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.02.25 00:46:00  36.0280   27.5858       13.0      -.-  4.4  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.25 00:28:49  36.6483   25.4722        8.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 25 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-25 11:27:04    37.61944    41.78722    6.94   ML    1.5     Dargeçit (Mardin)       

2025-02-25 11:26:02    40.36028    34.41389    7.0     ML    1.1     Uğurludağ (Çorum)    

2025-02-25 11:25:34    40.8525      28.84111    9.74   ML    1.4     Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul)        

2025-02-25 11:16:32    38.23556    38.68333    7.04   ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-02-25 11:07:47    37.46722    36.57972    7.0     ML    1.2     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-02-25 11:07:46    36.57972    42.15944    19.97 ML    2.5     Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak)     

2025-02-25 11:02:44    38.33972    38.77722    6.94   ML    0.7     Kale (Malatya)   

2025-02-25 09:47:02    38.06917    32.76944    7.0     ML    0.8     Selçuklu (Konya)

2025-02-25 09:39:57    38.75333    37.23667    8.52   ML    2.0     Gürün (Sivas)     

2025-02-25 09:31:26    37.60333    33.63833    5.86   ML    1.7     Karapınar (Konya)      

2025-02-25 09:30:52    37.55528    33.66556    7.01   ML    1.7     Karapınar (Konya)      

2025-02-25 09:14:03    38.495        26.83889    7.0     ML    1.3     Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir)        

2025-02-25 09:11:55    38.1325      38.55167    7.0     ML    1.4     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-25 08:56:47    38.44778    39.15361    7.0     ML    1.3     Sivrice (Elazığ)   

2025-02-25 08:50:14    38.275        38.7525      6.84   ML    0.6     Pütürge (Malatya)      

2025-02-25 08:25:56    38.26639    38.31306    7.0     ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-25 08:24:36    38.14528    38.56194    7.0     ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-02-25 08:06:04    37.8475      36.32806    7.0     ML    1.3     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-25 07:33:25    37.93444    37.47361    6.97   ML    1.6     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-02-25 07:29:18    38.09861    38.46556    7.0     ML    1.2     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-25 07:12:19    40.27639    24.07556    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-25 07:07:04    38.26694    38.83611    8.84   ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-02-25 06:54:38    36.57194    25.59389    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-25 06:39:10    36.44556    43.37306    7.0     ML    1.8     Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari)    

2025-02-25 06:37:40    36.64306    25.56806    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-25 06:28:32    39.02389    27.52667    7.0     ML    1.2     Akhisar (Manisa)         

2025-02-25 05:43:03    40.40889    28.82306    7.0     ML    1.9     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa)   

2025-02-25 05:30:09    38.9175      30.05222    7.0     ML    1.5     Altıntaş (Kütahya)       

2025-02-25 05:26:55    36.58389    25.57222    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-25 05:16:02    38.27389    38.71667    12.23 ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-02-25 05:07:41    36.5025      25.53528    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

2025-02-25 04:42:30    39.4575      26.2075      5.68   ML    1.1     Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-25 04:40:55    37.86944    36.62528    6.97   ML    1.4     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-02-25 04:40:22    38.65972    25.82639    7.09   ML    1.8     Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir)       

2025-02-25 04:34:00    39.3175      40.85472    7.02   ML    1.4     Karlıova (Bingöl)

2025-02-25 04:32:02    38.5525      39.52583    7.0     ML    1.9     Maden (Elazığ)  

2025-02-25 04:19:34    36.69333    41.29972    15.0   ML    1.8     Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin)      

2025-02-25 04:13:52    39.6925      34.15889    13.08 ML    1.0     Çiçekdağı (Kırşehir)    

2025-02-25 04:12:51    37.06806    28.66861    7.0     ML    1.1     Köyceğiz (Muğla)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-25 04:10:30    39.25111    40.88833    6.97   ML    1.2     Karlıova (Bingöl)

2025-02-25 03:56:00    38.35056    38.73806    13.2   ML    1.3     Kale (Malatya)   

2025-02-25 03:24:44    36.7025      25.34389    4.43   ML    3.5     Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)      

2025-02-25 03:12:36    38.14028    37.85444    7.0     ML    0.8     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-25 03:12:05    36.76861    25.66083    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-25 03:09:17    38.23556    38.23556    7.0     ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-25 03:07:52    36.67639    25.75583    7.0     ML    1.5     Ege Denizi

2025-02-25 03:05:23    40.17778    31.79167    6.86   ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-25 03:04:35    40.17306    31.76944    7.12   ML    1.5     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-25 03:03:51    38.24167    37.82833    7.02   ML    0.9     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-25 02:50:39    37.44528    37.07667    7.0     ML    1.2     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-02-25 02:45:01    36.73972    25.89389    7.49   ML    1.7     Ege Denizi

2025-02-25 02:29:41    36.69972    26.06472    7.28   ML    1.7     Ege Denizi

2025-02-25 02:29:28    38.24389    38.25472    7.0     ML    0.9     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-25 02:23:27    36.78222    25.94111    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-25 02:22:24    37.1525      28.83556    7.07   ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-02-25 02:21:16    37.95833    36.49722    7.03   ML    1.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-25 02:15:53    36.00028    27.73333    9.59   ML    2.0     Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla)      

2025-02-25 02:07:28    36.06111    27.73556    6.34   ML    1.4     Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla)      

2025-02-25 01:41:25    36.39528    25.88361    5.07   ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-25 01:36:31    37.88139    27.62611    7.0     ML    1.4     Germencik (Aydın)      

2025-02-25 01:33:59    39.32111    41.15306    7.0     ML    1.0     Varto (Muş)       

2025-02-25 01:30:49    38.08972    37.09222    7.01   ML    1.4     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-02-25 01:25:48    38.76667    43.29278    7.55   ML    1.1     Tuşba (Van)       

2025-02-25 01:15:36    39.04083    26.4975      7.0     ML    1.1     Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [28.36 km] Dikili (İzmir)

2025-02-25 01:05:37    36.74111    25.8525      7.0     ML    1.9     Ege Denizi

2025-02-25 01:05:24    36.05917    28.06528    7.0     ML    1.4     Akdeniz - [63.68 km] Marmaris (Muğla)      

2025-02-25 01:02:17    37.03361    28.02472    7.02   ML    1.1     Milas (Muğla)    

2025-02-25 00:56:23    38.11056    37.41278    6.14   ML    1.2     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-25 00:54:07    36.06056    27.71 7.31   ML    1.7     Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla)     

2025-02-25 00:46:02    36.06778    27.67028    11.46 MW  4.4     Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)   

2025-02-25 00:42:43    36.66889    25.75167    5.17   ML    1.8     Ege Denizi

2025-02-25 00:41:07    37.43583    30.58333    5.3     ML    1.0     Bucak (Burdur)  

2025-02-25 00:40:00    38.15028    38.63972    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-02-25 00:33:22    37.81361    36.06306    8.09   ML    1.3     Feke (Adana)     

2025-02-25 00:28:53    36.71917    25.79278    7.0     ML    1.9     Ege Denizi

2025-02-25 00:02:18    38.15417    41.78944    7.11   ML    1.0     Baykan (Siirt)

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