Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 26 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 26 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 26 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.26 10:52:17 38.4045 38.8775 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.02.26 10:28:47 36.7817 25.7400 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 10:05:44 38.0667 37.2295 8.1 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.26 10:04:48 38.0088 37.4622 28.4 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.26 09:49:51 37.3302 36.0973 8.7 -.- 1.5 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.02.26 09:22:08 37.6273 35.5865 8.7 -.- 1.8 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.26 08:30:08 37.4587 35.6357 10.2 -.- 1.6 -.- BAGTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.26 08:15:53 38.5602 37.4613 2.4 -.- 1.5 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.26 08:15:02 36.6460 25.4938 14.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 08:12:50 36.6763 25.8617 12.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 06:48:47 36.6260 25.6508 9.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 06:09:31 36.6565 25.6432 7.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 04:27:07 37.7148 35.5757 5.0 -.- 1.5 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.26 04:12:30 36.5240 25.5610 17.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 04:11:09 36.5528 25.5110 13.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 04:00:54 38.3702 37.5733 10.2 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.26 03:36:52 38.1730 36.7512 5.0 -.- 2.0 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.26 03:36:30 36.6525 25.6630 6.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.26 03:11:04 39.3557 40.2620 7.9 -.- 2.1 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.02.26 03:02:50 40.3135 24.1895 15.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.26 00:32:33 36.6168 25.4705 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 26 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-26 11:28:08 38.26528 38.15056 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-26 10:55:46 38.16944 38.48556 12.6 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-02-26 10:52:16 38.31778 38.80472 9.3 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-02-26 10:05:43 38.05111 37.18528 12.5 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-26 09:49:51 37.64083 35.53611 7.1 ML 1.1 Aladağ (Adana)
2025-02-26 09:22:08 37.65472 35.54194 8.3 ML 1.8 Aladağ (Adana)
2025-02-26 08:30:09 37.33583 35.94333 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2025-02-26 08:14:58 36.32139 25.95167 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-26 08:12:49 36.66083 26.04833 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 08:11:42 37.91722 28.8 7.58 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2025-02-26 07:24:47 37.58278 26.73361 6.99 ML 1.6 Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın)
2025-02-26 06:58:09 39.02417 27.86389 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-02-26 06:48:43 36.69528 25.59 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 06:09:29 36.69722 25.79417 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-26 06:01:26 37.88583 29.23306 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2025-02-26 05:11:24 38.23556 38.78528 4.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-02-26 04:27:08 37.75056 35.57 6.96 ML 1.6 Kozan (Adana)
2025-02-26 04:12:28 36.75389 25.71306 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-26 04:00:53 38.43694 37.60833 6.93 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-02-26 03:58:12 38.71778 39.91111 10.56 ML 1.2 Kovancılar (Elazığ)
2025-02-26 03:36:52 38.17222 36.70194 6.97 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-26 03:36:29 36.655 25.7825 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-26 03:31:39 38.78306 43.32167 7.0 ML 1.5 Tuşba (Van)
2025-02-26 03:14:56 37.48472 33.66861 7.11 ML 1.5 Ayrancı (Karaman)
2025-02-26 03:11:03 39.23444 40.29528 7.0 ML 2.0 Kiğı (Bingöl)
2025-02-26 03:02:54 40.38917 24.46222 29.24 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-26 03:01:36 35.40361 27.44139 13.75 ML 1.6 Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla)
2025-02-26 02:52:51 37.27444 42.79444 6.77 ML 1.5 Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak)
2025-02-26 02:41:05 39.62111 26.05806 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-26 02:35:28 36.1525 28.12361 7.11 ML 1.5 Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-26 02:11:56 39.3625 40.62556 7.03 ML 1.2 Yedisu (Bingöl)
2025-02-26 01:40:39 38.15806 37.89194 13.67 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-26 01:24:28 37.81583 27.00944 6.99 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)
2025-02-26 01:23:56 37.38861 36.94333 10.78 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-26 00:58:25 40.15972 45.10528 17.46 ML 2.0 Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır)
2025-02-26 00:52:24 36.73333 36.12472 7.0 ML 1.3 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay)