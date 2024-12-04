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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 4 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.04 12:24:02  36.4622   28.5732       13.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.04 12:09:06  35.8422   31.6725       10.4      -.-  4.9  4.7   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2024.12.04 12:09:06)

2024.12.04 10:35:47  36.9997   28.9228        9.8      -.-  2.3  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2024.12.04 09:40:57  38.2628   38.0080        4.9      -.-  2.1  -.-   KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.12.04 08:25:54  38.2395   38.7625        5.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.12.04 06:41:25  38.2652   38.2815        9.6      -.-  2.0  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.12.04 06:35:48  37.7140   38.7060       18.0      -.-  1.9  -.-   YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.12.04 06:28:37  38.2250   38.6912        5.0      -.-  2.4  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.12.04 06:10:04  38.6772   30.6480        2.6      -.-  1.4  -.-   KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)                       İlksel

2024.12.04 05:50:54  40.2680   31.7965       14.7      -.-  1.6  -.-   NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.12.04 05:45:09  38.2047   38.5778        7.3      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.12.04 05:42:06  38.6522   30.6363        5.4      -.-  2.1  -.-   NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)                          İlksel

2024.12.04 05:38:08  37.9655   27.1147        2.9      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.04 05:19:53  39.6850   26.3600       16.1      -.-  1.7  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2024.12.04 05:12:49  38.1163   38.4002        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.12.04 05:11:36  36.5915   35.7562        5.0      -.-  1.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.12.04 05:03:45  37.2812   37.0172        6.2      -.-  1.7  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.04 04:58:26  39.9947   28.6467        4.5      -.-  1.4  -.-   SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel

2024.12.04 04:45:51  37.9985   36.3623       14.4      -.-  1.3  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.04 04:28:49  38.6878   43.1603        8.0      -.-  1.5  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2024.12.04 04:20:39  38.1545   38.5005        5.0      -.-  2.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.12.04 04:16:51  37.5690   35.8873        6.4      -.-  1.5  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.12.04 04:13:15  38.8065   37.3940        5.0      -.-  2.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.12.04 04:07:33  38.8968   27.7218        6.7      -.-  3.3  3.2   KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.12.04 03:56:51  36.2133   28.2895        2.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.04 03:12:38  38.1453   38.5278       10.0      -.-  1.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.12.04 02:18:50  39.7507   38.8892        9.6      -.-  1.6  -.-   YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)                    İlksel

2024.12.04 01:41:26  36.8433   28.1795       72.4      -.-  3.5  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.12.04 01:20:17  37.2947   35.7277        1.0      -.-  2.6  -.-   AYVALI-IMAMOGLU (ADANA)                           İlksel

2024.12.04 00:43:20  37.2798   36.8025        4.1      -.-  2.0  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 4 Aralık son depremler listesi 

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-04 12:09:10 35.88778  31.82556  32.69         MW  4.6    Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-12-04 11:58:37 38.20944  38.18306  15.1  ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-04 11:54:41 37.45389  37.03806  7.0    ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-04 11:54:21 37.62194  29.91722  7.19  ML    1.8    Yeşilova (Burdur)      

2024-12-04 10:39:25 39.6425     30.08417  8.45  ML    0.9    Merkez (Kütahya)     

2024-12-04 10:35:47 36.98389  28.88889  7.04  ML    2.0    Köyceğiz (Muğla)      

2024-12-04 09:40:57 38.26056  38.00444  8.57  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-04 09:22:30 41.06806  35.71056  10.21         ML    1.5    Havza (Samsun)        

2024-12-04 08:25:56 38.21028  38.69944  5.88  ML    1.8    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 08:00:45 39.42583  40.36639  7.02  ML    1.9    Yedisu (Bingöl)

2024-12-04 07:31:32 38.21667  38.70944  7.89  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 07:15:22 38.20556  38.71667  6.93  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 06:41:25 38.25556  38.21528  7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-04 06:37:53 38.13056  38.52083  7.0    ML    1.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-04 06:35:49 37.39306  38.44889  7.0    ML    1.8    Bozova (Şanlıurfa)    

2024-12-04 06:28:37 38.21861  38.70333  7.52  ML    2.3    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 06:14:13 42.58806  42.83222  7.0    ML    1.5    Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [111.15 km] Posof (Ardahan)        

2024-12-04 06:10:06 38.62639  30.67694  5.5    ML    1.3    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-12-04 06:07:02 38.13944  38.60417  7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 05:58:27 38.37306  38.715       10.4  ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-12-04 05:56:05 41.55417  42.03389  6.0    ML    1.4    Keda, Acara (Gürcistan) - [09.26 km] Borçka (Artvin)        

