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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 28 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 28 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.28 12:46:20  39.1205   36.1127        2.7      -.-  2.7  -.-   KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)                          İlksel

2025.02.28 12:19:10  36.7358   34.4418       20.9      -.-  1.4  1.5   DOGLU-MEZITLI (MERSIN)                            İlksel

2025.02.28 12:09:08  36.7173   26.5735        8.5      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 11:56:57  38.4290   37.7598       11.1      -.-  1.4  -.-   TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2025.02.28 11:24:13  36.6365   25.6048       14.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 11:03:53  36.7020   25.7857       12.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 10:24:54  36.4860   28.4108       27.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.02.28 09:58:28  38.1152   38.4253       11.5      -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.02.28 09:47:44  36.6295   25.8917       25.7      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 09:23:13  36.7472   25.5720       22.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 09:17:52  36.8230   29.3017        5.0      -.-  1.4  -.-   SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)                       İlksel

2025.02.28 08:58:53  36.5675   25.6192       11.9      -.-  2.0  1.7   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 08:44:21  38.1252   37.9805        0.0      -.-  1.7  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.28 07:43:00  38.4427   37.4288        8.6      -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.02.28 07:20:21  40.8662   27.9243        9.5      -.-  1.6  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel

2025.02.28 07:17:10  38.4468   37.4017       13.0      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2025.02.28 06:21:07  36.4073   25.7588        3.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 06:17:15  38.1407   37.3317        7.4      -.-  2.0  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.28 06:02:48  40.8997   31.6855        5.4      -.-  1.8  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel

2025.02.28 04:52:32  36.4853   25.6968        2.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 04:31:20  37.4037   35.9323        7.3      -.-  1.3  -.-   CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel

2025.02.28 04:29:33  41.0812   33.7860       14.0      -.-  1.7  -.-   BOSTAN-(KASTAMONU)                                İlksel

2025.02.28 03:48:12  40.6950   27.4677       14.8      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.02.28 03:40:05  37.3230   37.0462       10.3      -.-  1.6  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.02.28 02:48:50  38.0868   37.2225        7.0      -.-  2.3  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.02.28 02:40:11  36.7423   25.5237       16.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 02:37:58  37.3330   37.0175        5.0      -.-  2.6  -.-   KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.02.28 02:30:15  39.9063   23.9580       12.4      -.-  3.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.28 01:58:20  36.6293   25.8057       12.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 01:18:00  37.7842   37.8625        5.0      -.-  2.1  -.-   CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN)                            İlksel

2025.02.28 00:54:07  40.4297   35.6165        6.0      -.-  1.3  -.-   YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel

2025.02.28 00:27:20  36.6168   25.3545        6.8      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 00:09:40  36.6545   25.4690        6.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.28 00:05:18  36.5948   25.4238        7.1      -.-  3.0  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 28 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-28 12:46:20    39.07333    36.07 7.0     ML    2.6     Sarıoğlan (Kayseri)     

2025-02-28 12:44:02    37.15028    28.77611    7.1     ML    1.8     Menteşe (Muğla)        

2025-02-28 12:38:53    37.33694    31.72333    11.76 ML    1.1     Akseki (Antalya) 

2025-02-28 12:29:03    38.6   39.09194    7.0     ML    1.4     Merkez (Elazığ) 

2025-02-28 12:18:24    36.76806    26.55194    7.0     ML    2.1     Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 12:18:01    36.79778    26.59889    7.0     ML    2.3     Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 12:13:23    38.56722    29.30667    7.0     ML    0.8     Merkez (Uşak)   

2025-02-28 12:09:08    36.75944    26.57917    7.0     ML    3.2     Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 11:54:24    37.19 28.83917    7.0     ML    1.3     Beyağaç (Denizli)        

2025-02-28 10:24:54    36.44889    28.45194    24.97 ML    2.8     Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla)      

2025-02-28 09:58:30    38.07556    38.38694    8.73   ML    2.2     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-02-28 09:47:45    39.17528    34.1575      7.0     ML    0.9     Merkez (Kırşehir)        

2025-02-28 09:17:53    36.90806    29.31361    7.0     ML    1.4     Çameli (Denizli) 

2025-02-28 08:44:23    38.18722    38.00472    13.91 ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-28 08:25:48    40.475        33.86472    6.88   ML    0.9     Merkez (Çankırı)

2025-02-28 08:11:58    37.85583    27.00861    12.46 ML    1.6     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir)   

2025-02-28 08:07:56    38.18639    38.14694    6.96   ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-28 07:43:01    38.40694    37.49556    7.0     ML    1.7     Darende (Malatya)     

2025-02-28 07:22:58    38.67444    38.06222    7.0     ML    1.4     Hekimhan (Malatya)   

2025-02-28 07:20:22    40.8275      27.89083    7.0     ML    1.5     Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)   

2025-02-28 07:17:12    38.41 37.49139    6.97   ML    1.6     Darende (Malatya)     

2025-02-28 06:23:21    38.27917    38.28444    8.7     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-28 06:17:15    38.11944    37.3225      17.1   ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-28 06:15:06    39.11056    30.63472    7.03   ML    1.1     Seyitgazi (Eskişehir)    

2025-02-28 06:06:32    37.43389    37.19 7.84   ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş) 

2025-02-28 06:02:49    40.87444    31.66889    9.58   ML    1.5     Merkez (Bolu)    

2025-02-28 05:08:44    38.11444    38.48833    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-28 04:43:08    38.24417    38.77083    12.22 ML    1.1     Pütürge (Malatya)      

2025-02-28 04:33:28    37.06889    42.70972    7.48   ML    1.3     Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)     

2025-02-28 04:31:21    37.415        35.94556    6.96   ML    1.4     Sumbas (Osmaniye)   

2025-02-28 04:29:34    41.05528    33.80417    21.76 ML    1.3     Ilgaz (Çankırı)    

2025-02-28 04:08:35    37.17139    39.17278    6.69   ML    0.9     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-02-28 04:07:42    38.11444    38.52694    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-28 03:59:05    38.11556    38.52222    6.99   ML    0.8     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-28 03:58:47    37.15833    28.83667    7.05   ML    1.3     Beyağaç (Denizli)        

2025-02-28 03:44:20    39.10417    28.04861    7.08   ML    1.2     Akhisar (Manisa)         

2025-02-28 03:40:06    37.35139    37.02194    7.0     ML    1.5     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-02-28 03:18:48    37.20306    39.21139    7.08   ML    1.4     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-02-28 03:14:46    38.23444    38.775        9.05   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-02-28 03:13:48    38.26639    38.72 8.66   ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-02-28 03:03:52    38.26194    38.15583    6.97   ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-28 02:48:51    38.15083    37.195        7.55   ML    2.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-28 02:37:59    37.31056    37.03333    7.0     ML    2.7     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-02-28 01:18:02    37.82306    37.95306    10.6   ML    2.1     Tut (Adıyaman)  

2025-02-28 00:54:07    40.44194    35.60806    6.97   ML    1.1     Göynücek (Amasya)    

2025-02-28 00:27:24    36.66972    25.70944    7.0     ML    3.1     Ege Denizi

2025-02-28 00:09:42    36.67833    25.76528    7.0     ML    2.6     Ege Denizi

2025-02-28 00:05:18    36.65083    25.56083    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

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