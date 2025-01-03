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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.03 12:38:25  39.3603   29.2370        0.0      -.-  1.6  -.-   EMET (KUTAHYA)                                    İlksel

2025.01.03 12:38:14  38.1437   38.6203        2.8      -.-  2.0  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel

2025.01.03 12:37:45  39.3695   29.1453       25.8      -.-  0.9  -.-   UMUTLU-EMET (KUTAHYA)                             İlksel

2025.01.03 12:35:58  38.1763   38.6097        5.3      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.03 12:04:55  36.8275   35.8802       22.8      -.-  1.4  -.-   SUGOZU-YUMURTALIK (ADANA)                         İlksel

2025.01.03 11:52:10  39.1517   27.4928        0.0      -.-  1.3  -.-   CENKYERI-SOMA (MANISA)                            İlksel

2025.01.03 11:26:53  36.8547   27.9500        9.9      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 10:35:07  38.3950   29.0522       16.7      -.-  1.3  -.-   GULLUBAG-ESME (USAK)                              İlksel

2025.01.03 10:32:50  36.1198   29.0557       20.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.03 10:15:30  38.5268   44.7207        9.9      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.01.03 10:01:00  39.0772   27.5583        0.0      -.-  1.6  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.03 09:35:00  37.9710   37.2993        6.7      -.-  1.6  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2025.01.03 09:25:23  38.6198   44.6738        5.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2025.01.03 09:23:23  37.4740   37.0605        6.8      -.-  1.9  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.03 09:15:50  39.9520   39.1867        9.9      -.-  2.0  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel

2025.01.03 08:18:04  38.0558   37.7042        9.7      -.-  1.8  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2025.01.03 08:06:03  38.5112   28.3068        7.2      -.-  1.2  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2025.01.03 07:56:42  38.6532   25.5353       15.4      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.03 07:54:27  36.8105   27.9295        6.4      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 07:22:58  38.1335   36.8632        5.2      -.-  2.4  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.03 07:07:39  37.1163   35.7735       14.3      -.-  1.2  -.-   MERCIMEK-CEYHAN (ADANA)                           İlksel

2025.01.03 07:04:30  38.6560   30.8570        5.2      -.-  2.1  -.-   GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.03 06:58:58  37.4782   37.2083        7.7      -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.03 06:32:44  39.7695   39.2337        5.4      -.-  2.0  -.-   TANDIRLI-(ERZINCAN)                               İlksel

2025.01.03 06:17:57  38.0092   37.5570        5.5      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.03 06:10:20  36.7835   27.9215       11.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 05:46:43  38.9933   27.8570        7.8      -.-  1.9  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel

2025.01.03 05:17:50  37.5653   37.2757        5.4      -.-  2.1  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.03 05:06:00  35.0670   24.7433       16.2      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2025.01.03 05:02:17  38.1898   37.9198        8.6      -.-  1.7  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2025.01.03 04:47:40  38.1860   38.5830        1.5      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2025.01.03 04:39:54  36.8003   27.9285        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 04:39:01  38.0703   37.2272       17.7      -.-  1.3  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.03 04:23:51  36.7933   27.9350       10.5      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 04:20:10  36.8067   27.9287        5.1      -.-  2.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.03 03:13:27  37.3077   30.7827        5.4      -.-  1.7  -.-   KAVACIK-BUCAK (BURDUR)                            İlksel

2025.01.03 03:09:27  35.3728   25.6805        9.7      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.03 02:58:01  36.7423   30.1612        5.0      -.-  2.5  -.-   OVACIK-ELMALI (ANTALYA)                           İlksel

2025.01.03 02:51:15  39.0045   41.5157       10.9      -.-  1.5  -.-   DILIMLI-(MUS)                                     İlksel

2025.01.03 02:21:45  37.6402   32.1453        5.4      -.-  1.7  -.-   EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA)                         İlksel

2025.01.03 02:07:40  36.9147   29.2825       15.2      -.-  1.3  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel

2025.01.03 02:05:54  37.9190   29.2820        3.7      -.-  1.6  -.-   BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)                      İlksel

2025.01.03 01:52:33  38.8338   26.0603       10.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.03 01:51:18  38.8017   26.0280       13.5      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.03 01:48:59  38.7557   43.4188       14.4      -.-  1.4  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                    İlksel

2025.01.03 01:10:02  37.1210   28.8535        8.9      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.01.03 00:45:18  36.1215   28.1078        5.0      -.-  3.1  3.1   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.03 00:21:29  38.5247   28.2287        8.0      -.-  2.0  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.03 00:14:39  41.2800   23.8497        4.5      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.03 00:02:52  34.5193   26.5025       27.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 3 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-03 12:55:01 39.80222  33.00694  7.1    ML    0.9    Mamak (Ankara)       

2025-01-03 12:52:22 39.47194  40.37472  6.97  ML    1.9    Yedisu (Bingöl)

2025-01-03 12:38:14 38.15694  38.60278  7.0    ML    2.1    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-03 12:35:58 38.16194  38.58722  7.0    ML    2.5    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-03 12:34:09 37.29972  31.84361  6.94  ML    1.3    Seydişehir (Konya)    

2025-01-03 12:33:29 38.80639  40.77361  6.92  ML    1.4    Genç (Bingöl)   

2025-01-03 12:25:09 41.91472  42.32361  6.15  ML    1.4    Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [48.02 km] Posof (Ardahan) 

2025-01-03 12:23:24 39.9775     33.38417  7.0    ML    1.1    Elmadağ (Ankara)     

2025-01-03 12:20:21 38.30083  38.10278  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-03 12:09:26 38.63111  39.20889  6.62  ML    1.1    Merkez (Elazığ)

