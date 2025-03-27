Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.27 12:03:48 36.3053 36.1212 2.8 -.- 1.9 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2025.03.27 11:12:45 37.4295 36.9685 5.0 -.- 1.9 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.27 10:34:17 39.9048 27.2142 13.0 -.- 2.2 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2025.03.27 10:25:05 37.2693 35.2853 24.6 -.- 1.5 -.- SARIKONAK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2025.03.27 10:23:05 39.3730 26.2137 13.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.27 10:18:44 38.1028 38.3057 8.9 -.- 1.0 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.27 09:50:22 36.0442 32.6367 19.7 -.- 2.4 -.- DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2025.03.27 09:34:05 38.5617 36.9732 9.3 -.- 1.7 -.- OGLAKKAYA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.27 08:58:36 39.9450 40.6935 8.3 -.- 2.1 -.- DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.03.27 08:45:44 36.6733 25.5107 7.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.27 08:42:32 40.1725 25.9828 17.8 -.- 1.5 -.- ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2025.03.27 08:20:01 36.6068 25.5172 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.27 07:24:37 40.1353 26.1198 3.3 -.- 2.3 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.27 06:32:25 38.1507 36.8797 7.6 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.27 05:53:51 39.7103 27.5877 5.0 -.- 1.6 -.- CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2025.03.27 05:30:53 40.0187 40.1002 7.3 -.- 2.2 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2025.03.27 05:20:31 39.2358 25.9520 13.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.27 05:19:12 37.4338 36.9822 2.0 -.- 1.4 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.27 04:54:16 36.5550 25.4962 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.27 04:15:46 36.4033 25.6947 3.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.03.27 03:49:50 38.7558 43.5645 10.6 -.- 2.3 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN) İlksel
2025.03.27 03:31:49 36.0697 36.3955 6.1 -.- 1.6 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2025.03.27 01:33:32 38.5205 37.7113 7.8 -.- 1.6 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.03.27 01:17:15 35.1208 26.4208 21.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.27 01:12:16 35.1322 27.7763 6.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 27 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-27 12:04:59 41.87333 27.28778 12.1 ML 0.9 Merkez (Kırklareli)
2025-03-27 12:01:17 39.12694 27.34833 13.8 ML 1.5 Kınık (İzmir)
2025-03-27 11:46:25 41.225 41.3825 21.4 ML 0.9 Arhavi (Artvin)
2025-03-27 11:12:45 37.46833 36.94278 7.0 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-27 10:25:05 37.26083 35.47444 7.0 ML 1.7 İmamoğlu (Adana)
2025-03-27 10:23:06 39.39667 26.26389 7.8 ML 1.6 Ege Denizi - [11.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-27 10:18:47 38.07 38.40611 7.06 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-27 09:50:23 36.07222 32.67611 6.99 ML 2.0 Anamur (Mersin)
2025-03-27 09:34:07 38.47611 36.9775 7.06 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-03-27 09:14:21 39.86972 39.97722 6.91 ML 1.5 Çayırlı (Erzincan)
2025-03-27 08:58:37 39.92389 40.725 7.07 ML 2.1 Aşkale (Erzurum)
2025-03-27 08:42:34 40.17278 26.14111 7.73 ML 1.2 Ege Denizi - [11.25 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-03-27 07:44:21 39.83556 39.08639 7.01 ML 1.5 Kemah (Erzincan)
2025-03-27 07:24:38 40.13306 26.12444 12.27 ML 2.1 Ege Denizi - [09.58 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-03-27 06:32:25 38.13694 36.83917 8.1 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-03-27 06:13:59 39.24667 40.88389 7.01 ML 1.1 Karlıova (Bingöl)
2025-03-27 06:12:09 38.2775 38.11917 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-27 05:53:51 39.70861 27.58417 14.29 ML 1.5 Balya (Balıkesir)
2025-03-27 05:30:54 40.02361 40.04056 8.55 ML 2.0 Otlukbeli (Erzincan)
2025-03-27 05:20:31 39.19333 25.92611 10.58 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [33.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-27 05:19:14 37.46806 36.88472 6.94 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-27 04:34:34 36.39389 29.19111 7.0 ML 1.1 Seydikemer (Muğla)
2025-03-27 04:15:42 36.46917 25.55417 7.0 MW 3.7 Ege Denizi
2025-03-27 03:51:39 37.92861 29.10806 7.07 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2025-03-27 03:49:51 38.775 43.52556 6.99 ML 2.1 Tuşba (Van)
2025-03-27 03:37:50 40.05028 28.31917 7.0 ML 1.0 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-03-27 03:31:52 36.09806 36.29167 7.0 ML 1.8 Altınözü (Hatay)
2025-03-27 03:10:55 36.08528 28.72083 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [55.90 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-27 02:49:38 39.42167 34.71111 7.0 ML 0.9 Şefaatli (Yozgat)
2025-03-27 02:33:33 36.27472 28.81833 7.0 ML 0.9 Akdeniz - [35.26 km] Fethiye (Muğla)
2025-03-27 02:15:16 37.20861 36.94278 5.59 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2025-03-27 02:12:09 38.33583 38.87056 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2025-03-27 02:03:53 35.03722 28.28611 7.08 ML 1.5 Akdeniz - [166.24 km] Kaş (Antalya)
2025-03-27 01:33:33 38.51806 37.74056 7.0 ML 1.8 Darende (Malatya)
2025-03-27 01:30:37 36.38056 28.67583 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [37.16 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-27 01:17:16 35.32194 26.43611 11.23 ML 2.0 Akdeniz - [177.48 km] Datça (Muğla)
2025-03-27 01:12:21 35.43444 27.75056 6.85 ML 1.8 Akdeniz - [136.75 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-27 01:07:35 40.06583 40.02667 7.04 ML 1.7 Merkez (Bayburt)