Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 25 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.25 11:07:48 36.3657 42.0243 21.6 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2025.02.25 11:06:29 36.7148 25.1233 10.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 10:41:22 36.6335 25.6362 3.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 10:33:46 36.5280 25.5065 12.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 09:55:18 36.6503 25.6275 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 09:47:02 38.1270 32.6918 0.0 -.- 0.8 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.02.25 09:44:49 36.6240 25.5608 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 09:39:57 38.7717 37.2880 5.0 -.- 1.9 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59)
2025.02.25 09:31:29 37.3662 33.6152 5.0 -.- 1.7 -.- HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.02.25 09:30:53 37.3983 33.5877 5.0 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53)
2025.02.25 09:14:04 38.4502 26.8663 16.4 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.25 09:06:48 36.5403 25.6358 4.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 09:04:41 36.6453 25.6025 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 08:59:43 36.6392 25.3988 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 08:15:20 36.5940 25.4862 12.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 08:06:02 37.9727 36.3907 22.0 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.25 07:33:22 37.9965 37.4560 5.0 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.25 07:12:20 40.3347 24.1273 9.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.25 06:37:59 40.2658 24.1620 10.3 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.25 06:28:31 39.0337 27.5618 7.3 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2025.02.25 05:43:03 40.3950 28.8335 9.5 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2025.02.25 05:30:08 38.9068 30.0437 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2025.02.25 04:42:29 39.4495 26.1545 6.2 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.25 04:40:54 37.8808 36.6203 6.7 -.- 1.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.25 04:40:23 38.7565 25.9380 10.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 04:33:59 39.3158 40.8352 8.2 -.- 1.6 -.- KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.02.25 04:32:01 38.5725 39.4642 8.9 -.- 1.9 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2025.02.25 04:10:29 39.2642 40.8602 13.2 -.- 1.4 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.02.25 03:24:51 36.7017 25.5852 11.3 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 03:12:04 36.6327 25.5375 4.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 03:05:23 40.1923 31.6967 1.8 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.25 02:22:23 37.1632 28.8155 5.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.25 02:21:15 37.9967 36.6085 16.4 -.- 1.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.25 02:15:54 36.0248 27.7113 6.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 01:36:31 37.8958 27.6420 12.9 -.- 1.6 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.02.25 01:30:48 38.0873 37.1305 10.6 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.25 01:02:14 37.0623 27.9995 27.4 -.- 1.4 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.02.25 00:54:06 36.0492 27.7057 9.9 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.25 00:46:00 36.0280 27.5858 13.0 -.- 4.4 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.25 00:28:49 36.6483 25.4722 8.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 25 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-25 11:27:04 37.61944 41.78722 6.94 ML 1.5 Dargeçit (Mardin)
2025-02-25 11:26:02 40.36028 34.41389 7.0 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)
2025-02-25 11:25:34 40.8525 28.84111 9.74 ML 1.4 Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul)
2025-02-25 11:16:32 38.23556 38.68333 7.04 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 11:07:47 37.46722 36.57972 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-25 11:07:46 36.57972 42.15944 19.97 ML 2.5 Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak)
2025-02-25 11:02:44 38.33972 38.77722 6.94 ML 0.7 Kale (Malatya)
2025-02-25 09:47:02 38.06917 32.76944 7.0 ML 0.8 Selçuklu (Konya)
2025-02-25 09:39:57 38.75333 37.23667 8.52 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2025-02-25 09:31:26 37.60333 33.63833 5.86 ML 1.7 Karapınar (Konya)
2025-02-25 09:30:52 37.55528 33.66556 7.01 ML 1.7 Karapınar (Konya)
2025-02-25 09:14:03 38.495 26.83889 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir)
2025-02-25 09:11:55 38.1325 38.55167 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2025-02-25 08:56:47 38.44778 39.15361 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2025-02-25 08:50:14 38.275 38.7525 6.84 ML 0.6 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 08:25:56 38.26639 38.31306 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-25 08:24:36 38.14528 38.56194 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-02-25 08:06:04 37.8475 36.32806 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-25 07:33:25 37.93444 37.47361 6.97 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-02-25 07:29:18 38.09861 38.46556 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2025-02-25 07:12:19 40.27639 24.07556 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-25 07:07:04 38.26694 38.83611 8.84 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 06:54:38 36.57194 25.59389 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-25 06:39:10 36.44556 43.37306 7.0 ML 1.8 Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari)
2025-02-25 06:37:40 36.64306 25.56806 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-25 06:28:32 39.02389 27.52667 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-02-25 05:43:03 40.40889 28.82306 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa)
2025-02-25 05:30:09 38.9175 30.05222 7.0 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
2025-02-25 05:26:55 36.58389 25.57222 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-25 05:16:02 38.27389 38.71667 12.23 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 05:07:41 36.5025 25.53528 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-25 04:42:30 39.4575 26.2075 5.68 ML 1.1 Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-25 04:40:55 37.86944 36.62528 6.97 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-25 04:40:22 38.65972 25.82639 7.09 ML 1.8 Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir)
2025-02-25 04:34:00 39.3175 40.85472 7.02 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2025-02-25 04:32:02 38.5525 39.52583 7.0 ML 1.9 Maden (Elazığ)
2025-02-25 04:19:34 36.69333 41.29972 15.0 ML 1.8 Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin)
2025-02-25 04:13:52 39.6925 34.15889 13.08 ML 1.0 Çiçekdağı (Kırşehir)
2025-02-25 04:12:51 37.06806 28.66861 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-25 04:10:30 39.25111 40.88833 6.97 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2025-02-25 03:56:00 38.35056 38.73806 13.2 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-02-25 03:24:44 36.7025 25.34389 4.43 ML 3.5 Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-25 03:12:36 38.14028 37.85444 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-25 03:12:05 36.76861 25.66083 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-25 03:09:17 38.23556 38.23556 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-25 03:07:52 36.67639 25.75583 7.0 ML 1.5 Ege Denizi
2025-02-25 03:05:23 40.17778 31.79167 6.86 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-02-25 03:04:35 40.17306 31.76944 7.12 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2025-02-25 03:03:51 38.24167 37.82833 7.02 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-25 02:50:39 37.44528 37.07667 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-25 02:45:01 36.73972 25.89389 7.49 ML 1.7 Ege Denizi
2025-02-25 02:29:41 36.69972 26.06472 7.28 ML 1.7 Ege Denizi
2025-02-25 02:29:28 38.24389 38.25472 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-25 02:23:27 36.78222 25.94111 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-25 02:22:24 37.1525 28.83556 7.07 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-02-25 02:21:16 37.95833 36.49722 7.03 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-25 02:15:53 36.00028 27.73333 9.59 ML 2.0 Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-25 02:07:28 36.06111 27.73556 6.34 ML 1.4 Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-25 01:41:25 36.39528 25.88361 5.07 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-25 01:36:31 37.88139 27.62611 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2025-02-25 01:33:59 39.32111 41.15306 7.0 ML 1.0 Varto (Muş)
2025-02-25 01:30:49 38.08972 37.09222 7.01 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-25 01:25:48 38.76667 43.29278 7.55 ML 1.1 Tuşba (Van)
2025-02-25 01:15:36 39.04083 26.4975 7.0 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [28.36 km] Dikili (İzmir)
2025-02-25 01:05:37 36.74111 25.8525 7.0 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-25 01:05:24 36.05917 28.06528 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [63.68 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-25 01:02:17 37.03361 28.02472 7.02 ML 1.1 Milas (Muğla)
2025-02-25 00:56:23 38.11056 37.41278 6.14 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-25 00:54:07 36.06056 27.71 7.31 ML 1.7 Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Muğla)
2025-02-25 00:46:02 36.06778 27.67028 11.46 MW 4.4 Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla)
2025-02-25 00:42:43 36.66889 25.75167 5.17 ML 1.8 Ege Denizi
2025-02-25 00:41:07 37.43583 30.58333 5.3 ML 1.0 Bucak (Burdur)
2025-02-25 00:40:00 38.15028 38.63972 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-02-25 00:33:22 37.81361 36.06306 8.09 ML 1.3 Feke (Adana)
2025-02-25 00:28:53 36.71917 25.79278 7.0 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-25 00:02:18 38.15417 41.78944 7.11 ML 1.0 Baykan (Siirt)