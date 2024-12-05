Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 5 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.05 11:35:22 38.2363 37.3205 6.9 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.05 09:08:03 35.8423 31.6527 30.1 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ REVIZE01 (2024.12.05 09:08:01)
2024.12.05 09:01:19 38.2588 38.7540 21.3 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.05 08:28:57 35.8973 31.8455 28.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.05 08:23:23 35.9560 31.7938 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.05 08:15:37 35.1797 33.2998 1.9 -.- 1.5 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2024.12.05 07:50:17 37.1352 27.7625 10.7 -.- 1.8 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.05 07:23:57 39.2993 36.3813 5.7 -.- 1.5 -.- GUMUSTEPE-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.12.05 06:49:03 38.0647 37.6873 11.0 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.05 05:58:33 40.4798 26.4288 5.9 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.05 04:43:34 38.7653 25.7788 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.05 04:07:04 38.9293 27.6855 21.8 -.- 1.4 -.- BALLICA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.05 03:33:12 37.8730 36.1087 1.3 -.- 2.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.05 02:49:46 40.2332 35.8148 7.6 -.- 1.1 -.- OSMANPINARI-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.12.05 02:36:28 36.5920 36.5040 14.0 -.- 1.6 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.05 01:22:54 36.2782 36.3792 5.0 -.- 1.1 -.- VARISLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2024.12.05 01:19:34 35.9672 30.8230 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD 5 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-05 11:35:21 38.21056 37.26972 17.6 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-05 11:19:44 38.24333 38.66722 8.7 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-05 11:05:03 34.96444 37.02 11.7 ML 2.7 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [126.60 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-05 10:26:07 40.16833 31.82639 7.03 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-12-05 09:54:37 41.35639 43.94278 6.89 ML 1.7 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [51.53 km] Akyaka (Kars)
2024-12-05 09:36:00 39.06972 27.53556 7.0 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-12-05 09:08:03 35.87028 31.70694 21.06 MW 3.5 Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-05 09:01:19 38.25417 38.65139 10.27 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-05 08:23:23 35.90583 31.78306 25.57 ML 2.1 Akdeniz - [60.42 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-05 07:50:17 37.14722 27.77639 7.01 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-12-05 07:23:57 39.32472 36.40944 13.35 ML 1.6 Şarkışla (Sivas)
2024-12-05 07:09:05 37.14694 27.76583 7.0 ML 1.7 Milas (Muğla)
2024-12-05 07:06:59 37.97611 27.13806 12.1 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.49 km] Menderes (İzmir)
2024-12-05 06:49:03 38.03944 37.71556 10.05 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-05 03:33:13 37.85806 36.17222 7.05 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-12-05 03:15:55 37.8775 36.31 6.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-05 02:49:47 40.07194 35.90361 7.04 ML 1.2 Kadışehri (Yozgat)
2024-12-05 02:36:27 36.65583 36.47472 7.02 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-05 02:17:36 38.37583 31.00028 10.96 ML 1.0 Yalvaç (Isparta)
2024-12-05 02:11:33 39.92028 39.25472 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan)
2024-12-05 01:33:43 37.78778 36.51111 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-05 01:22:53 36.35111 36.39222 6.99 ML 1.5 Kumlu (Hatay)
2024-12-05 01:19:40 36.06806 30.46833 19.44 ML 1.8 Akdeniz - [28.75 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-05 00:02:54 38.39639 38.86861 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)