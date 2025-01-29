Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.29 11:56:48 40.4418 29.3177 0.0 -.- 1.3 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.01.29 11:49:52 39.4133 33.5415 17.4 -.- 1.4 -.- TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2025.01.29 11:32:28 35.8995 28.5628 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.29 11:10:11 37.9495 37.9475 5.2 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 11:02:44 39.3097 27.9937 13.0 -.- 1.8 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.01.29 10:24:27 37.4212 33.5815 22.4 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.29 09:48:18 38.4943 37.9500 27.6 -.- 1.6 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.01.29 09:48:18)
2025.01.29 09:23:10 38.1100 30.9465 21.5 -.- 1.6 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2025.01.29 09:18:18 38.4145 38.0043 10.2 -.- 1.5 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 09:16:06 38.3543 38.0077 19.1 -.- 1.3 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 08:57:38 37.1602 31.7355 5.0 -.- 1.5 -.- GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2025.01.29 06:09:03 37.9480 36.1082 8.2 -.- 1.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.29 05:22:27 38.1218 37.8702 5.0 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 05:15:58 38.0465 37.9088 5.0 -.- 1.7 -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 05:06:00 36.9758 28.3157 7.9 -.- 1.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.29 04:44:51 38.1250 37.8693 5.0 -.- 3.3 3.4 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.29 04:05:29 38.4182 38.0422 6.8 -.- 1.4 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 03:15:08 38.3907 27.6655 6.4 -.- 1.7 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.29 02:16:39 40.2200 23.3337 3.1 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.29 02:13:21 40.0762 35.9593 5.0 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2025.01.29 02:10:15 35.1752 27.0227 14.8 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.29 01:51:32 36.7213 36.0973 5.7 -.- 1.3 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.01.29 01:14:36 36.9605 28.3192 5.2 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.29 00:47:12 35.2978 32.9023 67.3 -.- 2.4 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2025.01.29 00:35:12 37.8168 36.2352 8.3 -.- 2.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.29 00:15:13 36.4542 28.6598 14.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.29 00:09:19 38.4270 38.0187 7.0 -.- 1.6 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.29 00:07:12 37.6500 31.9985 5.3 -.- 1.2 -.- UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
AFAD 29 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-29 11:57:08 39.48167 33.485 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2025-01-29 11:54:45 39.78111 30.16917 7.0 ML 1.0 İnönü (Eskişehir)
2025-01-29 11:49:52 39.42306 33.35556 7.0 ML 1.2 Bala (Ankara)
2025-01-29 11:38:15 39.23389 34.1375 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2025-01-29 11:32:29 36.00806 28.41556 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-29 11:21:58 37.21278 31.31694 7.15 ML 1.1 Manavgat (Antalya)
2025-01-29 11:12:56 38.29778 38.75083 12.6 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-01-29 11:10:11 37.91083 37.94444 15.09 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-29 11:06:51 38.24056 38.07111 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-29 11:02:46 39.27028 28.06083 10.13 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-01-29 11:02:39 37.86056 33.31333 7.0 ML 1.1 Karapınar (Konya)
2025-01-29 11:01:44 38.56722 39.26028 6.01 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-01-29 10:57:12 37.905 37.95889 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-29 10:54:07 39.33306 33.6725 7.0 ML 1.1 Kaman (Kırşehir)
2025-01-29 10:24:26 37.50389 33.64417 6.94 ML 1.4 Ayrancı (Karaman)
2025-01-29 10:19:47 39.96833 31.95694 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-01-29 09:48:21 38.43361 38.03972 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 09:23:11 38.11583 30.95028 6.97 ML 1.5 Gelendost (Isparta)
2025-01-29 09:18:19 38.45917 38.01417 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 09:16:09 38.46194 38.06056 7.01 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 08:57:40 37.1775 31.77194 7.0 ML 1.3 Akseki (Antalya)
2025-01-29 08:28:02 39.65806 38.8075 7.05 ML 1.2 Kemah (Erzincan)
2025-01-29 08:20:52 36.58583 27.12389 27.32 ML 1.6 Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla)
2025-01-29 07:27:25 38.57944 43.98694 9.04 ML 1.8 Özalp (Van)
2025-01-29 07:09:56 40.17722 31.74361 6.96 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-01-29 06:39:23 37.23833 37.03528 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-29 06:29:17 38.11361 38.60083 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-29 06:13:57 37.80583 36.28333 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-29 06:09:05 37.94361 36.12194 9.93 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2025-01-29 05:51:07 40.86778 31.60667 9.72 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2025-01-29 05:50:32 37.8075 27.00778 6.96 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-29 05:22:28 38.11222 37.88278 14.84 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-29 05:16:00 38.115 37.88306 17.72 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-29 05:06:00 36.96861 28.28361 6.96 ML 1.5 Marmaris (Muğla)
2025-01-29 04:52:39 36.37056 28.47028 7.0 ML 0.9 Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-29 04:48:53 41.04083 32.76889 7.0 ML 1.2 Merkez (Karabük)
2025-01-29 04:44:52 38.11778 37.88556 15.28 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-29 04:24:52 37.62194 35.55 6.99 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2025-01-29 04:17:08 38.47 38.10028 6.99 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 04:11:50 37.12833 28.825 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-01-29 04:05:29 38.45806 38.02306 7.02 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 03:54:22 39.02333 40.42194 5.65 ML 0.9 Merkez (Bingöl)
2025-01-29 03:40:56 37.13944 28.80806 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-01-29 03:36:50 39.85306 39.1 5.04 ML 1.1 Merkez (Erzincan)
2025-01-29 03:15:08 38.4 27.67694 8.46 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-29 03:02:07 35.76972 27.09861 6.36 ML 1.7 Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)
2025-01-29 02:55:33 40.20722 28.97639 10.75 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)
2025-01-29 02:19:19 37.63444 35.48556 6.98 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2025-01-29 02:16:09 35.87611 30.45111 8.59 ML 2.8 Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya)
2025-01-29 02:13:21 40.06917 35.92361 10.93 ML 1.8 Kadışehri (Yozgat)
2025-01-29 02:12:58 37.795 36.22 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2025-01-29 02:10:14 35.13222 26.79361 8.85 MW 3.9 Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla)
2025-01-29 01:58:37 38.59694 38.04222 6.92 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2025-01-29 01:51:31 36.70861 36.09 7.51 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay)
2025-01-29 01:37:56 37.5075 33.64083 6.98 ML 1.0 Ayrancı (Karaman)
2025-01-29 01:20:49 38.86694 38.22306 7.0 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2025-01-29 01:14:37 36.98083 28.29417 7.05 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2025-01-29 01:11:05 40.96694 35.04028 6.96 ML 1.0 Osmancık (Çorum)
2025-01-29 01:08:25 37.40944 27.075 6.83 ML 1.1 Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın)
2025-01-29 00:51:40 37.58917 35.46972 7.0 ML 1.1 Aladağ (Adana)
2025-01-29 00:47:12 35.3225 32.92472 72.72 ML 2.3 Akdeniz , Güzelyurt Körfezi
2025-01-29 00:46:11 39.45167 42.22528 7.0 ML 1.1 Karaçoban (Erzurum)
2025-01-29 00:44:10 36.23611 28.82583 6.86 ML 1.1 Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla)
2025-01-29 00:43:11 37.73889 43.68389 7.33 ML 1.6 Merkez (Hakkari)
2025-01-29 00:42:26 37.52639 33.65722 7.03 ML 1.7 Ayrancı (Karaman)
2025-01-29 00:35:12 37.81806 36.23333 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2025-01-29 00:31:20 37.25806 28.52722 7.01 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-01-29 00:15:14 36.50306 28.6375 7.28 ML 1.7 Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla)
2025-01-29 00:09:19 38.45194 38.0075 6.99 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-01-29 00:07:13 37.68667 31.94917 7.03 ML 1.2 Beyşehir (Konya)
2025-01-29 00:03:57 39.86861 28.67972 7.0 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa)