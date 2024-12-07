  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.07 12:35:41  37.9513   27.5342        6.8      -.-  1.7  -.-   DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN)                         İlksel

2024.12.07 12:32:27  39.5473   25.8892       10.4      -.-  3.1  3.0   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.12.07 11:11:47  37.5657   35.7457        5.0      -.-  1.9  -.-   BAGOZU-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.12.07 11:07:13  38.7760   25.9185        5.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.07 10:56:00  37.0638   29.5447        5.1      -.-  1.6  -.-   EVCILER-GOLHISAR (BURDUR)                         İlksel

2024.12.07 10:46:34  36.9518   31.0548       28.4      -.-  1.8  -.-   BURMAHANCI-SERIK (ANTALYA)                        İlksel

2024.12.07 10:39:56  38.2807   37.7815        7.9      -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.07 10:08:08  37.0423   36.0490        9.6      -.-  1.9  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    İlksel

2024.12.07 09:58:00  40.0077   39.1842        7.7      -.-  2.1  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2024.12.07 09:39:44  39.6532   39.5383        4.4      -.-  2.2  -.-   YAYLABASI-(ERZINCAN)                              İlksel

2024.12.07 08:05:01  38.7882   31.2338        5.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)            İlksel

2024.12.07 07:38:16  39.6737   39.5298        5.5      -.-  2.4  -.-   CATALOREN-(ERZINCAN)                              İlksel

2024.12.07 07:16:49  37.9243   34.0095        5.8      -.-  2.3  -.-   BELKAYA-EREGLI (KONYA)                            İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.07 07:01:15  38.1512   36.8672        5.0      -.-  1.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.12.07 06:40:53  37.9998   37.4110        5.4      -.-  1.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.12.07 06:37:58  37.9528   37.5102       19.1      -.-  1.1  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.07 05:58:01  36.3538   22.8758       23.0      -.-  3.8  3.9   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.07 05:52:17  38.2675   37.7730       15.0      -.-  0.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.07 05:44:24  36.9453   27.1033        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.12.07 05:39:21  39.6810   26.3830        6.6      -.-  1.4  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.12.07 05:14:09  40.1993   31.7832        9.7      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.12.07 04:22:53  38.1637   38.5038        6.9      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.07 04:17:52  38.3168   31.7780       14.5      -.-  1.4  -.-   BOGAZKENT-ILGIN (KONYA)                           İlksel

2024.12.07 02:57:05  38.3718   37.6247        7.2      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.12.07 02:47:42  38.8257   38.8423       10.5      -.-  1.7  -.-   TASKESEN-KEBAN (ELAZIG)                           İlksel

2024.12.07 02:47:03  37.9785   36.3537       23.9      -.-  1.2  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.07 02:41:02  38.2790   31.7563       18.2      -.-  1.2  -.-   ARGITHANI-ILGIN (KONYA)                           İlksel

2024.12.07 02:09:46  38.0042   36.3810        5.0      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.07 01:45:08  40.0703   42.9405        4.9      -.-  1.6  -.-   KULOGLU-KAGIZMAN (KARS)                           İlksel

2024.12.07 01:32:00  36.2247   36.1692       23.6      -.-  1.8  -.-   KUCUKDALYAN-(HATAY)                               İlksel

2024.12.07 00:37:24  36.9855   26.9113        7.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.12.07 00:30:33  37.0907   28.3902        4.2      -.-  1.6  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-12-07 12:32:28    39.57139    25.95778    12.66 ML    2.8     Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2024-12-07 12:10:54    40.94361    40.40611    6.57   ML    1.1     Of (Trabzon)      

2024-12-07 11:44:02    40.09056    39.69083    7.0     ML    1.2     Demirözü (Bayburt)    

2024-12-07 11:11:46    37.62222    35.86722    6.99   ML    1.8     Kozan (Adana)   

2024-12-07 11:07:15    38.69389    26.02194    7.0     ML    2.0     Ege Denizi - [33.43 km] Karaburun (İzmir)       

2024-12-07 10:56:00    37.0225      29.57333    7.0     ML    1.6     Altınyayla (Burdur)     

2024-12-07 10:46:34    37.01028    30.84694    5.83   ML    1.6     Aksu (Antalya)   

