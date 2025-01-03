Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 3 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 3 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.03 12:38:25 39.3603 29.2370 0.0 -.- 1.6 -.- EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.01.03 12:38:14 38.1437 38.6203 2.8 -.- 2.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.03 12:37:45 39.3695 29.1453 25.8 -.- 0.9 -.- UMUTLU-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.01.03 12:35:58 38.1763 38.6097 5.3 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.03 12:04:55 36.8275 35.8802 22.8 -.- 1.4 -.- SUGOZU-YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2025.01.03 11:52:10 39.1517 27.4928 0.0 -.- 1.3 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.03 11:26:53 36.8547 27.9500 9.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 10:35:07 38.3950 29.0522 16.7 -.- 1.3 -.- GULLUBAG-ESME (USAK) İlksel
2025.01.03 10:32:50 36.1198 29.0557 20.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.03 10:15:30 38.5268 44.7207 9.9 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.03 10:01:00 39.0772 27.5583 0.0 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.03 09:35:00 37.9710 37.2993 6.7 -.- 1.6 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 09:25:23 38.6198 44.6738 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.01.03 09:23:23 37.4740 37.0605 6.8 -.- 1.9 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 09:15:50 39.9520 39.1867 9.9 -.- 2.0 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2025.01.03 08:18:04 38.0558 37.7042 9.7 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.03 08:06:03 38.5112 28.3068 7.2 -.- 1.2 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.03 07:56:42 38.6532 25.5353 15.4 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 07:54:27 36.8105 27.9295 6.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 07:22:58 38.1335 36.8632 5.2 -.- 2.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 07:07:39 37.1163 35.7735 14.3 -.- 1.2 -.- MERCIMEK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.01.03 07:04:30 38.6560 30.8570 5.2 -.- 2.1 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.01.03 06:58:58 37.4782 37.2083 7.7 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 06:32:44 39.7695 39.2337 5.4 -.- 2.0 -.- TANDIRLI-(ERZINCAN) İlksel
2025.01.03 06:17:57 38.0092 37.5570 5.5 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 06:10:20 36.7835 27.9215 11.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 05:46:43 38.9933 27.8570 7.8 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.01.03 05:17:50 37.5653 37.2757 5.4 -.- 2.1 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 05:06:00 35.0670 24.7433 16.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 05:02:17 38.1898 37.9198 8.6 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.03 04:47:40 38.1860 38.5830 1.5 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.01.03 04:39:54 36.8003 27.9285 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 04:39:01 38.0703 37.2272 17.7 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.03 04:23:51 36.7933 27.9350 10.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 04:20:10 36.8067 27.9287 5.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 03:13:27 37.3077 30.7827 5.4 -.- 1.7 -.- KAVACIK-BUCAK (BURDUR) İlksel
2025.01.03 03:09:27 35.3728 25.6805 9.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 02:58:01 36.7423 30.1612 5.0 -.- 2.5 -.- OVACIK-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2025.01.03 02:51:15 39.0045 41.5157 10.9 -.- 1.5 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2025.01.03 02:21:45 37.6402 32.1453 5.4 -.- 1.7 -.- EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA) İlksel
2025.01.03 02:07:40 36.9147 29.2825 15.2 -.- 1.3 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.01.03 02:05:54 37.9190 29.2820 3.7 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.03 01:52:33 38.8338 26.0603 10.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 01:51:18 38.8017 26.0280 13.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.03 01:48:59 38.7557 43.4188 14.4 -.- 1.4 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2025.01.03 01:10:02 37.1210 28.8535 8.9 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.03 00:45:18 36.1215 28.1078 5.0 -.- 3.1 3.1 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.03 00:21:29 38.5247 28.2287 8.0 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.03 00:14:39 41.2800 23.8497 4.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.03 00:02:52 34.5193 26.5025 27.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
AFAD 3 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-03 12:55:01 39.80222 33.00694 7.1 ML 0.9 Mamak (Ankara)
2025-01-03 12:52:22 39.47194 40.37472 6.97 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)
2025-01-03 12:38:14 38.15694 38.60278 7.0 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2025-01-03 12:35:58 38.16194 38.58722 7.0 ML 2.5 Battalgazi (Malatya)
2025-01-03 12:34:09 37.29972 31.84361 6.94 ML 1.3 Seydişehir (Konya)
2025-01-03 12:33:29 38.80639 40.77361 6.92 ML 1.4 Genç (Bingöl)
2025-01-03 12:25:09 41.91472 42.32361 6.15 ML 1.4 Chokhatauri, Guria (Gürcistan) - [48.02 km] Posof (Ardahan)
2025-01-03 12:23:24 39.9775 33.38417 7.0 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)
2025-01-03 12:20:21 38.30083 38.10278 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-03 12:09:26 38.63111 39.20889 6.62 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2025-01-03 12:07:42 38.61694 39.15778 7.17 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-01-03 11:58:50 38.25444 38.08694 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-01-03 11:26:53 36.86889 27.96083 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [16.50 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 11:26:22 39.62806 33.11972 7.06 ML 0.8 Bala (Ankara)
2025-01-03 10:35:07 38.48278 29.05056 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)
2025-01-03 10:32:49 36.06889 29.00472 6.47 ML 2.0 Akdeniz - [36.47 km] Kaş (Antalya)
2025-01-03 10:15:31 38.62056 44.83333 8.02 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [46.18 km] Başkale (Van)
2025-01-03 09:35:00 38.04389 37.35 6.66 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-03 09:25:21 38.52472 44.78389 7.0 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.61 km] Başkale (Van)
2025-01-03 09:23:23 37.5025 37.08861 8.66 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-03 09:15:50 39.92389 39.17361 7.03 ML 1.4 Merkez (Erzincan)
2025-01-03 08:18:05 38.05556 37.69556 11.7 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-03 08:06:04 38.53694 28.27222 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-03 07:56:45 38.68389 25.65806 10.41 ML 2.7 Ege Denizi - [63.98 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-03 07:54:28 36.83056 27.93944 7.46 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.59 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 07:22:59 38.17 36.79472 9.51 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-01-03 07:07:40 37.17417 35.79389 7.05 ML 1.1 Ceyhan (Adana)
2025-01-03 07:04:32 38.64639 30.87111 11.49 ML 2.2 Çay (Afyonkarahisar)
2025-01-03 06:58:58 37.52222 37.18194 6.91 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-03 06:32:44 39.75361 39.22167 6.98 ML 1.7 Kemah (Erzincan)
2025-01-03 06:17:57 38.01167 37.58444 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-03 06:10:21 36.81278 27.95194 7.32 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.87 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 05:46:44 38.98361 27.88556 6.15 ML 1.9 Akhisar (Manisa)
2025-01-03 05:17:50 37.55583 37.27194 6.95 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-03 05:02:18 38.18861 37.90139 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-03 04:47:41 38.16778 38.59222 10.41 ML 2.6 Battalgazi (Malatya)
2025-01-03 04:39:56 36.82667 27.95056 6.97 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.30 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 04:39:02 38.07139 37.22833 7.09 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-03 04:23:51 36.81194 27.93583 7.41 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.48 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 04:20:11 36.8025 27.94361 7.28 ML 2.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] Datça (Muğla)
2025-01-03 03:35:40 38.29361 38.155 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-03 03:16:33 38.3325 38.19667 7.07 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-03 03:13:26 37.32667 30.80528 7.27 ML 1.5 Bucak (Burdur)
2025-01-03 03:08:31 38.22028 37.39389 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-03 03:06:21 37.68194 28.99194 8.5 ML 0.9 Tavas (Denizli)
2025-01-03 02:58:01 36.71667 30.21222 29.36 ML 2.3 Kumluca (Antalya)
2025-01-03 02:54:55 38.525 28.23444 6.96 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-03 02:51:15 39.00694 41.54111 7.0 ML 1.4 Merkez (Muş)
2025-01-03 02:39:27 40.41583 34.08667 7.0 ML 0.8 Kızılırmak (Çankırı)
2025-01-03 02:34:15 38.46806 27.95167 5.84 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-03 02:21:45 37.65611 32.12639 7.0 ML 1.4 Meram (Konya)
2025-01-03 02:07:41 36.93917 29.32778 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli)
2025-01-03 02:05:54 37.92417 29.28278 12.94 ML 1.3 Çal (Denizli)
2025-01-03 02:04:12 38.3025 38.25 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-03 01:51:18 38.80139 25.97444 7.04 ML 1.6 Ege Denizi - [40.71 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-03 01:49:00 38.76778 43.40194 6.84 ML 1.2 Tuşba (Van)
2025-01-03 01:34:22 38.30417 38.23361 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-03 01:25:36 36.91972 29.31944 7.0 ML 1.0 Çameli (Denizli)
2025-01-03 01:22:56 37.83972 29.47028 7.0 ML 1.0 Bozkurt (Denizli)
2025-01-03 01:10:02 37.14139 28.82583 11.39 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2025-01-03 01:04:29 39.43944 40.36889 7.11 ML 1.4 Yedisu (Bingöl)
2025-01-03 00:57:55 38.29528 37.725 6.98 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-01-03 00:45:16 36.02583 28.025 11.19 ML 3.0 Akdeniz - [67.68 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-03 00:32:31 40.57722 34.84306 6.71 ML 1.2 Merkez (Çorum)
2025-01-03 00:21:29 38.53528 28.2375 6.17 ML 2.0 Salihli (Manisa)
2025-01-03 00:02:51 34.5025 26.71083 5.24 ML 2.2 Akdeniz - [252.18 km] Datça (Muğla)