2025-01-03 12:07:42 38.61694  39.15778  7.17  ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2025-01-03 11:58:50 38.25444  38.08694  7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-03 11:26:53 36.86889  27.96083  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.50 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 11:26:22 39.62806  33.11972  7.06  ML    0.8    Bala (Ankara)   

2025-01-03 10:35:07 38.48278  29.05056  7.0    ML    1.2    Eşme (Uşak)      

2025-01-03 10:32:49 36.06889  29.00472  6.47  ML    2.0    Akdeniz - [36.47 km] Kaş (Antalya)  

2025-01-03 10:15:31 38.62056  44.83333  8.02  ML    2.0    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.18 km] Başkale (Van)       

2025-01-03 09:35:00 38.04389  37.35         6.66  ML    1.9    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-03 09:25:21 38.52472  44.78389  7.0    ML    2.1    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.61 km] Başkale (Van)       

2025-01-03 09:23:23 37.5025     37.08861  8.66  ML    2.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-03 09:15:50 39.92389  39.17361  7.03  ML    1.4    Merkez (Erzincan)     

2025-01-03 08:18:05 38.05556  37.69556  11.7  ML    1.9    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-03 08:06:04 38.53694  28.27222  7.0    ML    1.1    Salihli (Manisa)

2025-01-03 07:56:45 38.68389  25.65806  10.41         ML    2.7    Ege Denizi - [63.98 km] Karaburun (İzmir)      

2025-01-03 07:54:28 36.83056  27.93944  7.46  ML    1.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.59 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 07:22:59 38.17         36.79472  9.51  ML    2.3    Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-01-03 07:07:40 37.17417  35.79389  7.05  ML    1.1    Ceyhan (Adana)        

2025-01-03 07:04:32 38.64639  30.87111  11.49         ML    2.2    Çay (Afyonkarahisar)       

2025-01-03 06:58:58 37.52222  37.18194  6.91  ML    1.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-03 06:32:44 39.75361  39.22167  6.98  ML    1.7    Kemah (Erzincan)      

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-03 06:17:57 38.01167  37.58444  7.0    ML    1.7    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-03 06:10:21 36.81278  27.95194  7.32  ML    1.2    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.87 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 05:46:44 38.98361  27.88556  6.15  ML    1.9    Akhisar (Manisa)       

2025-01-03 05:17:50 37.55583  37.27194  6.95  ML    2.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2025-01-03 05:02:18 38.18861  37.90139  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-03 04:47:41 38.16778  38.59222  10.41         ML    2.6    Battalgazi (Malatya)        

2025-01-03 04:39:56 36.82667  27.95056  6.97  ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.30 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 04:39:02 38.07139  37.22833  7.09  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-03 04:23:51 36.81194  27.93583  7.41  ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.48 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 04:20:11 36.8025     27.94361  7.28  ML    2.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] Datça (Muğla)   

2025-01-03 03:35:40 38.29361  38.155       7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-03 03:16:33 38.3325     38.19667  7.07  ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-03 03:13:26 37.32667  30.80528  7.27  ML    1.5    Bucak (Burdur)

2025-01-03 03:08:31 38.22028  37.39389  7.0    ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-03 03:06:21 37.68194  28.99194  8.5    ML    0.9    Tavas (Denizli)  

2025-01-03 02:58:01 36.71667  30.21222  29.36         ML    2.3    Kumluca (Antalya)        

2025-01-03 02:54:55 38.525       28.23444  6.96  ML    1.1    Salihli (Manisa)

2025-01-03 02:51:15 39.00694  41.54111  7.0    ML    1.4    Merkez (Muş)   

2025-01-03 02:39:27 40.41583  34.08667  7.0    ML    0.8    Kızılırmak (Çankırı)   

2025-01-03 02:34:15 38.46806  27.95167  5.84  ML    1.1    Salihli (Manisa)

2025-01-03 02:21:45 37.65611  32.12639  7.0    ML    1.4    Meram (Konya)

2025-01-03 02:07:41 36.93917  29.32778  7.0    ML    1.3    Çameli (Denizli)

2025-01-03 02:05:54 37.92417  29.28278  12.94         ML    1.3    Çal (Denizli)      

2025-01-03 02:04:12 38.3025     38.25         7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-03 01:51:18 38.80139  25.97444  7.04  ML    1.6    Ege Denizi - [40.71 km] Karaburun (İzmir)     

2025-01-03 01:49:00 38.76778  43.40194  6.84  ML    1.2    Tuşba (Van)      

2025-01-03 01:34:22 38.30417  38.23361  7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-03 01:25:36 36.91972  29.31944  7.0    ML    1.0    Çameli (Denizli)

2025-01-03 01:22:56 37.83972  29.47028  7.0    ML    1.0    Bozkurt (Denizli)       

2025-01-03 01:10:02 37.14139  28.82583  11.39         ML    1.6    Menteşe (Muğla)        

2025-01-03 01:04:29 39.43944  40.36889  7.11  ML    1.4    Yedisu (Bingöl)

2025-01-03 00:57:55 38.29528  37.725       6.98  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-03 00:45:16 36.02583  28.025       11.19         ML    3.0    Akdeniz - [67.68 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-03 00:32:31 40.57722  34.84306  6.71  ML    1.2    Merkez (Çorum)       

2025-01-03 00:21:29 38.53528  28.2375     6.17  ML    2.0    Salihli (Manisa)

2025-01-03 00:02:51 34.5025     26.71083  5.24  ML    2.2    Akdeniz - [252.18 km] Datça (Muğla)

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