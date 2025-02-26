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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.26 10:52:17  38.4045   38.8775        5.0      -.-  1.6  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2025.02.26 10:28:47  36.7817   25.7400        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 10:05:44  38.0667   37.2295        8.1      -.-  2.2  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.02.26 10:04:48  38.0088   37.4622       28.4      -.-  1.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.02.26 09:49:51  37.3302   36.0973        8.7      -.-  1.5  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel

2025.02.26 09:22:08  37.6273   35.5865        8.7      -.-  1.8  -.-   ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2025.02.26 08:30:08  37.4587   35.6357       10.2      -.-  1.6  -.-   BAGTEPE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2025.02.26 08:15:53  38.5602   37.4613        2.4      -.-  1.5  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2025.02.26 08:15:02  36.6460   25.4938       14.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 08:12:50  36.6763   25.8617       12.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.26 06:48:47  36.6260   25.6508        9.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 06:09:31  36.6565   25.6432        7.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 04:27:07  37.7148   35.5757        5.0      -.-  1.5  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.02.26 04:12:30  36.5240   25.5610       17.8      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 04:11:09  36.5528   25.5110       13.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 04:00:54  38.3702   37.5733       10.2      -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.02.26 03:36:52  38.1730   36.7512        5.0      -.-  2.0  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.02.26 03:36:30  36.6525   25.6630        6.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.26 03:11:04  39.3557   40.2620        7.9      -.-  2.1  -.-   CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2025.02.26 03:02:50  40.3135   24.1895       15.7      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.26 00:32:33  36.6168   25.4705       14.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 26 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-26 11:28:08    38.26528    38.15056    7.0     ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-26 10:55:46    38.16944    38.48556    12.6   ML    1.3     Battalgazi (Malatya)   

2025-02-26 10:52:16    38.31778    38.80472    9.3     ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2025-02-26 10:05:43    38.05111    37.18528    12.5   ML    2.2     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-02-26 09:49:51    37.64083    35.53611    7.1     ML    1.1     Aladağ (Adana) 

2025-02-26 09:22:08    37.65472    35.54194    8.3     ML    1.8     Aladağ (Adana) 

2025-02-26 08:30:09    37.33583    35.94333    7.0     ML    1.5     Kadirli (Osmaniye)      

2025-02-26 08:14:58    36.32139    25.95167    7.0     ML    2.3     Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-26 08:12:49    36.66083    26.04833    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-26 08:11:42    37.91722    28.8   7.58   ML    1.1     Sarayköy (Denizli)       

2025-02-26 07:24:47    37.58278    26.73361    6.99   ML    1.6     Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın)      

2025-02-26 06:58:09    39.02417    27.86389    7.0     ML    1.2     Akhisar (Manisa)         

2025-02-26 06:48:43    36.69528    25.59 7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-26 06:09:29    36.69722    25.79417    7.0     ML    2.7     Ege Denizi

2025-02-26 06:01:26    37.88583    29.23306    7.0     ML    1.1     Pamukkale (Denizli)   

2025-02-26 05:11:24    38.23556    38.78528    4.0     ML    1.5     Pütürge (Malatya)      

2025-02-26 04:27:08    37.75056    35.57 6.96   ML    1.6     Kozan (Adana)   

2025-02-26 04:12:28    36.75389    25.71306    7.0     ML    2.9     Ege Denizi

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-26 04:00:53    38.43694    37.60833    6.93   ML    1.6     Darende (Malatya)     

2025-02-26 03:58:12    38.71778    39.91111    10.56 ML    1.2     Kovancılar (Elazığ)      

2025-02-26 03:36:52    38.17222    36.70194    6.97   ML    2.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-26 03:36:29    36.655        25.7825      7.0     ML    2.6     Ege Denizi

2025-02-26 03:31:39    38.78306    43.32167    7.0     ML    1.5     Tuşba (Van)       

2025-02-26 03:14:56    37.48472    33.66861    7.11   ML    1.5     Ayrancı (Karaman)      

2025-02-26 03:11:03    39.23444    40.29528    7.0     ML    2.0     Kiğı (Bingöl)       

2025-02-26 03:02:54    40.38917    24.46222    29.24 ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-26 03:01:36    35.40361    27.44139    13.75 ML    1.6     Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla)   

2025-02-26 02:52:51    37.27444    42.79444    6.77   ML    1.5     Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak) 

2025-02-26 02:41:05    39.62111    26.05806    7.0     ML    1.2     Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-02-26 02:35:28    36.1525      28.12361    7.11   ML    1.5     Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla)      

2025-02-26 02:11:56    39.3625      40.62556    7.03   ML    1.2     Yedisu (Bingöl)  

2025-02-26 01:40:39    38.15806    37.89194    13.67 ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-26 01:24:28    37.81583    27.00944    6.99   ML    1.6     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)   

2025-02-26 01:23:56    37.38861    36.94333    10.78 ML    1.1     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-02-26 00:58:25    40.15972    45.10528    17.46 ML    2.0     Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır)       

2025-02-26 00:52:24    36.73333    36.12472    7.0     ML    1.3     Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay)

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