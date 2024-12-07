Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.07 12:35:41 37.9513 27.5342 6.8 -.- 1.7 -.- DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.07 12:32:27 39.5473 25.8892 10.4 -.- 3.1 3.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.07 11:11:47 37.5657 35.7457 5.0 -.- 1.9 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.07 11:07:13 38.7760 25.9185 5.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.07 10:56:00 37.0638 29.5447 5.1 -.- 1.6 -.- EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2024.12.07 10:46:34 36.9518 31.0548 28.4 -.- 1.8 -.- BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA) İlksel
2024.12.07 10:39:56 38.2807 37.7815 7.9 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.07 10:08:08 37.0423 36.0490 9.6 -.- 1.9 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.12.07 09:58:00 40.0077 39.1842 7.7 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.12.07 09:39:44 39.6532 39.5383 4.4 -.- 2.2 -.- YAYLABASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.12.07 08:05:01 38.7882 31.2338 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.07 07:38:16 39.6737 39.5298 5.5 -.- 2.4 -.- CATALOREN-(ERZINCAN) İlksel
2024.12.07 07:16:49 37.9243 34.0095 5.8 -.- 2.3 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA) İlksel
2024.12.07 07:01:15 38.1512 36.8672 5.0 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:40:53 37.9998 37.4110 5.4 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:37:58 37.9528 37.5102 19.1 -.- 1.1 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 05:58:01 36.3538 22.8758 23.0 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel
2024.12.07 05:52:17 38.2675 37.7730 15.0 -.- 0.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.07 05:44:24 36.9453 27.1033 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 05:39:21 39.6810 26.3830 6.6 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.07 05:14:09 40.1993 31.7832 9.7 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.07 04:22:53 38.1637 38.5038 6.9 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.07 04:17:52 38.3168 31.7780 14.5 -.- 1.4 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:57:05 38.3718 37.6247 7.2 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.07 02:47:42 38.8257 38.8423 10.5 -.- 1.7 -.- TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.12.07 02:47:03 37.9785 36.3537 23.9 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 02:41:02 38.2790 31.7563 18.2 -.- 1.2 -.- ARGITHANI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:09:46 38.0042 36.3810 5.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 01:45:08 40.0703 42.9405 4.9 -.- 1.6 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.12.07 01:32:00 36.2247 36.1692 23.6 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.12.07 00:37:24 36.9855 26.9113 7.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 00:30:33 37.0907 28.3902 4.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
AFAD 7 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-07 12:32:28 39.57139 25.95778 12.66 ML 2.8 Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-07 12:10:54 40.94361 40.40611 6.57 ML 1.1 Of (Trabzon)
2024-12-07 11:44:02 40.09056 39.69083 7.0 ML 1.2 Demirözü (Bayburt)
2024-12-07 11:11:46 37.62222 35.86722 6.99 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-12-07 11:07:15 38.69389 26.02194 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-07 10:56:00 37.0225 29.57333 7.0 ML 1.6 Altınyayla (Burdur)
2024-12-07 10:46:34 37.01028 30.84694 5.83 ML 1.6 Aksu (Antalya)
2024-12-07 10:39:56 38.26889 37.77333 7.0 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2024-12-07 10:08:08 37.07444 36.01944 6.98 ML 2.0 Ceyhan (Adana)
2024-12-07 09:58:00 39.96111 39.12528 7.02 ML 1.7 Refahiye (Erzincan)
2024-12-07 09:39:44 39.63611 39.51722 7.04 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2024-12-07 09:39:08 39.25056 27.72333 8.73 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-12-07 08:54:06 39.98139 39.13722 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)
2024-12-07 08:05:01 38.91278 31.16694 6.86 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-07 07:38:17 39.67444 39.54889 13.79 ML 1.9 Merkez (Erzincan)
2024-12-07 07:16:50 37.92389 34.02639 7.16 ML 2.2 Ereğli (Konya)
2024-12-07 07:01:16 38.14028 36.83694 6.98 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-07 06:48:03 38.14806 38.54139 7.26 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 06:40:54 38.01611 37.39417 6.95 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-07 06:38:00 38.005 37.56528 7.03 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-07 05:52:17 38.28444 37.75139 7.29 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-12-07 05:33:06 37.57444 37.34222 7.01 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-07 05:14:09 40.13639 31.70417 7.25 ML 1.7 Nallıhan (Ankara)
2024-12-07 04:39:15 40.1925 34.00417 8.21 ML 1.0 Delice (Kırıkkale)
2024-12-07 04:22:54 38.14028 38.50583 11.25 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 04:17:54 38.27972 31.77694 7.05 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2024-12-07 04:09:32 38.30222 38.21028 7.01 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-07 03:33:42 38.36028 38.74389 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-12-07 02:57:06 38.39111 37.59944 7.04 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-12-07 02:47:44 38.80444 38.74444 7.0 ML 1.1 Keban (Elazığ)
2024-12-07 02:41:03 38.28361 31.77222 7.0 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2024-12-07 02:09:46 37.99556 36.33833 12.59 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-07 01:45:09 40.09306 42.90889 14.7 ML 1.3 Kağızman (Kars)
2024-12-07 01:41:22 37.83556 27.55306 7.0 ML 1.1 Germencik (Aydın)
2024-12-07 01:35:27 41.22694 43.955 11.0 ML 1.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars)
2024-12-07 01:32:01 36.2375 35.97583 7.13 ML 1.9 Samandağ (Hatay)
2024-12-07 00:51:26 39.52472 26.45139 7.0 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-07 00:50:24 38.13972 38.54722 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 00:46:30 35.28472 37.00778 7.48 ML 1.9 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [98.81 km] Altınözü (Hatay)
2024-12-07 00:37:24 36.965 26.93417 6.87 ML 2.0 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [29.25 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-07 00:36:55 38.56778 31.20667 7.0 ML 1.2 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-07 00:36:13 38.79861 25.96278 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [41.52 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-07 00:30:34 37.08417 28.37556 6.98 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-12-07 00:30:33 38.38139 38.88889 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-12-07 00:10:11 37.94056 38.06528 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)