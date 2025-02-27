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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.27 11:57:56  38.4213   37.4947        5.4      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.02.27 11:38:45  36.6270   25.6293        5.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 10:58:14  37.1702   30.9488       91.6      -.-  2.2  -.-   HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)                      İlksel

2025.02.27 10:28:33  36.5550   25.6530       15.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 07:29:51  36.6693   25.5627        5.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 07:27:57  36.6102   25.5518        9.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 07:17:08  36.3908   28.6587        5.7      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.27 04:28:00  38.6082   40.6712        7.5      -.-  2.5  -.-   YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)                         İlksel

2025.02.27 04:04:36  36.1508   36.0517        8.5      -.-  2.7  -.-   TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2025.02.27 03:28:11  37.5892   35.6145       18.6      -.-  1.4  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2025.02.27 03:05:19  35.2753   33.2473       21.3      -.-  2.0  -.-   KIBRIS-LAPTA                                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.27 02:30:43  39.4272   37.4047        8.0      -.-  1.8  -.-   KARAGOL-ULAS (SIVAS)                              İlksel

2025.02.27 02:04:43  38.0375   37.5937        2.4      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.02.27 01:22:00  36.6818   25.4780       18.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 01:12:45  36.5313   25.5805        6.5      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.27 00:38:18  39.4272   37.2940        8.9      -.-  1.7  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2025.02.27 00:32:21  39.4322   37.2970        4.0      -.-  1.9  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2025.02.27 00:17:02  36.7022   31.5388       25.2      -.-  3.4  3.1   KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA)                        İlksel

2025.02.27 00:14:04  38.1275   37.8830        5.3      -.-  2.4  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 27 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-27 11:57:57    38.39833    37.45139    12.71 ML    1.7     Darende (Malatya)     

2025-02-27 11:49:38    40.10583    31.88667    6.87   ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-27 11:19:08    38.53389    39.41361    7.0     ML    1.4     Merkez (Elazığ) 

2025-02-27 10:58:19    37.19528    30.98667    30.47 ML    2.6     Serik (Antalya)   

2025-02-27 08:13:32    37.10194    29.02083    7.0     ML    1.4     Acıpayam (Denizli)     

2025-02-27 07:17:09    36.4025      28.70083    7.34   ML    1.6     Akdeniz - [34.44 km] Dalaman (Muğla)       

2025-02-27 06:32:06    37.15944    29.36028    11.59 ML    1.1     Çameli (Denizli) 

2025-02-27 06:28:59    37.10583    28.82778    7.0     ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-02-27 06:26:36    38.365        37.47667    6.98   ML    1.1     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-27 05:54:58    38.33806    38.75028    12.26 ML    0.7     Kale (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-27 04:28:00    38.60528    40.67 7.01   ML    2.4     Genç (Bingöl)    

2025-02-27 04:04:38    36.22722    36.05556    8.04   ML    2.8     Antakya (Hatay) 

2025-02-27 03:05:19    35.00778    33.185        56.61 ML    1.9     Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)  

2025-02-27 02:30:44    39.435        37.34167    7.81   ML    1.8     Ulaş (Sivas)        

2025-02-27 02:05:57    38.16972    38.02444    7.0     ML    1.4     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-27 02:04:46    38.03 37.59306    7.0     ML    1.8     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-27 01:12:50    36.68583    25.7   7.0     ML    3.7     Ege Denizi

2025-02-27 00:38:18    39.41917    37.31889    7.0     ML    1.7     Ulaş (Sivas)        

2025-02-27 00:32:22    39.41972    37.33194    7.0     ML    1.8     Ulaş (Sivas)        

2025-02-27 00:17:03    36.85528    31.58667    18.6   ML    3.4     Manavgat (Antalya)    

2025-02-27 00:14:04    38.10972    37.88778    7.0     ML    2.6     Doğanşehir (Malatya)

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