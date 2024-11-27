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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.27 11:06:57  39.1757   27.6373        0.0      -.-  1.8  -.-   SOMA (MANISA)                                     İlksel

2024.11.27 10:55:23  38.0650   27.2275        5.3      -.-  1.5  -.-   CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)                        İlksel

2024.11.27 09:57:05  37.9645   27.1215        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.27 09:50:46  41.7740   32.5008        5.4      -.-  2.2  -.-   HATIPLER-AMASRA (BARTIN)                          İlksel

2024.11.27 09:41:01  39.1823   27.6268        0.0      -.-  1.6  -.-   SOMA (MANISA)                                     İlksel

2024.11.27 09:38:32  40.1548   35.8573       27.2      -.-  1.6  -.-   UYUK-ZILE (TOKAT)                                 İlksel

2024.11.27 08:22:03  39.5723   28.7878        5.4      -.-  2.3  -.-   KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                 İlksel

2024.11.27 08:19:32  39.2000   29.4365        4.7      -.-  1.7  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel

2024.11.27 07:55:02  38.3708   42.3993        5.2      -.-  2.0  -.-   GURESCI-TATVAN (BITLIS)                           İlksel

2024.11.27 07:46:38  40.7972   27.6938        5.0      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 07:45:53  37.9807   36.2873        5.4      -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.27 07:38:54  40.8003   27.7268       18.4      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 07:21:03  37.2992   36.7407        6.0      -.-  1.6  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.27 06:39:06  35.6108   34.7625        7.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.27 06:38:38  37.7995   27.1692        4.4      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.27 06:28:54  38.3048   42.4397        6.4      -.-  1.4  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.11.27 06:24:08  38.2683   42.3508        5.4      -.-  2.6  -.-   COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.11.27 06:14:52  40.7853   27.7070       13.7      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.27 06:10:25  38.3200   42.3188        9.3      -.-  2.3  -.-   YAYALAR-(BITLIS)                                  İlksel

2024.11.27 06:08:23  38.2797   42.2737        5.0      -.-  2.0  -.-   YUVACIK-(BITLIS)                                  İlksel

2024.11.27 05:56:43  38.2428   42.3523        5.0      -.-  4.2  4.3   ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.11.27 05:50:07  38.2318   42.3660        5.3      -.-  4.1  4.3   ICLIKAVAL-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.11.27 05:39:58  40.4783   35.7732       19.8      -.-  1.6  -.-   MUSAKOY-(AMASYA)                                  İlksel

2024.11.27 05:06:24  39.2327   29.3302        6.4      -.-  1.4  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.11.27 05:01:38  36.9518   27.3162        4.0      -.-  2.1  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel

2024.11.27 04:59:18  37.1140   36.7055        5.0      -.-  1.4  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.11.27 04:58:26  40.7957   27.6903        7.5      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 04:56:03  40.7928   27.7045       17.4      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 04:50:07  40.7810   27.6930       15.4      -.-  2.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 04:44:17  38.6195   39.6883        5.5      -.-  1.7  -.-   GEDIKYOLU-(ELAZIG)                                İlksel

2024.11.27 04:42:23  37.6448   35.8948        5.2      -.-  1.7  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.11.27 04:39:07  38.2905   42.3472        3.9      -.-  2.3  -.-   COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.11.27 04:27:58  39.9093   36.5553        5.1      -.-  1.4  -.-   ILICA-YILDIZELI (SIVAS)                           İlksel

2024.11.27 04:25:35  40.0742   35.9602        5.5      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2024.11.27 03:44:41  38.0378   36.0942        9.4      -.-  1.4  -.-   NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2024.11.27 02:35:14  38.1118   36.6510        4.7      -.-  1.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.27 01:57:18  38.1242   38.5018        5.2      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.11.27 01:47:27  38.0282   37.6213       12.5      -.-  1.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.27 01:29:11  36.6235   36.3283        3.5      -.-  1.4  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.11.27 01:28:15  38.3823   37.4293       19.5      -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.27 01:22:38  40.0640   35.9858        2.1      -.-  2.9  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.11.27 01:07:51  40.7845   27.7105       14.7      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.27 00:53:43  36.6238   36.3352        5.5      -.-  2.2  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.11.27 00:25:32  37.7823   30.8755        5.0      -.-  1.6  -.-   TEPELI-EGIRDIR (ISPARTA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-27 11:37:27 39.01722  27.55722  7.0    ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-11-27 11:29:06 38.16056  38.62861  7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-11-27 11:06:58 39.2425     27.71222  7.0    ML    1.6    Soma (Manisa) 

