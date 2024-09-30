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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.30 12:51:42  40.2227   30.7173       11.1      -.-  1.9  -.-   KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU)                           İlksel

2024.09.30 12:30:59  36.1897   35.9148        8.0      -.-  2.5  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel

2024.09.30 12:08:18  35.3117   33.5410        0.0      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel

2024.09.30 11:45:26  38.2360   38.7277        2.9      -.-  2.4  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.30 10:37:47  39.1082   26.1168        3.0      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.09.30 10:20:32  40.2347   29.9210        0.0      -.-  1.8  -.-   TASCILAR-(BILECIK)                                İlksel

2024.09.30 09:15:29  39.0007   38.6773        5.3      -.-  1.5  -.-   BADEMLI-AGIN (ELAZIG)                             İlksel

2024.09.30 09:03:59  37.5532   35.6212        8.4      -.-  1.4  -.-   AKDAM-KOZAN (ADANA)                               İlksel

2024.09.30 08:55:16  38.2288   38.6790        5.0      -.-  2.8  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.09.30 08:08:59  36.0748   29.2890       18.9      -.-  2.0  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2024.09.30 07:58:10  36.9405   27.2258        5.4      -.-  2.1  -.-   AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel

2024.09.30 06:57:48  36.4080   28.3742       15.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.30 06:52:28  38.1325   37.8838        5.0      -.-  2.5  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.30 06:40:07  38.1790   38.7370        5.7      -.-  1.6  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.30 05:32:52  37.9002   30.4692        5.0      -.-  1.7  -.-   IGDECIK-GONEN (ISPARTA)                           İlksel

2024.09.30 05:09:02  38.9802   28.0557        4.1      -.-  1.5  -.-   HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)                   İlksel

2024.09.30 04:26:03  37.7990   31.2310        5.3      -.-  1.2  -.-   ELECIK-AKSU (ISPARTA)                             İlksel

2024.09.30 04:24:37  37.8290   31.1423        6.4      -.-  1.6  -.-   KARAGI-AKSU (ISPARTA)                             İlksel

2024.09.30 04:17:54  37.1697   28.5972        2.7      -.-  2.5  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel

2024.09.30 03:52:02  37.5572   36.2450        5.0      -.-  1.5  -.-   TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE)                          İlksel

2024.09.30 03:38:03  38.0892   36.7822        3.4      -.-  2.9  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.30 02:48:56  37.9580   36.2840        5.4      -.-  1.1  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.30 02:30:26  37.8623   36.2875       16.0      -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.09.30 01:48:10  38.4338   43.1867       14.7      -.-  1.4  -.-   EDREMIT (VAN)                                     İlksel

2024.09.30 01:07:14  38.3310   37.1323        5.0      -.-  1.7  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.30 00:44:01  38.7658   37.4313        5.0      -.-  1.8  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-09-30 12:36:15    38.57972    31.43611    6.94   ML    1.0     Akşehir Gölü - [06.31 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-09-30 12:31:00    36.20028    36.025        5.81   ML    2.6     Samandağ (Hatay)      

2024-09-30 12:25:15    38.12833    27.30167    6.7     ML    1.4     Menderes (İzmir)        

2024-09-30 12:07:47    38.48417    29.16028    7.0     ML    1.0     Eşme (Uşak)       

2024-09-30 11:45:27    38.22111    38.70222    7.5     ML    2.3     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 11:31:28    37.70806    35.2175      7.0     ML    1.2     Yahyalı (Kayseri)

2024-09-30 11:15:04    38.21722    38.7025      7.18   ML    1.7     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 10:37:46    39.10139    25.97889    6.89   ML    2.4     Ege Denizi - [42.64 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-09-30 10:20:33    40.17111    30.01056    6.75   ML    1.2     Merkez (Bilecik) 

2024-09-30 09:15:29    39.00833    38.65611    6.99   ML    1.6     Ağın (Elazığ)      

2024-09-30 09:04:02    37.59833    35.505        7.0     ML    1.4     Aladağ (Adana) 

2024-09-30 09:01:55    38.21444    38.71278    5.57   ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 08:55:17    38.22444    38.70222    7.0     ML    2.8     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 08:08:59    36.01 29.26167    6.6     ML    1.9     Akdeniz - [29.90 km] Kaş (Antalya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-30 07:58:12    36.97278    27.35306    11.67 ML    1.8     Ege Denizi - [05.57 km] Bodrum (Muğla)

2024-09-30 06:57:48    36.37889    28.47 14.74 ML    1.5     Akdeniz - [42.74 km] Ortaca (Muğla)     

2024-09-30 06:52:30    38.11583    37.87444    7.0     ML    2.5     Doğanşehir (Malatya)

2024-09-30 06:41:40    38.18778    38.61917    7.0     ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 06:40:08    38.18417    38.62278    7.0     ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2024-09-30 05:32:53    37.84111    30.48639    7.0     ML    1.7     Merkez (Isparta)

2024-09-30 05:09:03    38.9075      28.05444    7.0     ML    1.5     Akhisar (Manisa)         

2024-09-30 04:26:03    37.81389    31.19278    7.01   ML    1.2     Aksu (Isparta)    

2024-09-30 04:24:37    37.81861    31.2275      7.02   ML    1.4     Aksu (Isparta)    

2024-09-30 04:17:55    37.1375      28.62694    7.0     ML    2.3     Ula (Muğla)       

2024-09-30 03:52:05    37.66972    36.22111    7.0     ML    1.6     Kadirli (Osmaniye)      

2024-09-30 03:38:03    38.09028    36.74472    6.82   ML    3.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-30 01:07:16    38.31556    37.16861    6.25   ML    1.7     Elbistan (Kahramanmaraş)

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