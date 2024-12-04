Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.04 12:24:02 36.4622 28.5732 13.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 12:09:06 35.8422 31.6725 10.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.04 12:09:06)
2024.12.04 10:35:47 36.9997 28.9228 9.8 -.- 2.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.04 09:40:57 38.2628 38.0080 4.9 -.- 2.1 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.04 08:25:54 38.2395 38.7625 5.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:41:25 38.2652 38.2815 9.6 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:35:48 37.7140 38.7060 18.0 -.- 1.9 -.- YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 06:28:37 38.2250 38.6912 5.0 -.- 2.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:10:04 38.6772 30.6480 2.6 -.- 1.4 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.04 05:50:54 40.2680 31.7965 14.7 -.- 1.6 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.04 05:45:09 38.2047 38.5778 7.3 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 05:42:06 38.6522 30.6363 5.4 -.- 2.1 -.- NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.04 05:38:08 37.9655 27.1147 2.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.04 05:19:53 39.6850 26.3600 16.1 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.04 05:12:49 38.1163 38.4002 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 05:11:36 36.5915 35.7562 5.0 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.04 05:03:45 37.2812 37.0172 6.2 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.04 04:58:26 39.9947 28.6467 4.5 -.- 1.4 -.- SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.12.04 04:45:51 37.9985 36.3623 14.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.04 04:28:49 38.6878 43.1603 8.0 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.12.04 04:20:39 38.1545 38.5005 5.0 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 04:16:51 37.5690 35.8873 6.4 -.- 1.5 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.04 04:13:15 38.8065 37.3940 5.0 -.- 2.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.04 04:07:33 38.8968 27.7218 6.7 -.- 3.3 3.2 KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.04 03:56:51 36.2133 28.2895 2.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 03:12:38 38.1453 38.5278 10.0 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 02:18:50 39.7507 38.8892 9.6 -.- 1.6 -.- YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.12.04 01:41:26 36.8433 28.1795 72.4 -.- 3.5 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.12.04 01:20:17 37.2947 35.7277 1.0 -.- 2.6 -.- AYVALI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.12.04 00:43:20 37.2798 36.8025 4.1 -.- 2.0 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 4 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-04 11:58:37 38.20944 38.18306 15.1 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-04 11:54:41 37.45389 37.03806 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-04 11:54:21 37.62194 29.91722 7.19 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun)
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)
2024-12-04 07:31:32 38.21667 38.70944 7.89 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 07:15:22 38.20556 38.71667 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 06:41:25 38.25556 38.21528 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-04 06:37:53 38.13056 38.52083 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-12-04 06:35:49 37.39306 38.44889 7.0 ML 1.8 Bozova (Şanlıurfa)
2024-12-04 06:28:37 38.21861 38.70333 7.52 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 06:14:13 42.58806 42.83222 7.0 ML 1.5 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan)
2024-12-04 06:10:06 38.62639 30.67694 5.5 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-12-04 06:07:02 38.13944 38.60417 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 05:58:27 38.37306 38.715 10.4 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-04 05:56:05 41.55417 42.03389 6.0 ML 1.4 Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin)
2024-12-04 05:50:53 40.20056 31.76917 6.99 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-12-04 05:50:10 38.63972 30.67056 6.98 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-12-04 05:45:09 38.19806 38.5925 10.66 ML 1.9 Battalgazi (Malatya)
2024-12-04 05:42:06 38.64944 30.64278 7.0 ML 1.9 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-12-04 05:38:09 37.96333 27.1425 8.11 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir)
2024-12-04 05:37:43 38.08806 38.27667 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-04 05:25:02 37.65694 38.82667 6.45 ML 1.0 Kahta (Adıyaman)
2024-12-04 05:19:54 39.685 26.39528 11.02 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)
2024-12-04 05:12:51 38.07083 38.37778 5.75 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-04 05:11:46 36.81194 36.08611 7.01 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay)
2024-12-04 05:11:34 36.82111 36.07028 7.39 ML 1.3 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay)
2024-12-04 05:03:45 37.26861 37.01028 3.93 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-04 04:58:27 40.0125 28.59528 5.01 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-12-04 04:56:49 38.14278 38.51667 7.21 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-04 04:48:49 37.97611 28.53333 6.97 ML 0.9 Kuyucak (Aydın)
2024-12-04 04:45:52 38.05972 36.38472 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-04 04:34:03 37.97583 28.52278 7.04 ML 0.8 Kuyucak (Aydın)
2024-12-04 04:28:49 38.7125 43.15639 7.01 ML 1.5 Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van)
2024-12-04 04:20:40 38.13722 38.52583 13.94 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2024-12-04 04:16:52 37.66444 35.95 16.34 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-12-04 04:13:15 38.83861 37.42444 7.03 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2024-12-04 04:07:33 38.90583 27.73417 18.7 ML 3.3 Akhisar (Manisa)
2024-12-04 03:56:51 36.185 28.27444 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-04 03:33:30 40.07972 35.91694 6.92 ML 1.3 Kadışehri (Yozgat)
2024-12-04 03:23:44 38.08028 27.33472 7.01 ML 1.2 Torbalı (İzmir)
2024-12-04 03:22:38 38.24361 38.82917 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 03:12:38 38.14 38.52139 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-12-04 03:05:05 37.93972 27.54083 6.99 ML 0.8 Germencik (Aydın)
2024-12-04 03:02:13 39.76 27.57917 7.0 ML 1.0 Balya (Balıkesir)
2024-12-04 02:41:22 38.22694 38.69806 11.74 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 02:18:50 39.72444 38.95 6.98 ML 1.5 Kemah (Erzincan)
2024-12-04 02:05:50 40.87667 42.20028 8.48 ML 1.8 Olur (Erzurum)
2024-12-04 01:45:52 37.10556 36.91639 10.25 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-04 01:41:27 36.81111 28.17972 68.03 ML 3.2 Marmaris (Muğla)
2024-12-04 01:20:19 37.315 35.77389 17.79 ML 2.6 Kozan (Adana)
2024-12-04 01:09:52 37.93583 27.16861 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir)
2024-12-04 00:59:06 37.77306 36.55139 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-04 00:43:20 37.29361 36.79222 7.26 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-04 00:29:30 38.30028 42.34278 17.74 ML 1.3 Merkez (Bitlis)
2024-12-04 00:28:41 39.90194 37.57972 15.56 ML 1.2 Zara (Sivas)
2024-12-04 00:23:47 36.21861 36.1775 7.06 ML 1.3 Antakya (Hatay)
2024-12-04 00:20:24 39.50778 27.88944 7.0 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
2024-12-04 00:00:15 40.78861 42.82111 5.03 ML 1.3 Göle (Ardahan)