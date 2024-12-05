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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.05 11:35:22  38.2363   37.3205        6.9      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.12.05 09:08:03  35.8423   31.6527       30.1      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2024.12.05 09:08:01)

2024.12.05 09:01:19  38.2588   38.7540       21.3      -.-  1.7  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.12.05 08:28:57  35.8973   31.8455       28.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.05 08:23:23  35.9560   31.7938       30.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.05 08:15:37  35.1797   33.2998        1.9      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    İlksel

2024.12.05 07:50:17  37.1352   27.7625       10.7      -.-  1.8  -.-   SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.12.05 07:23:57  39.2993   36.3813        5.7      -.-  1.5  -.-   GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS)                        İlksel

2024.12.05 06:49:03  38.0647   37.6873       11.0      -.-  1.6  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.05 05:58:33  40.4798   26.4288        5.9      -.-  2.3  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.05 04:43:34  38.7653   25.7788        8.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.05 04:07:04  38.9293   27.6855       21.8      -.-  1.4  -.-   BALLICA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.12.05 03:33:12  37.8730   36.1087        1.3      -.-  2.3  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.12.05 02:49:46  40.2332   35.8148        7.6      -.-  1.1  -.-   OSMANPINARI-ZILE (TOKAT)                          İlksel

2024.12.05 02:36:28  36.5920   36.5040       14.0      -.-  1.6  -.-   YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel

2024.12.05 01:22:54  36.2782   36.3792        5.0      -.-  1.1  -.-   VARISLI-REYHANLI (HATAY)                          İlksel

2024.12.05 01:19:34  35.9672   30.8230        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 5 Aralık son depremler listesi 

Tarih              Saat              Enlem                 Boylam      Derinlik(Km)  Tip  Büyüklük    Yer

2024-12-05 11:35:21       38.21056              37.26972              17.6       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-05 11:19:44       38.24333              38.66722              8.7          ML         2.1          Pütürge (Malatya)         

2024-12-05 11:05:03       34.96444              37.02     11.7       ML         2.7          Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay)

2024-12-05 10:26:07       40.16833              31.82639              7.03       ML         2.1          Beypazarı (Ankara)        

2024-12-05 09:54:37       41.35639              43.94278              6.89       ML         1.7          Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars)         

2024-12-05 09:36:00       39.06972              27.53556              7.0          ML         1.5          Soma (Manisa)

2024-12-05 09:08:03       35.87028              31.70694              21.06     MW       3.5          Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-12-05 09:01:19       38.25417              38.65139              10.27     ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-12-05 08:23:23       35.90583              31.78306              25.57     ML         2.1          Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya)               

2024-12-05 07:50:17       37.14722              27.77639              7.01       ML         1.6          Milas (Muğla)   

2024-12-05 07:23:57       39.32472              36.40944              13.35     ML         1.6          Şarkışla (Sivas) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-05 07:09:05       37.14694              27.76583              7.0          ML         1.7          Milas (Muğla)   

2024-12-05 07:06:59       37.97611              27.13806              12.1       ML         2.0          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir)          

2024-12-05 06:49:03       38.03944              37.71556              10.05     ML         1.6          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-05 03:33:13       37.85806              36.17222              7.05       ML         2.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-12-05 03:15:55       37.8775                36.31     6.98       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-05 02:49:47       40.07194              35.90361              7.04       ML         1.2          Kadışehri (Yozgat)          

2024-12-05 02:36:27       36.65583              36.47472              7.02       ML         1.6          Kırıkhan (Hatay)              

2024-12-05 02:17:36       38.37583              31.00028              10.96     ML         1.0          Yalvaç (Isparta)

2024-12-05 02:11:33       39.92028              39.25472              7.0          ML         1.0          Merkez (Erzincan)         

2024-12-05 01:33:43       37.78778              36.51111              6.95       ML         1.5          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-05 01:22:53       36.35111              36.39222              6.99       ML         1.5          Kumlu (Hatay) 

2024-12-05 01:19:40       36.06806              30.46833              19.44     ML         1.8          Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya)               

2024-12-05 00:02:54       38.39639              38.86861              7.0          ML         1.2          Sivrice (Elazığ)

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