2024-11-27 10:55:24 38.04306  27.2375     6.91  ML    1.4    Menderes (İzmir)      

2024-11-27 10:35:06 39.77194  30.26111  7.0    ML    1.0    Tepebaşı (Eskişehir)  

2024-11-27 10:22:23 38.26778  38.41111  7.0    ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-27 10:11:49 40.03583  28.69083  7.0    ML    1.4    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-11-27 10:00:13 38.45611  39.16         7.0    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-27 09:57:06 37.96833  27.16194  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.06 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-27 09:52:41 38.30528  42.39361  7.0    ML    1.6    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 09:50:47 41.735       32.53556  12.29         ML    2.3    Amasra (Bartın)

2024-11-27 09:50:43 38.30333  42.37472  7.0    ML    1.4    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 09:41:01 39.03972  27.51972  6.94  ML    1.2    Kınık (İzmir)     

2024-11-27 09:38:34 40.03528  35.97528  9.48  ML    1.3    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-27 09:22:45 38.285       42.33889  6.99  ML    1.4    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 08:52:17 38.41167  25.91139  7.06  ML    1.5    Ege Denizi - [33.23 km] Çeşme (İzmir)   

2024-11-27 08:22:03 39.57778  28.83667  7.0    ML    1.9    Dursunbey (Balıkesir)        

2024-11-27 08:19:33 39.1975     29.47417  7.44  ML    1.3    Çavdarhisar (Kütahya)        

2024-11-27 08:18:45 38.76861  43.14083  4.99  ML    1.3    Van Gölü - [06.81 km] Tuşba (Van)      

2024-11-27 08:01:28 38.05389  27.23361  5.11  ML    1.3    Menderes (İzmir)      

2024-11-27 07:55:02 38.31944  42.38944  7.0    ML    1.9    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 07:46:38 40.79111  27.70444  4.33  ML    1.5    Marmara Denizi - [15.86 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 07:45:54 37.9225     36.17639  9.91  ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-27 07:38:56 40.805       27.67278  5.84  ML    1.4    Marmara Denizi - [16.95 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 07:21:53 38.30278  42.39667  6.94  ML    1.3    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 07:21:05 37.24139  36.84111  6.04  ML    1.5    Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-27 07:16:25 38.14111  27.12111  6.85  ML    1.1    Menderes (İzmir)      

2024-11-27 07:06:49 38.29583  42.40917  7.01  ML    1.1    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 06:40:11 36.79306  27.85056  6.17  ML    1.1    Datça (Muğla)  

2024-11-27 06:39:06 35.57389  34.67306  4.81  ML    1.9    Akdeniz   

2024-11-27 06:38:39 37.8  27.18639  7.59  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.72 km] Kuşadası (Aydın)      

2024-11-27 06:31:03 36.445       27.98806  10.25         ML    1.3    Ege Denizi - [23.41 km] Marmaris (Muğla)      

2024-11-27 06:28:55 38.28806  42.35167  6.99  ML    1.4    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 06:27:32 38.39139  38.87389  13.53         ML    0.9    Karakaya Barajı - [02.60 km] Sivrice (Elazığ)

2024-11-27 06:24:08 38.27583  42.34056  11.35         ML    2.4    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 06:23:13 38.08333  37.17444  11.14         ML    1.4    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-27 06:14:52 40.80889  27.6875     12.09         ML    2.4    Marmara Denizi - [17.51 km] Marmara (Balıkesir)

2024-11-27 06:10:25 38.29278  42.34417  7.0    ML    2.2    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 06:09:00 38.28639  42.36444  7.59  ML    1.8    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 06:08:24 38.27389  42.33556  7.0    ML    1.5    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 05:56:43 38.28833  42.3475     10.53         MW  4.3    Merkez (Bitlis)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-27 05:50:07 38.28083  42.35083  8.71  MW  4.3    Merkez (Bitlis)  

