Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.27 11:57:56 38.4213 37.4947 5.4 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.27 11:38:45 36.6270 25.6293 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 10:58:14 37.1702 30.9488 91.6 -.- 2.2 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel
2025.02.27 10:28:33 36.5550 25.6530 15.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 07:29:51 36.6693 25.5627 5.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 07:27:57 36.6102 25.5518 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 07:17:08 36.3908 28.6587 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.27 04:28:00 38.6082 40.6712 7.5 -.- 2.5 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.02.27 04:04:36 36.1508 36.0517 8.5 -.- 2.7 -.- TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.02.27 03:28:11 37.5892 35.6145 18.6 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.27 03:05:19 35.2753 33.2473 21.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-LAPTA İlksel
2025.02.27 02:30:43 39.4272 37.4047 8.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.27 02:04:43 38.0375 37.5937 2.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.27 01:22:00 36.6818 25.4780 18.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 01:12:45 36.5313 25.5805 6.5 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.27 00:38:18 39.4272 37.2940 8.9 -.- 1.7 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.27 00:32:21 39.4322 37.2970 4.0 -.- 1.9 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.02.27 00:17:02 36.7022 31.5388 25.2 -.- 3.4 3.1 KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2025.02.27 00:14:04 38.1275 37.8830 5.3 -.- 2.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 27 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-27 11:57:57 38.39833 37.45139 12.71 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-02-27 11:49:38 40.10583 31.88667 6.87 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-02-27 11:19:08 38.53389 39.41361 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-02-27 10:58:19 37.19528 30.98667 30.47 ML 2.6 Serik (Antalya)
2025-02-27 08:13:32 37.10194 29.02083 7.0 ML 1.4 Acıpayam (Denizli)
2025-02-27 07:17:09 36.4025 28.70083 7.34 ML 1.6 Akdeniz - [34.44 km] Dalaman (Muğla)
2025-02-27 06:32:06 37.15944 29.36028 11.59 ML 1.1 Çameli (Denizli)
2025-02-27 06:28:59 37.10583 28.82778 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-02-27 06:26:36 38.365 37.47667 6.98 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-27 05:54:58 38.33806 38.75028 12.26 ML 0.7 Kale (Malatya)
2025-02-27 04:28:00 38.60528 40.67 7.01 ML 2.4 Genç (Bingöl)
2025-02-27 04:04:38 36.22722 36.05556 8.04 ML 2.8 Antakya (Hatay)
2025-02-27 03:05:19 35.00778 33.185 56.61 ML 1.9 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-02-27 02:30:44 39.435 37.34167 7.81 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2025-02-27 02:05:57 38.16972 38.02444 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-27 02:04:46 38.03 37.59306 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-27 01:12:50 36.68583 25.7 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-27 00:38:18 39.41917 37.31889 7.0 ML 1.7 Ulaş (Sivas)
2025-02-27 00:32:22 39.41972 37.33194 7.0 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2025-02-27 00:17:03 36.85528 31.58667 18.6 ML 3.4 Manavgat (Antalya)
2025-02-27 00:14:04 38.10972 37.88778 7.0 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya)