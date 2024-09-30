Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.30 12:51:42 40.2227 30.7173 11.1 -.- 1.9 -.- KUYUPINAR-GOYNUK (BOLU) İlksel
2024.09.30 12:30:59 36.1897 35.9148 8.0 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.09.30 12:08:18 35.3117 33.5410 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2024.09.30 11:45:26 38.2360 38.7277 2.9 -.- 2.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.30 10:37:47 39.1082 26.1168 3.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.30 10:20:32 40.2347 29.9210 0.0 -.- 1.8 -.- TASCILAR-(BILECIK) İlksel
2024.09.30 09:15:29 39.0007 38.6773 5.3 -.- 1.5 -.- BADEMLI-AGIN (ELAZIG) İlksel
2024.09.30 09:03:59 37.5532 35.6212 8.4 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.09.30 08:55:16 38.2288 38.6790 5.0 -.- 2.8 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.30 08:08:59 36.0748 29.2890 18.9 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.09.30 07:58:10 36.9405 27.2258 5.4 -.- 2.1 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.09.30 06:57:48 36.4080 28.3742 15.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.30 06:52:28 38.1325 37.8838 5.0 -.- 2.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.30 06:40:07 38.1790 38.7370 5.7 -.- 1.6 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.09.30 05:32:52 37.9002 30.4692 5.0 -.- 1.7 -.- IGDECIK-GONEN (ISPARTA) İlksel
2024.09.30 05:09:02 38.9802 28.0557 4.1 -.- 1.5 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.09.30 04:26:03 37.7990 31.2310 5.3 -.- 1.2 -.- ELECIK-AKSU (ISPARTA) İlksel
2024.09.30 04:24:37 37.8290 31.1423 6.4 -.- 1.6 -.- KARAGI-AKSU (ISPARTA) İlksel
2024.09.30 04:17:54 37.1697 28.5972 2.7 -.- 2.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.09.30 03:52:02 37.5572 36.2450 5.0 -.- 1.5 -.- TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.09.30 03:38:03 38.0892 36.7822 3.4 -.- 2.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.30 02:48:56 37.9580 36.2840 5.4 -.- 1.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.30 02:30:26 37.8623 36.2875 16.0 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.09.30 01:48:10 38.4338 43.1867 14.7 -.- 1.4 -.- EDREMIT (VAN) İlksel
2024.09.30 01:07:14 38.3310 37.1323 5.0 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.30 00:44:01 38.7658 37.4313 5.0 -.- 1.8 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
AFAD 30 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-30 12:36:15 38.57972 31.43611 6.94 ML 1.0 Akşehir Gölü - [06.31 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-09-30 12:31:00 36.20028 36.025 5.81 ML 2.6 Samandağ (Hatay)
2024-09-30 12:25:15 38.12833 27.30167 6.7 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2024-09-30 12:07:47 38.48417 29.16028 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2024-09-30 11:45:27 38.22111 38.70222 7.5 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 11:31:28 37.70806 35.2175 7.0 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2024-09-30 11:15:04 38.21722 38.7025 7.18 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 10:37:46 39.10139 25.97889 6.89 ML 2.4 Ege Denizi - [42.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-09-30 10:20:33 40.17111 30.01056 6.75 ML 1.2 Merkez (Bilecik)
2024-09-30 09:15:29 39.00833 38.65611 6.99 ML 1.6 Ağın (Elazığ)
2024-09-30 09:04:02 37.59833 35.505 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2024-09-30 09:01:55 38.21444 38.71278 5.57 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 08:55:17 38.22444 38.70222 7.0 ML 2.8 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 08:08:59 36.01 29.26167 6.6 ML 1.9 Akdeniz - [29.90 km] Kaş (Antalya)
2024-09-30 07:58:12 36.97278 27.35306 11.67 ML 1.8 Ege Denizi - [05.57 km] Bodrum (Muğla)
2024-09-30 06:57:48 36.37889 28.47 14.74 ML 1.5 Akdeniz - [42.74 km] Ortaca (Muğla)
2024-09-30 06:52:30 38.11583 37.87444 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-30 06:41:40 38.18778 38.61917 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 06:40:08 38.18417 38.62278 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-09-30 05:32:53 37.84111 30.48639 7.0 ML 1.7 Merkez (Isparta)
2024-09-30 05:09:03 38.9075 28.05444 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2024-09-30 04:26:03 37.81389 31.19278 7.01 ML 1.2 Aksu (Isparta)
2024-09-30 04:24:37 37.81861 31.2275 7.02 ML 1.4 Aksu (Isparta)
2024-09-30 04:17:55 37.1375 28.62694 7.0 ML 2.3 Ula (Muğla)
2024-09-30 03:52:05 37.66972 36.22111 7.0 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye)
2024-09-30 03:38:03 38.09028 36.74472 6.82 ML 3.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-30 01:07:16 38.31556 37.16861 6.25 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)