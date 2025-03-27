  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.27 12:03:48  36.3053   36.1212        2.8      -.-  1.9  -.-   GULDEREN-(HATAY)                                  İlksel

2025.03.27 11:12:45  37.4295   36.9685        5.0      -.-  1.9  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.27 10:34:17  39.9048   27.2142       13.0      -.-  2.2  -.-   SAZAK-YENICE (CANAKKALE)                          İlksel

2025.03.27 10:25:05  37.2693   35.2853       24.6      -.-  1.5  -.-   SARIKONAK-KARAISALI (ADANA)                       İlksel

2025.03.27 10:23:05  39.3730   26.2137       13.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.03.27 10:18:44  38.1028   38.3057        8.9      -.-  1.0  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.03.27 09:50:22  36.0442   32.6367       19.7      -.-  2.4  -.-   DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN)                         İlksel

2025.03.27 09:34:05  38.5617   36.9732        9.3      -.-  1.7  -.-   OGLAKKAYA-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.27 08:58:36  39.9450   40.6935        8.3      -.-  2.1  -.-   DEMIRKIRAN-ASKALE (ERZURUM)                       İlksel

2025.03.27 08:45:44  36.6733   25.5107        7.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.27 08:42:32  40.1725   25.9828       17.8      -.-  1.5  -.-   ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)                       İlksel

2025.03.27 08:20:01  36.6068   25.5172        1.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.27 07:24:37  40.1353   26.1198        3.3      -.-  2.3  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel

2025.03.27 06:32:25  38.1507   36.8797        7.6      -.-  2.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2025.03.27 05:53:51  39.7103   27.5877        5.0      -.-  1.6  -.-   CAKALLAR-BALYA (BALIKESIR)                        İlksel

2025.03.27 05:30:53  40.0187   40.1002        7.3      -.-  2.2  -.-   UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)                       İlksel

2025.03.27 05:20:31  39.2358   25.9520       13.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.03.27 05:19:12  37.4338   36.9822        2.0      -.-  1.4  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.03.27 04:54:16  36.5550   25.4962       14.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.27 04:15:46  36.4033   25.6947        3.3      -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.27 03:49:50  38.7558   43.5645       10.6      -.-  2.3  -.-   ASAGIGOLALAN-(VAN)                                İlksel

2025.03.27 03:31:49  36.0697   36.3955        6.1      -.-  1.6  -.-   HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel

2025.03.27 01:33:32  38.5205   37.7113        7.8      -.-  1.6  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.03.27 01:17:15  35.1208   26.4208       21.7      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.27 01:12:16  35.1322   27.7763        6.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-27 12:04:59    41.87333    27.28778    12.1   ML    0.9     Merkez (Kırklareli)      

2025-03-27 12:01:17    39.12694    27.34833    13.8   ML    1.5     Kınık (İzmir)       

2025-03-27 11:46:25    41.225        41.3825      21.4   ML    0.9     Arhavi (Artvin)   

2025-03-27 11:12:45    37.46833    36.94278    7.0     ML    1.9     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-03-27 10:25:05    37.26083    35.47444    7.0     ML    1.7     İmamoğlu (Adana)     

2025-03-27 10:23:06    39.39667    26.26389    7.8     ML    1.6     Ege Denizi - [11.82 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-27 10:18:47    38.07 38.40611    7.06   ML    1.6     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-27 09:50:23    36.07222    32.67611    6.99   ML    2.0     Anamur (Mersin)        

2025-03-27 09:34:07    38.47611    36.9775      7.06   ML    1.7     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-03-27 09:14:21    39.86972    39.97722    6.91   ML    1.5     Çayırlı (Erzincan)        

2025-03-27 08:58:37    39.92389    40.725        7.07   ML    2.1     Aşkale (Erzurum)        

2025-03-27 08:42:34    40.17278    26.14111    7.73   ML    1.2     Ege Denizi - [11.25 km] Eceabat (Çanakkale)   

2025-03-27 07:44:21    39.83556    39.08639    7.01   ML    1.5     Kemah (Erzincan)       

2025-03-27 07:24:38    40.13306    26.12444    12.27 ML    2.1     Ege Denizi - [09.58 km] Eceabat (Çanakkale)   

2025-03-27 06:32:25    38.13694    36.83917    8.1     ML    2.3     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-03-27 06:13:59    39.24667    40.88389    7.01   ML    1.1     Karlıova (Bingöl)

2025-03-27 06:12:09    38.2775      38.11917    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-27 05:53:51    39.70861    27.58417    14.29 ML    1.5     Balya (Balıkesir) 

2025-03-27 05:30:54    40.02361    40.04056    8.55   ML    2.0     Otlukbeli (Erzincan)    

2025-03-27 05:20:31    39.19333    25.92611    10.58 ML    1.4     Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [33.98 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2025-03-27 05:19:14    37.46806    36.88472    6.94   ML    1.5     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-03-27 04:34:34    36.39389    29.19111    7.0     ML    1.1     Seydikemer (Muğla)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-27 04:15:42    36.46917    25.55417    7.0     MW  3.7     Ege Denizi

2025-03-27 03:51:39    37.92861    29.10806    7.07   ML    0.9     Pamukkale (Denizli)   

2025-03-27 03:49:51    38.775        43.52556    6.99   ML    2.1     Tuşba (Van)       

2025-03-27 03:37:50    40.05028    28.31917    7.0     ML    1.0     Mustafakemalpaşa (Bursa)        

2025-03-27 03:31:52    36.09806    36.29167    7.0     ML    1.8     Altınözü (Hatay)

2025-03-27 03:10:55    36.08528    28.72083    7.0     ML    1.0     Akdeniz - [55.90 km] Seydikemer (Muğla)   

2025-03-27 02:49:38    39.42167    34.71111    7.0     ML    0.9     Şefaatli (Yozgat)

2025-03-27 02:33:33    36.27472    28.81833    7.0     ML    0.9     Akdeniz - [35.26 km] Fethiye (Muğla) 

2025-03-27 02:15:16    37.20861    36.94278    5.59   ML    1.4     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-03-27 02:12:09    38.33583    38.87056    7.0     ML    1.4     Kale (Malatya)   

2025-03-27 02:03:53    35.03722    28.28611    7.08   ML    1.5     Akdeniz - [166.24 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-27 01:33:33    38.51806    37.74056    7.0     ML    1.8     Darende (Malatya)     

2025-03-27 01:30:37    36.38056    28.67583    7.0     ML    1.0     Akdeniz - [37.16 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-27 01:17:16    35.32194    26.43611    11.23 ML    2.0     Akdeniz - [177.48 km] Datça (Muğla)   

2025-03-27 01:12:21    35.43444    27.75056    6.85   ML    1.8     Akdeniz - [136.75 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-27 01:07:35    40.06583    40.02667    7.04   ML    1.7     Merkez (Bayburt)

4 | 5