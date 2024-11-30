Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 30 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 30 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 30 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.30 12:18:32 39.7443 44.2072 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGUNEY-(IGDIR) İlksel
2024.11.30 12:13:24 37.9828 36.5262 14.4 -.- 1.5 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 12:06:35 38.3723 37.6308 3.3 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.30 11:32:08 37.9895 27.6900 8.5 -.- 1.8 -.- AKMESCIT-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.11.30 10:37:11 37.9130 27.6185 8.7 -.- 2.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.30 09:24:22 37.8293 27.0175 6.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 08:43:38 37.9783 36.5985 8.5 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 08:42:09 40.2298 24.0747 4.4 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.30 08:39:28 40.1838 31.7627 6.5 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.30 08:36:53 40.3100 24.1403 7.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.30 08:15:37 40.3187 34.3560 2.4 -.- 2.6 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.11.30 07:58:07 36.6163 36.3208 3.6 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.11.30 07:41:55 40.3093 24.0912 7.4 -.- 3.2 3.1 YUNANISTAN İlksel
2024.11.30 07:41:12 38.3140 37.3648 5.3 -.- 1.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 06:59:52 35.0858 25.9485 3.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.30 06:49:43 40.3477 30.1607 3.3 -.- 1.6 -.- SOGUCAKPINAR-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2024.11.30 06:21:03 38.3840 37.3893 5.5 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 06:16:26 38.3673 37.6310 4.6 -.- 1.6 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.30 05:24:35 37.8075 27.0063 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 05:16:43 36.6162 25.4425 8.4 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel
2024.11.30 05:08:20 37.6502 36.0305 11.6 -.- 1.0 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.30 04:50:02 37.8237 26.9830 8.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 04:43:32 37.7777 27.0020 14.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 04:39:03 37.7812 27.0407 18.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 04:37:12 37.8033 27.0153 7.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 04:36:18 38.3857 37.5008 5.0 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.30 04:32:01 35.9777 27.1633 5.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.30 04:08:07 38.7310 42.4008 21.7 -.- 1.8 -.- YENIKOPRU-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.11.30 03:32:58 37.8085 27.0180 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 03:28:18 37.8202 27.0038 7.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 03:13:06 37.7827 27.0040 14.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 03:10:15 37.7833 36.2037 4.8 -.- 1.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.30 03:02:51 37.8150 26.9913 11.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 02:58:20 37.7972 27.0058 10.6 -.- 3.5 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.30 02:52:06 37.6918 36.5525 4.7 -.- 1.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 02:47:23 38.1982 37.2617 28.7 -.- 1.0 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 02:14:38 38.3640 37.5948 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.30 02:05:15 36.0430 27.1583 6.1 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.11.30 01:41:03 37.9727 36.1920 17.6 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.30 00:57:46 37.8537 36.2845 13.4 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.30 00:38:31 38.1625 37.8367 5.3 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 30 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-30 12:20:20 38.12306 39.52167 7.0 ML 1.4 Çermik (Diyarbakır)
2024-11-30 12:18:32 39.78083 44.23722 7.92 ML 2.2 Merkez (Iğdır)
2024-11-30 12:06:34 38.32611 37.59472 24.83 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-30 11:41:44 40.02028 27.01417 7.0 ML 1.4 Çan (Çanakkale)
2024-11-30 11:32:08 37.98194 27.66889 5.03 ML 1.8 Tire (İzmir)
2024-11-30 11:31:14 39.55361 34.40833 7.0 ML 1.1 Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-11-30 10:55:26 36.00056 27.425 13.42 ML 2.0 Ege Denizi - [77.02 km] Datça (Muğla)
2024-11-30 10:44:41 40.36889 39.25194 7.0 ML 1.1 Torul (Gümüşhane)
2024-11-30 10:37:11 37.89694 27.62417 3.97 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2024-11-30 09:24:22 37.81611 27.00028 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 09:04:48 40.03056 26.97694 6.98 ML 1.5 Çan (Çanakkale)
2024-11-30 08:50:19 40.22556 31.72028 6.98 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-11-30 08:48:44 38.67556 39.57667 5.05 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2024-11-30 08:43:38 37.95833 36.51861 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-30 08:39:28 40.06694 31.76972 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-11-30 08:15:37 40.29361 34.37278 7.0 ML 2.4 Sungurlu (Çorum)
2024-11-30 07:58:08 36.60944 36.41944 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-30 07:41:12 38.30611 37.27333 6.87 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-30 06:49:44 40.3625 30.17361 7.0 ML 1.5 Geyve (Sakarya)
2024-11-30 06:21:03 38.39806 37.42167 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-30 06:16:27 38.37472 37.60833 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-11-30 05:24:36 37.85 27.07111 6.95 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 05:16:46 36.73417 25.64167 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2024-11-30 04:50:04 37.85417 27.105 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 04:43:34 37.84 27.08778 6.89 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 04:39:05 37.84917 27.08444 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 04:37:13 37.82722 27.03611 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 04:36:20 38.40139 37.52111 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-11-30 04:32:06 36.1375 27.44444 4.17 ML 2.2 Ege Denizi - [61.80 km] Datça (Muğla)
2024-11-30 04:23:31 35.06472 26.78222 15.13 ML 2.4 Akdeniz - [190.53 km] Datça (Muğla)
2024-11-30 03:51:07 38.64417 38.01778 6.99 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2024-11-30 03:42:07 39.40528 34.09778 7.0 ML 0.7 Merkez (Kırşehir)
2024-11-30 03:28:18 37.84361 27.07056 15.32 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 03:13:06 37.84167 27.04278 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 03:10:16 37.74417 36.20167 7.0 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2024-11-30 03:02:51 37.82722 27.02417 12.8 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 02:58:20 37.82111 27.02694 11.95 ML 3.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-30 02:52:05 37.73611 36.55861 7.08 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-11-30 02:40:37 38.37611 38.75972 6.99 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-30 02:14:39 38.37722 37.60083 12.83 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-11-30 02:05:17 36.05861 27.22722 11.91 ML 3.0 Ege Denizi - [73.26 km] Datça (Muğla)
2024-11-30 01:41:04 37.92556 36.20861 12.01 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-11-30 01:35:26 37.86417 29.25611 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
2024-11-30 00:57:46 37.83472 36.25472 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-11-30 00:54:02 37.86028 29.25611 7.0 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2024-11-30 00:42:32 38.52139 31.28972 9.71 ML 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-11-30 00:38:31 38.15944 37.85917 9.8 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-30 00:28:58 40.73972 27.33417 10.13 ML 1.1 Marmara Denizi - [00.81 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-11-30 00:10:51 37.87333 29.24944 7.0 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2024-11-30 00:01:34 38.32028 38.78417 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)