Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.27 11:06:57 39.1757 27.6373 0.0 -.- 1.8 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.27 10:55:23 38.0650 27.2275 5.3 -.- 1.5 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.11.27 09:57:05 37.9645 27.1215 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.27 09:50:46 41.7740 32.5008 5.4 -.- 2.2 -.- HATIPLER-AMASRA (BARTIN) İlksel
2024.11.27 09:41:01 39.1823 27.6268 0.0 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.27 09:38:32 40.1548 35.8573 27.2 -.- 1.6 -.- UYUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.11.27 08:22:03 39.5723 28.7878 5.4 -.- 2.3 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.11.27 08:19:32 39.2000 29.4365 4.7 -.- 1.7 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.27 07:55:02 38.3708 42.3993 5.2 -.- 2.0 -.- GURESCI-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 07:46:38 40.7972 27.6938 5.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 07:45:53 37.9807 36.2873 5.4 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.27 07:38:54 40.8003 27.7268 18.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 07:21:03 37.2992 36.7407 6.0 -.- 1.6 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.27 06:39:06 35.6108 34.7625 7.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.27 06:38:38 37.7995 27.1692 4.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.27 06:28:54 38.3048 42.4397 6.4 -.- 1.4 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 06:24:08 38.2683 42.3508 5.4 -.- 2.6 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 06:14:52 40.7853 27.7070 13.7 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 06:10:25 38.3200 42.3188 9.3 -.- 2.3 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel
2024.11.27 06:08:23 38.2797 42.2737 5.0 -.- 2.0 -.- YUVACIK-(BITLIS) İlksel
2024.11.27 05:56:43 38.2428 42.3523 5.0 -.- 4.2 4.3 ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 05:50:07 38.2318 42.3660 5.3 -.- 4.1 4.3 ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 05:39:58 40.4783 35.7732 19.8 -.- 1.6 -.- MUSAKOY-(AMASYA) İlksel
2024.11.27 05:06:24 39.2327 29.3302 6.4 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.11.27 05:01:38 36.9518 27.3162 4.0 -.- 2.1 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.11.27 04:59:18 37.1140 36.7055 5.0 -.- 1.4 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.27 04:58:26 40.7957 27.6903 7.5 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 04:56:03 40.7928 27.7045 17.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 04:50:07 40.7810 27.6930 15.4 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 04:44:17 38.6195 39.6883 5.5 -.- 1.7 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG) İlksel
2024.11.27 04:42:23 37.6448 35.8948 5.2 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.27 04:39:07 38.2905 42.3472 3.9 -.- 2.3 -.- COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.11.27 04:27:58 39.9093 36.5553 5.1 -.- 1.4 -.- ILICA-YILDIZELI (SIVAS) İlksel
2024.11.27 04:25:35 40.0742 35.9602 5.5 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.11.27 03:44:41 38.0378 36.0942 9.4 -.- 1.4 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.27 02:35:14 38.1118 36.6510 4.7 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.27 01:57:18 38.1242 38.5018 5.2 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.27 01:47:27 38.0282 37.6213 12.5 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.27 01:29:11 36.6235 36.3283 3.5 -.- 1.4 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.11.27 01:28:15 38.3823 37.4293 19.5 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.27 01:22:38 40.0640 35.9858 2.1 -.- 2.9 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.27 01:07:51 40.7845 27.7105 14.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.27 00:53:43 36.6238 36.3352 5.5 -.- 2.2 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.11.27 00:25:32 37.7823 30.8755 5.0 -.- 1.6 -.- TEPELI-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
AFAD 27 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-27 11:37:27 39.01722 27.55722 7.0 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-27 11:29:06 38.16056 38.62861 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-11-27 11:06:58 39.2425 27.71222 7.0 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-11-27 10:55:24 38.04306 27.2375 6.91 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2024-11-27 10:35:06 39.77194 30.26111 7.0 ML 1.0 Tepebaşı (Eskişehir)
2024-11-27 10:22:23 38.26778 38.41111 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2024-11-27 10:11:49 40.03583 28.69083 7.0 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-11-27 10:00:13 38.45611 39.16 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-11-27 09:57:06 37.96833 27.16194 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.06 km] Menderes (İzmir)
2024-11-27 09:52:41 38.30528 42.39361 7.0 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 09:50:47 41.735 32.53556 12.29 ML 2.3 Amasra (Bartın)
2024-11-27 09:50:43 38.30333 42.37472 7.0 ML 1.4 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 09:41:01 39.03972 27.51972 6.94 ML 1.2 Kınık (İzmir)
2024-11-27 09:38:34 40.03528 35.97528 9.48 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
2024-11-27 09:22:45 38.285 42.33889 6.99 ML 1.4 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 08:52:17 38.41167 25.91139 7.06 ML 1.5 Ege Denizi - [33.23 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-27 08:22:03 39.57778 28.83667 7.0 ML 1.9 Dursunbey (Balıkesir)
2024-11-27 08:19:33 39.1975 29.47417 7.44 ML 1.3 Çavdarhisar (Kütahya)
2024-11-27 08:18:45 38.76861 43.14083 4.99 ML 1.3 Van Gölü - [06.81 km] Tuşba (Van)
