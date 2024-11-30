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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.30 12:18:32  39.7443   44.2072        5.0      -.-  2.3  -.-   KARAGUNEY-(IGDIR)                                 İlksel

2024.11.30 12:13:24  37.9828   36.5262       14.4      -.-  1.5  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.30 12:06:35  38.3723   37.6308        3.3      -.-  1.5  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.11.30 11:32:08  37.9895   27.6900        8.5      -.-  1.8  -.-   AKMESCIT-TIRE (IZMIR)                             İlksel

2024.11.30 10:37:11  37.9130   27.6185        8.7      -.-  2.4  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     İlksel

2024.11.30 09:24:22  37.8293   27.0175        6.9      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 08:43:38  37.9783   36.5985        8.5      -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.11.30 08:42:09  40.2298   24.0747        4.4      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.30 08:39:28  40.1838   31.7627        6.5      -.-  1.9  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.30 08:36:53  40.3100   24.1403        7.4      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.30 08:15:37  40.3187   34.3560        2.4      -.-  2.6  -.-   IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)                           İlksel

2024.11.30 07:58:07  36.6163   36.3208        3.6      -.-  1.8  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.11.30 07:41:55  40.3093   24.0912        7.4      -.-  3.2  3.1   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.30 07:41:12  38.3140   37.3648        5.3      -.-  1.5  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.30 06:59:52  35.0858   25.9485        3.3      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.11.30 06:49:43  40.3477   30.1607        3.3      -.-  1.6  -.-   SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK)                   İlksel

2024.11.30 06:21:03  38.3840   37.3893        5.5      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.30 06:16:26  38.3673   37.6310        4.6      -.-  1.6  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.11.30 05:24:35  37.8075   27.0063        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 05:16:43  36.6162   25.4425        8.4      -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.30 05:08:20  37.6502   36.0305       11.6      -.-  1.0  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.30 04:50:02  37.8237   26.9830        8.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 04:43:32  37.7777   27.0020       14.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 04:39:03  37.7812   27.0407       18.7      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.30 04:37:12  37.8033   27.0153        7.8      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 04:36:18  38.3857   37.5008        5.0      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.30 04:32:01  35.9777   27.1633        5.3      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.30 04:08:07  38.7310   42.4008       21.7      -.-  1.8  -.-   YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS)                          İlksel

2024.11.30 03:32:58  37.8085   27.0180        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 03:28:18  37.8202   27.0038        7.9      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 03:13:06  37.7827   27.0040       14.1      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 03:10:15  37.7833   36.2037        4.8      -.-  1.9  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.11.30 03:02:51  37.8150   26.9913       11.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 02:58:20  37.7972   27.0058       10.6      -.-  3.5  3.4   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.30 02:52:06  37.6918   36.5525        4.7      -.-  1.2  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.11.30 02:47:23  38.1982   37.2617       28.7      -.-  1.0  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.30 02:14:38  38.3640   37.5948        5.0      -.-  2.1  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.11.30 02:05:15  36.0430   27.1583        6.1      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.30 01:41:03  37.9727   36.1920       17.6      -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.30 00:57:46  37.8537   36.2845       13.4      -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.11.30 00:38:31  38.1625   37.8367        5.3      -.-  2.2  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 30 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-30 12:20:20 38.12306  39.52167  7.0    ML    1.4    Çermik (Diyarbakır)  

2024-11-30 12:18:32 39.78083  44.23722  7.92  ML    2.2    Merkez (Iğdır)  

2024-11-30 12:06:34 38.32611  37.59472  24.83         ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-11-30 11:41:44 40.02028  27.01417  7.0    ML    1.4    Çan (Çanakkale)        

2024-11-30 11:32:08 37.98194  27.66889  5.03  ML    1.8    Tire (İzmir)        

2024-11-30 11:31:14 39.55361  34.40833  7.0    ML    1.1    Çiçekdağı (Kırşehir)  

2024-11-30 10:55:26 36.00056  27.425       13.42         ML    2.0    Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla)   

2024-11-30 10:44:41 40.36889  39.25194  7.0    ML    1.1    Torul (Gümüşhane)  

2024-11-30 10:37:11 37.89694  27.62417  3.97  ML    2.2    Germencik (Aydın)   

2024-11-30 09:24:22 37.81611  27.00028  6.97  ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 09:04:48 40.03056  26.97694  6.98  ML    1.5    Çan (Çanakkale)        

2024-11-30 08:50:19 40.22556  31.72028  6.98  ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-30 08:48:44 38.67556  39.57667  5.05  ML    1.4    Kovancılar (Elazığ)    

2024-11-30 08:43:38 37.95833  36.51861  7.0    ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-30 08:39:28 40.06694  31.76972  7.0    ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-30 08:15:37 40.29361  34.37278  7.0    ML    2.4    Sungurlu (Çorum)    

2024-11-30 07:58:08 36.60944  36.41944  7.0    ML    1.9    Kırıkhan (Hatay)        

2024-11-30 07:41:12 38.30611  37.27333  6.87  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-30 06:49:44 40.3625     30.17361  7.0    ML    1.5    Geyve (Sakarya)        

2024-11-30 06:21:03 38.39806  37.42167  7.0    ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-30 06:16:27 38.37472  37.60833  7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-11-30 05:24:36 37.85         27.07111  6.95  ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 05:16:46 36.73417  25.64167  7.0    ML    3.2    Ege Denizi

2024-11-30 04:50:04 37.85417  27.105       7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 04:43:34 37.84         27.08778  6.89  ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-30 04:39:05 37.84917  27.08444  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 04:37:13 37.82722  27.03611  7.0    ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 04:36:20 38.40139  37.52111  7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)    

2024-11-30 04:32:06 36.1375     27.44444  4.17  ML    2.2    Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla)  

2024-11-30 04:23:31 35.06472  26.78222  15.13         ML    2.4    Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla)   

2024-11-30 03:51:07 38.64417  38.01778  6.99  ML    1.2    Yazıhan (Malatya)     

2024-11-30 03:42:07 39.40528  34.09778  7.0    ML    0.7    Merkez (Kırşehir)      

2024-11-30 03:28:18 37.84361  27.07056  15.32         ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın) 

2024-11-30 03:13:06 37.84167  27.04278  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 03:10:16 37.74417  36.20167  7.0    ML    2.0    Kadirli (Osmaniye)    

2024-11-30 03:02:51 37.82722  27.02417  12.8  ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-30 02:58:20 37.82111  27.02694  11.95         ML    3.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın) 

2024-11-30 02:52:05 37.73611  36.55861  7.08  ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-11-30 02:40:37 38.37611  38.75972  6.99  ML    1.3    Kale (Malatya)  

2024-11-30 02:14:39 38.37722  37.60083  12.83         ML    2.0    Darende (Malatya)        

2024-11-30 02:05:17 36.05861  27.22722  11.91         ML    3.0    Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla)   

2024-11-30 01:41:04 37.92556  36.20861  12.01         ML    1.7    Saimbeyli (Adana)        

2024-11-30 01:35:26 37.86417  29.25611  7.0    ML    0.8    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-30 00:57:46 37.83472  36.25472  7.0    ML    1.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-30 00:54:02 37.86028  29.25611  7.0    ML    0.9    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-30 00:42:32 38.52139  31.28972  9.71  ML    1.0    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2024-11-30 00:38:31 38.15944  37.85917  9.8    ML    2.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-30 00:28:58 40.73972  27.33417  10.13         ML    1.1    Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ)   

2024-11-30 00:10:51 37.87333  29.24944  7.0    ML    1.0    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-30 00:01:34 38.32028  38.78417  7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)

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