2024-12-04 05:50:53 40.20056  31.76917  6.99  ML    1.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-04 05:50:10 38.63972  30.67056  6.98  ML    1.1    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-12-04 05:45:09 38.19806  38.5925     10.66         ML    1.9    Battalgazi (Malatya)        

2024-12-04 05:42:06 38.64944  30.64278  7.0    ML    1.9    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-12-04 05:38:09 37.96333  27.1425     8.11  ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.96 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-04 05:37:43 38.08806  38.27667  7.0    ML    1.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-04 05:25:02 37.65694  38.82667  6.45  ML    1.0    Kahta (Adıyaman)     

2024-12-04 05:19:54 39.685       26.39528  11.02         ML    1.7    Ezine (Çanakkale)        

2024-12-04 05:12:51 38.07083  38.37778  5.75  ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-04 05:11:46 36.81194  36.08611  7.01  ML    1.7    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.42 km] Dörtyol (Hatay) 

2024-12-04 05:11:34 36.82111  36.07028  7.39  ML    1.3    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.13 km] Dörtyol (Hatay)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 4 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-04 05:03:45 37.26861  37.01028  3.93  ML    1.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-04 04:58:27 40.0125     28.59528  5.01  ML    1.2    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-12-04 04:56:49 38.14278  38.51667  7.21  ML    1.0    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-04 04:48:49 37.97611  28.53333  6.97  ML    0.9    Kuyucak (Aydın)       

2024-12-04 04:45:52 38.05972  36.38472  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-04 04:34:03 37.97583  28.52278  7.04  ML    0.8    Kuyucak (Aydın)       

2024-12-04 04:28:49 38.7125     43.15639  7.01  ML    1.5    Van Gölü - [04.85 km] Tuşba (Van)      

2024-12-04 04:20:40 38.13722  38.52583  13.94         ML    2.1    Sincik (Adıyaman)        

2024-12-04 04:16:52 37.66444  35.95         16.34         ML    1.7    Kozan (Adana) 

2024-12-04 04:13:15 38.83861  37.42444  7.03  ML    1.9    Gürün (Sivas)   

2024-12-04 04:07:33 38.90583  27.73417  18.7  ML    3.3    Akhisar (Manisa)       

2024-12-04 03:56:51 36.185       28.27444  7.0    ML    1.8    Akdeniz - [51.76 km] Marmaris (Muğla)     

2024-12-04 03:33:30 40.07972  35.91694  6.92  ML    1.3    Kadışehri (Yozgat)    

2024-12-04 03:23:44 38.08028  27.33472  7.01  ML    1.2    Torbalı (İzmir)  

2024-12-04 03:22:38 38.24361  38.82917  7.0    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-12-04 03:12:38 38.14         38.52139  7.0    ML    1.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-04 03:05:05 37.93972  27.54083  6.99  ML    0.8    Germencik (Aydın)   

2024-12-04 03:02:13 39.76         27.57917  7.0    ML    1.0    Balya (Balıkesir)         

2024-12-04 02:41:22 38.22694  38.69806  11.74         ML    1.3    Pütürge (Malatya)        

2024-12-04 02:18:50 39.72444  38.95         6.98  ML    1.5    Kemah (Erzincan)      

2024-12-04 02:05:50 40.87667  42.20028  8.48  ML    1.8    Olur (Erzurum)

2024-12-04 01:45:52 37.10556  36.91639  10.25         ML    1.4    Nurdağı (Gaziantep)        

2024-12-04 01:41:27 36.81111  28.17972  68.03         ML    3.2    Marmaris (Muğla)        

2024-12-04 01:20:19 37.315       35.77389  17.79         ML    2.6    Kozan (Adana) 

2024-12-04 01:09:52 37.93583  27.16861  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.57 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-04 00:59:06 37.77306  36.55139  7.0    ML    1.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-04 00:43:20 37.29361  36.79222  7.26  ML    2.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-04 00:29:30 38.30028  42.34278  17.74         ML    1.3    Merkez (Bitlis)  

2024-12-04 00:28:41 39.90194  37.57972  15.56         ML    1.2    Zara (Sivas)       

2024-12-04 00:23:47 36.21861  36.1775     7.06  ML    1.3    Antakya (Hatay)        

2024-12-04 00:20:24 39.50778  27.88944  7.0    ML    1.2    Altıeylül (Balıkesir)    

2024-12-04 00:00:15 40.78861  42.82111  5.03  ML    1.3    Göle (Ardahan)

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