2024-11-27 05:39:59 40.47444  35.72833  7.0    ML    1.4    Merkez (Amasya)      

2024-11-27 05:18:53 38.14167  38.94944  10.55         ML    1.0    Pütürge (Malatya)        

2024-11-27 05:12:14 40.78444  27.67389  6.99  ML    1.1    Marmara Denizi - [14.68 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 05:06:25 39.24722  29.26611  3.82  ML    1.0    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-27 05:01:39 36.94167  27.29944  6.25  ML    1.7    Ege Denizi - [03.02 km] Bodrum (Muğla)       

2024-11-27 04:59:19 37.13972  36.67472  7.0    ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-27 04:58:26 40.77917  27.70222  11.99         ML    1.8    Marmara Denizi - [14.53 km] Marmara (Balıkesir)

2024-11-27 04:56:03 40.78667  27.71333  9.55  ML    1.8    Marmara Denizi - [15.59 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 04:50:07 40.785       27.70361  7.92  ML    2.6    Marmara Denizi - [15.18 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 04:50:05 39.18389  40.17361  6.9    ML    0.9    Yayladere (Bingöl)    

2024-11-27 04:44:17 38.62667  39.68611  8.59  ML    1.6    Merkez (Elazığ)

2024-11-27 04:42:24 37.68444  35.9175     7.0    ML    1.7    Kozan (Adana) 

2024-11-27 04:39:07 38.28472  42.36056  6.95  ML    2.2    Hizan (Bitlis)     

2024-11-27 04:28:44 40.78972  27.66194  6.94  ML    1.1    Marmara Denizi - [15.21 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-27 04:27:57 39.9125     36.49972  8.85  ML    1.4    Yıldızeli (Sivas) 

2024-11-27 04:25:35 40.07667  35.97111  6.35  ML    2.0    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-27 04:19:32 38.25444  38.61583  10.69         ML    1.0    Pütürge (Malatya)        

2024-11-27 04:09:19 38.96111  27.08361  10.04         ML    1.0    Bergama (İzmir)        

2024-11-27 03:55:00 38.305       38.38667  6.78  ML    1.2    Battalgazi (Malatya) 

2024-11-27 03:50:34 39.68694  33.34528  6.89  ML    1.0    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-27 03:44:43 37.96806  36.20139  6.64  ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-27 03:18:44 37.39917  36.3775     7.0    ML    1.0    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-27 02:35:14 38.13417  36.58778  6.98  ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-27 02:34:52 37.55694  37.29944  7.01  ML    0.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-27 02:32:16 37.55167  37.255       7.03  ML    0.9    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-27 01:57:18 38.11222  38.48778  7.55  ML    2.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-27 01:47:27 38.01889  37.6175     7.02  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-27 01:43:50 39.09528  29.72111  7.0    ML    1.0    Aslanapa (Kütahya)  

2024-11-27 01:41:18 38.91694  28.03722  5.44  ML    0.8    Akhisar (Manisa)       

2024-11-27 01:38:30 38.30333  38.69306  10.07         ML    0.8    Battalgazi (Malatya)        

2024-11-27 01:37:59 38.25278  38.12472  6.96  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-27 01:29:11 36.62056  36.41194  7.0    ML    1.8    Kırıkhan (Hatay)        

2024-11-27 01:28:16 38.43889  37.43028  7.0    ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-11-27 01:22:40 40.0625     36.00861  7.0    ML    2.6    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-27 01:07:52 40.78528  27.70861  10.58         ML    1.6    Marmara Denizi - [15.33 km] Marmara (Balıkesir)

2024-11-27 01:05:35 38.23778  37.79111  9.47  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-27 01:02:41 38.22917  37.86333  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-27 00:53:42 36.62472  36.40472  7.0    ML    2.3    Kırıkhan (Hatay)        

2024-11-27 00:25:32 37.73444  30.89861  6.98  ML    1.4    Eğirdir (Isparta)         

2024-11-27 00:20:37 38.39722  38.8875     7.0    ML    1.1    Baskil (Elazığ)   

2024-11-27 00:10:04 38.8775     37.39306  7.0    ML    1.2    Gürün (Sivas)

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