2024-11-27 08:01:28 38.05389 27.23361 5.11 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-11-27 07:55:02 38.31944 42.38944 7.0 ML 1.9 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 07:46:38 40.79111 27.70444 4.33 ML 1.5 Marmara Denizi - [15.86 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 07:45:54 37.9225 36.17639 9.91 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-11-27 07:38:56 40.805 27.67278 5.84 ML 1.4 Marmara Denizi - [16.95 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 07:21:53 38.30278 42.39667 6.94 ML 1.3 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 07:21:05 37.24139 36.84111 6.04 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-27 07:16:25 38.14111 27.12111 6.85 ML 1.1 Menderes (İzmir)
2024-11-27 07:06:49 38.29583 42.40917 7.01 ML 1.1 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 06:40:11 36.79306 27.85056 6.17 ML 1.1 Datça (Muğla)
2024-11-27 06:39:06 35.57389 34.67306 4.81 ML 1.9 Akdeniz
2024-11-27 06:38:39 37.8 27.18639 7.59 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.72 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-27 06:31:03 36.445 27.98806 10.25 ML 1.3 Ege Denizi - [23.41 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-27 06:28:55 38.28806 42.35167 6.99 ML 1.4 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:27:32 38.39139 38.87389 13.53 ML 0.9 Karakaya Barajı - [02.60 km] Sivrice (Elazığ)
2024-11-27 06:24:08 38.27583 42.34056 11.35 ML 2.4 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:23:13 38.08333 37.17444 11.14 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-27 06:14:52 40.80889 27.6875 12.09 ML 2.4 Marmara Denizi - [17.51 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 06:10:25 38.29278 42.34417 7.0 ML 2.2 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 06:09:00 38.28639 42.36444 7.59 ML 1.8 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 06:08:24 38.27389 42.33556 7.0 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:56:43 38.28833 42.3475 10.53 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:50:07 38.28083 42.35083 8.71 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:39:59 40.47444 35.72833 7.0 ML 1.4 Merkez (Amasya)
2024-11-27 05:18:53 38.14167 38.94944 10.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-27 05:12:14 40.78444 27.67389 6.99 ML 1.1 Marmara Denizi - [14.68 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 05:06:25 39.24722 29.26611 3.82 ML 1.0 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-27 05:01:39 36.94167 27.29944 6.25 ML 1.7 Ege Denizi - [03.02 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-27 04:59:19 37.13972 36.67472 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-27 04:58:26 40.77917 27.70222 11.99 ML 1.8 Marmara Denizi - [14.53 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:56:03 40.78667 27.71333 9.55 ML 1.8 Marmara Denizi - [15.59 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:50:07 40.785 27.70361 7.92 ML 2.6 Marmara Denizi - [15.18 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:50:05 39.18389 40.17361 6.9 ML 0.9 Yayladere (Bingöl)
2024-11-27 04:44:17 38.62667 39.68611 8.59 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2024-11-27 04:42:24 37.68444 35.9175 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-11-27 04:39:07 38.28472 42.36056 6.95 ML 2.2 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 04:28:44 40.78972 27.66194 6.94 ML 1.1 Marmara Denizi - [15.21 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:27:57 39.9125 36.49972 8.85 ML 1.4 Yıldızeli (Sivas)
2024-11-27 04:25:35 40.07667 35.97111 6.35 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-11-27 04:19:32 38.25444 38.61583 10.69 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-27 04:09:19 38.96111 27.08361 10.04 ML 1.0 Bergama (İzmir)
2024-11-27 03:55:00 38.305 38.38667 6.78 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-11-27 03:50:34 39.68694 33.34528 6.89 ML 1.0 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-27 03:44:43 37.96806 36.20139 6.64 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-27 03:18:44 37.39917 36.3775 7.0 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:35:14 38.13417 36.58778 6.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:34:52 37.55694 37.29944 7.01 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:32:16 37.55167 37.255 7.03 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-27 01:57:18 38.11222 38.48778 7.55 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2024-11-27 01:47:27 38.01889 37.6175 7.02 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-27 01:43:50 39.09528 29.72111 7.0 ML 1.0 Aslanapa (Kütahya)
2024-11-27 01:41:18 38.91694 28.03722 5.44 ML 0.8 Akhisar (Manisa)
2024-11-27 01:38:30 38.30333 38.69306 10.07 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-11-27 01:37:59 38.25278 38.12472 6.96 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-27 01:29:11 36.62056 36.41194 7.0 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-27 01:28:16 38.43889 37.43028 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-11-27 01:22:40 40.0625 36.00861 7.0 ML 2.6 Sulusaray (Tokat)
2024-11-27 01:07:52 40.78528 27.70861 10.58 ML 1.6 Marmara Denizi - [15.33 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 01:05:35 38.23778 37.79111 9.47 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-27 01:02:41 38.22917 37.86333 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-27 00:53:42 36.62472 36.40472 7.0 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-27 00:25:32 37.73444 30.89861 6.98 ML 1.4 Eğirdir (Isparta)
2024-11-27 00:20:37 38.39722 38.8875 7.0 ML 1.1 Baskil (Elazığ)
2024-11-27 00:10:04 38.8775 37.39306 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)