2024-12-07 10:39:56    38.26889    37.77333    7.0     ML    2.3     Akçadağ (Malatya)     

2024-12-07 10:08:08    37.07444    36.01944    6.98   ML    2.0     Ceyhan (Adana)

2024-12-07 09:58:00    39.96111    39.12528    7.02   ML    1.7     Refahiye (Erzincan)    

2024-12-07 09:39:44    39.63611    39.51722    7.04   ML    1.7     Merkez (Erzincan)      

2024-12-07 09:39:08    39.25056    27.72333    8.73   ML    1.6     Soma (Manisa)  

2024-12-07 08:54:06    39.98139    39.13722    7.0     ML    1.2     Refahiye (Erzincan)    

2024-12-07 08:05:01    38.91278    31.16694    6.86   ML    1.0     Emirdağ (Afyonkarahisar)        

2024-12-07 07:38:17    39.67444    39.54889    13.79 ML    1.9     Merkez (Erzincan)      

2024-12-07 07:16:50    37.92389    34.02639    7.16   ML    2.2     Ereğli (Konya)    

2024-12-07 07:01:16    38.14028    36.83694    6.98   ML    1.7     Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-12-07 06:48:03    38.14806    38.54139    7.26   ML    0.9     Sincik (Adıyaman)       

2024-12-07 06:40:54    38.01611    37.39417    6.95   ML    1.8     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-12-07 06:38:00    38.005        37.56528    7.03   ML    1.1     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-12-07 05:52:17    38.28444    37.75139    7.29   ML    1.5     Akçadağ (Malatya)     

2024-12-07 05:33:06    37.57444    37.34222    7.01   ML    0.9     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-12-07 05:14:09    40.13639    31.70417    7.25   ML    1.7     Nallıhan (Ankara)       

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-07 04:39:15    40.1925      34.00417    8.21   ML    1.0     Delice (Kırıkkale)         

2024-12-07 04:22:54    38.14028    38.50583    11.25 ML    1.8     Sincik (Adıyaman)       

2024-12-07 04:17:54    38.27972    31.77694    7.05   ML    1.2     Ilgın (Konya)      

2024-12-07 04:09:32    38.30222    38.21028    7.01   ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-12-07 03:33:42    38.36028    38.74389    7.0     ML    1.4     Kale (Malatya)   

2024-12-07 02:57:06    38.39111    37.59944    7.04   ML    1.5     Darende (Malatya)     

2024-12-07 02:47:44    38.80444    38.74444    7.0     ML    1.1     Keban (Elazığ)   

2024-12-07 02:41:03    38.28361    31.77222    7.0     ML    1.2     Ilgın (Konya)      

2024-12-07 02:09:46    37.99556    36.33833    12.59 ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-07 01:45:09    40.09306    42.90889    14.7   ML    1.3     Kağızman (Kars)

2024-12-07 01:41:22    37.83556    27.55306    7.0     ML    1.1     Germencik (Aydın)      

2024-12-07 01:35:27    41.22694    43.955        11.0   ML    1.4     Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars)     

2024-12-07 01:32:01    36.2375      35.97583    7.13   ML    1.9     Samandağ (Hatay)      

2024-12-07 00:51:26    39.52472    26.45139    7.0     ML    1.3     Ayvacık (Çanakkale)   

2024-12-07 00:50:24    38.13972    38.54722    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2024-12-07 00:46:30    35.28472    37.00778    7.48   ML    1.9     Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [98.81 km] Altınözü (Hatay)   

2024-12-07 00:37:24    36.965        26.93417    6.87   ML    2.0     Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [29.25 km] Bodrum (Muğla)       

2024-12-07 00:36:55    38.56778    31.20667    7.0     ML    1.2     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-12-07 00:36:13    38.79861    25.96278    7.04   ML    1.5     Ege Denizi - [41.52 km] Karaburun (İzmir)       

2024-12-07 00:30:34    37.08417    28.37556    6.98   ML    1.4     Ula (Muğla)       

2024-12-07 00:30:33    38.38139    38.88889    7.0     ML    1.2     Sivrice (Elazığ)   

2024-12-07 00:10:11    37.94056    38.06528    7.0     ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

4 | 5