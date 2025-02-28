Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.28 12:46:20 39.1205 36.1127 2.7 -.- 2.7 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2025.02.28 12:19:10 36.7358 34.4418 20.9 -.- 1.4 1.5 DOGLU-MEZITLI (MERSIN) İlksel
2025.02.28 12:09:08 36.7173 26.5735 8.5 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 11:56:57 38.4290 37.7598 11.1 -.- 1.4 -.- TASEVLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.02.28 11:24:13 36.6365 25.6048 14.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 11:03:53 36.7020 25.7857 12.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 10:24:54 36.4860 28.4108 27.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.28 09:58:28 38.1152 38.4253 11.5 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.28 09:47:44 36.6295 25.8917 25.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 09:23:13 36.7472 25.5720 22.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 09:17:52 36.8230 29.3017 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.02.28 08:58:53 36.5675 25.6192 11.9 -.- 2.0 1.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 08:44:21 38.1252 37.9805 0.0 -.- 1.7 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.28 07:43:00 38.4427 37.4288 8.6 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.28 07:20:21 40.8662 27.9243 9.5 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.02.28 07:17:10 38.4468 37.4017 13.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.28 06:21:07 36.4073 25.7588 3.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 06:17:15 38.1407 37.3317 7.4 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.28 06:02:48 40.8997 31.6855 5.4 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2025.02.28 04:52:32 36.4853 25.6968 2.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 04:31:20 37.4037 35.9323 7.3 -.- 1.3 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.02.28 04:29:33 41.0812 33.7860 14.0 -.- 1.7 -.- BOSTAN-(KASTAMONU) İlksel
2025.02.28 03:48:12 40.6950 27.4677 14.8 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.28 03:40:05 37.3230 37.0462 10.3 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.28 02:48:50 38.0868 37.2225 7.0 -.- 2.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.28 02:40:11 36.7423 25.5237 16.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 02:37:58 37.3330 37.0175 5.0 -.- 2.6 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.28 02:30:15 39.9063 23.9580 12.4 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.28 01:58:20 36.6293 25.8057 12.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 01:18:00 37.7842 37.8625 5.0 -.- 2.1 -.- CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.28 00:54:07 40.4297 35.6165 6.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2025.02.28 00:27:20 36.6168 25.3545 6.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 00:09:40 36.6545 25.4690 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.28 00:05:18 36.5948 25.4238 7.1 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI İlksel
AFAD 28 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-28 12:46:20 39.07333 36.07 7.0 ML 2.6 Sarıoğlan (Kayseri)
2025-02-28 12:44:02 37.15028 28.77611 7.1 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2025-02-28 12:38:53 37.33694 31.72333 11.76 ML 1.1 Akseki (Antalya)
2025-02-28 12:29:03 38.6 39.09194 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-02-28 12:18:24 36.76806 26.55194 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-28 12:18:01 36.79778 26.59889 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-28 12:13:23 38.56722 29.30667 7.0 ML 0.8 Merkez (Uşak)
2025-02-28 12:09:08 36.75944 26.57917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-28 11:54:24 37.19 28.83917 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-02-28 10:24:54 36.44889 28.45194 24.97 ML 2.8 Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-28 09:58:30 38.07556 38.38694 8.73 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-28 09:47:45 39.17528 34.1575 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2025-02-28 09:17:53 36.90806 29.31361 7.0 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2025-02-28 08:44:23 38.18722 38.00472 13.91 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 08:25:48 40.475 33.86472 6.88 ML 0.9 Merkez (Çankırı)
2025-02-28 08:11:58 37.85583 27.00861 12.46 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir)
2025-02-28 08:07:56 38.18639 38.14694 6.96 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 07:43:01 38.40694 37.49556 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-02-28 07:22:58 38.67444 38.06222 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2025-02-28 07:20:22 40.8275 27.89083 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-02-28 07:17:12 38.41 37.49139 6.97 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-02-28 06:23:21 38.27917 38.28444 8.7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 06:17:15 38.11944 37.3225 17.1 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-28 06:15:06 39.11056 30.63472 7.03 ML 1.1 Seyitgazi (Eskişehir)
2025-02-28 06:06:32 37.43389 37.19 7.84 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-28 06:02:49 40.87444 31.66889 9.58 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2025-02-28 05:08:44 38.11444 38.48833 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 04:43:08 38.24417 38.77083 12.22 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-02-28 04:33:28 37.06889 42.70972 7.48 ML 1.3 Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)
2025-02-28 04:31:21 37.415 35.94556 6.96 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2025-02-28 04:29:34 41.05528 33.80417 21.76 ML 1.3 Ilgaz (Çankırı)
2025-02-28 04:08:35 37.17139 39.17278 6.69 ML 0.9 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-28 04:07:42 38.11444 38.52694 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 03:59:05 38.11556 38.52222 6.99 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2025-02-28 03:58:47 37.15833 28.83667 7.05 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)
2025-02-28 03:44:20 39.10417 28.04861 7.08 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2025-02-28 03:40:06 37.35139 37.02194 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-28 03:18:48 37.20306 39.21139 7.08 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-28 03:14:46 38.23444 38.775 9.05 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-02-28 03:13:48 38.26639 38.72 8.66 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-02-28 03:03:52 38.26194 38.15583 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-28 02:48:51 38.15083 37.195 7.55 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-28 02:37:59 37.31056 37.03333 7.0 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-28 01:18:02 37.82306 37.95306 10.6 ML 2.1 Tut (Adıyaman)
2025-02-28 00:54:07 40.44194 35.60806 6.97 ML 1.1 Göynücek (Amasya)
2025-02-28 00:27:24 36.66972 25.70944 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-28 00:09:42 36.67833 25.76528 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-28 00:05:18 36.65083 25.56083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi