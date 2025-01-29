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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.29 11:56:48  40.4418   29.3177        0.0      -.-  1.3  -.-   ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA)                        İlksel

2025.01.29 11:49:52  39.4133   33.5415       17.4      -.-  1.4  -.-   TATIK-KAMAN (KIRSEHIR)                            İlksel

2025.01.29 11:32:28  35.8995   28.5628        8.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.29 11:10:11  37.9495   37.9475        5.2      -.-  2.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.29 11:02:44  39.3097   27.9937       13.0      -.-  1.8  -.-   GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.01.29 10:24:27  37.4212   33.5815       22.4      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN)                        İlksel

2025.01.29 09:48:18  38.4943   37.9500       27.6      -.-  1.6  -.-   DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)                      REVIZE01   (2025.01.29 09:48:18)

2025.01.29 09:23:10  38.1100   30.9465       21.5      -.-  1.6  -.-   YENICE-GELENDOST (ISPARTA)                        İlksel

2025.01.29 09:18:18  38.4145   38.0043       10.2      -.-  1.5  -.-   MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2025.01.29 09:16:06  38.3543   38.0077       19.1      -.-  1.3  -.-   AKCADAG (MALATYA)                                 İlksel

2025.01.29 08:57:38  37.1602   31.7355        5.0      -.-  1.5  -.-   GUNYAKA-AKSEKI (ANTALYA)                          İlksel

2025.01.29 06:09:03  37.9480   36.1082        8.2      -.-  1.1  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

2025.01.29 05:22:27  38.1218   37.8702        5.0      -.-  2.1  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.29 05:15:58  38.0465   37.9088        5.0      -.-  1.7  -.-   SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.29 05:06:00  36.9758   28.3157        7.9      -.-  1.8  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.01.29 04:44:51  38.1250   37.8693        5.0      -.-  3.3  3.4   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.29 04:05:29  38.4182   38.0422        6.8      -.-  1.4  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2025.01.29 03:15:08  38.3907   27.6655        6.4      -.-  1.7  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2025.01.29 02:16:39  40.2200   23.3337        3.1      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.29 02:13:21  40.0762   35.9593        5.0      -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel

2025.01.29 02:10:15  35.1752   27.0227       14.8      -.-  3.9  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.29 01:51:32  36.7213   36.0973        5.7      -.-  1.3  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel

2025.01.29 01:14:36  36.9605   28.3192        5.2      -.-  1.3  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.01.29 00:47:12  35.2978   32.9023       67.3      -.-  2.4  -.-   KIBRIS-SADRAZAMKOY                                İlksel

2025.01.29 00:35:12  37.8168   36.2352        8.3      -.-  2.1  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2025.01.29 00:15:13  36.4542   28.6598       14.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.29 00:09:19  38.4270   38.0187        7.0      -.-  1.6  -.-   MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2025.01.29 00:07:12  37.6500   31.9985        5.3      -.-  1.2  -.-   UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 29 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-29 11:57:08    39.48167    33.485        7.0     ML    1.0     Çelebi (Kırıkkale)        

2025-01-29 11:54:45    39.78111    30.16917    7.0     ML    1.0     İnönü (Eskişehir)

2025-01-29 11:49:52    39.42306    33.35556    7.0     ML    1.2     Bala (Ankara)     

2025-01-29 11:38:15    39.23389    34.1375      7.0     ML    1.0     Merkez (Kırşehir)        

2025-01-29 11:32:29    36.00806    28.41556    7.0     ML    1.8     Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-29 11:21:58    37.21278    31.31694    7.15   ML    1.1     Manavgat (Antalya)    

2025-01-29 11:12:56    38.29778    38.75083    12.6   ML    1.2     Kale (Malatya)   

2025-01-29 11:10:11    37.91083    37.94444    15.09 ML    2.6     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-29 11:06:51    38.24056    38.07111    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-29 11:02:46    39.27028    28.06083    10.13 ML    2.0     Sındırgı (Balıkesir)      

2025-01-29 11:02:39    37.86056    33.31333    7.0     ML    1.1     Karapınar (Konya)      

2025-01-29 11:01:44    38.56722    39.26028    6.01   ML    1.4     Merkez (Elazığ) 

2025-01-29 10:57:12    37.905        37.95889    7.0     ML    1.6     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-29 10:54:07    39.33306    33.6725      7.0     ML    1.1     Kaman (Kırşehir)

2025-01-29 10:24:26    37.50389    33.64417    6.94   ML    1.4     Ayrancı (Karaman)      

2025-01-29 10:19:47    39.96833    31.95694    7.0     ML    1.8     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-29 09:48:21    38.43361    38.03972    7.0     ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 09:23:11    38.11583    30.95028    6.97   ML    1.5     Gelendost (Isparta)     

2025-01-29 09:18:19    38.45917    38.01417    7.0     ML    1.3     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 09:16:09    38.46194    38.06056    7.01   ML    1.5     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 08:57:40    37.1775      31.77194    7.0     ML    1.3     Akseki (Antalya) 

2025-01-29 08:28:02    39.65806    38.8075      7.05   ML    1.2     Kemah (Erzincan)       

2025-01-29 08:20:52    36.58583    27.12389    27.32 ML    1.6     Ege Denizi - [31.33 km] Datça (Muğla)   

2025-01-29 07:27:25    38.57944    43.98694    9.04   ML    1.8     Özalp (Van)       

2025-01-29 07:09:56    40.17722    31.74361    6.96   ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2025-01-29 06:39:23    37.23833    37.03528    7.0     ML    1.1     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-01-29 06:29:17    38.11361    38.60083    7.0     ML    0.9     Pütürge (Malatya)      

2025-01-29 06:13:57    37.80583    36.28333    7.0     ML    1.2     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-01-29 06:09:05    37.94361    36.12194    9.93   ML    1.4     Saimbeyli (Adana)      

2025-01-29 05:51:07    40.86778    31.60667    9.72   ML    1.1     Merkez (Bolu)    

2025-01-29 05:50:32    37.8075      27.00778    6.96   ML    1.5     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.00 km] Kuşadası (Aydın)   

2025-01-29 05:22:28    38.11222    37.88278    14.84 ML    2.3     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-29 05:16:00    38.115        37.88306    17.72 ML    1.8     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-29 05:06:00    36.96861    28.28361    6.96   ML    1.5     Marmaris (Muğla)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 29 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-29 04:52:39    36.37056    28.47028    7.0     ML    0.9     Akdeniz - [43.45 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-29 04:48:53    41.04083    32.76889    7.0     ML    1.2     Merkez (Karabük)       

2025-01-29 04:44:52    38.11778    37.88556    15.28 ML    3.5     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-29 04:24:52    37.62194    35.55 6.99   ML    1.4     Aladağ (Adana) 

2025-01-29 04:17:08    38.47 38.10028    6.99   ML    1.2     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 04:11:50    37.12833    28.825        7.0     ML    1.1     Menteşe (Muğla)        

2025-01-29 04:05:29    38.45806    38.02306    7.02   ML    1.6     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 03:54:22    39.02333    40.42194    5.65   ML    0.9     Merkez (Bingöl) 

2025-01-29 03:40:56    37.13944    28.80806    7.0     ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-01-29 03:36:50    39.85306    39.1   5.04   ML    1.1     Merkez (Erzincan)      

2025-01-29 03:15:08    38.4   27.67694    8.46   ML    1.6     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-29 03:02:07    35.76972    27.09861    6.36   ML    1.7     Ege Denizi - [107.28 km] Datça (Muğla)   

2025-01-29 02:55:33    40.20722    28.97639    10.75 ML    1.4     Nilüfer (Bursa)   

2025-01-29 02:19:19    37.63444    35.48556    6.98   ML    1.2     Aladağ (Adana) 

2025-01-29 02:16:09    35.87611    30.45111    8.59   ML    2.8     Akdeniz - [49.06 km] Kumluca (Antalya)      

2025-01-29 02:13:21    40.06917    35.92361    10.93 ML    1.8     Kadışehri (Yozgat)      

2025-01-29 02:12:58    37.795        36.22 7.0     ML    1.5     Saimbeyli (Adana)      

2025-01-29 02:10:14    35.13222    26.79361    8.85   MW  3.9     Akdeniz - [183.10 km] Datça (Muğla)   

2025-01-29 01:58:37    38.59694    38.04222    6.92   ML    1.1     Yazıhan (Malatya)      

2025-01-29 01:51:31    36.70861    36.09 7.51   ML    1.7     Akdeniz - İskenderun Körfezi - [11.70 km] Payas (Hatay)     

2025-01-29 01:37:56    37.5075      33.64083    6.98   ML    1.0     Ayrancı (Karaman)      

2025-01-29 01:20:49    38.86694    38.22306    7.0     ML    1.1     Arguvan (Malatya)      

2025-01-29 01:14:37    36.98083    28.29417    7.05   ML    1.2     Marmaris (Muğla)      

2025-01-29 01:11:05    40.96694    35.04028    6.96   ML    1.0     Osmancık (Çorum)     

2025-01-29 01:08:25    37.40944    27.075        6.83   ML    1.1     Ege Denizi - [13.20 km] Didim (Aydın)    

2025-01-29 00:51:40    37.58917    35.46972    7.0     ML    1.1     Aladağ (Adana) 

2025-01-29 00:47:12    35.3225      32.92472    72.72 ML    2.3     Akdeniz , Güzelyurt Körfezi        

2025-01-29 00:46:11    39.45167    42.22528    7.0     ML    1.1     Karaçoban (Erzurum) 

2025-01-29 00:44:10    36.23611    28.82583    6.86   ML    1.1     Akdeniz - [37.74 km] Fethiye (Muğla) 

2025-01-29 00:43:11    37.73889    43.68389    7.33   ML    1.6     Merkez (Hakkari)        

2025-01-29 00:42:26    37.52639    33.65722    7.03   ML    1.7     Ayrancı (Karaman)      

2025-01-29 00:35:12    37.81806    36.23333    7.0     ML    2.1     Saimbeyli (Adana)      

2025-01-29 00:31:20    37.25806    28.52722    7.01   ML    1.0     Menteşe (Muğla)        

2025-01-29 00:15:14    36.50306    28.6375      7.28   ML    1.7     Akdeniz - [24.22 km] Ortaca (Muğla)  

2025-01-29 00:09:19    38.45194    38.0075      6.99   ML    1.6     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-29 00:07:13    37.68667    31.94917    7.03   ML    1.2     Beyşehir (Konya)         

2025-01-29 00:03:57    39.86861    28.67972    7.0     ML    1.2     Mustafakemalpaşa (Bursa)

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