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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.07 12:32:18  37.4318   40.3193        3.4      -.-  1.6  -.-   TASIT-DERIK (MARDIN)                              İlksel

2025.01.07 12:25:23  38.5308   29.1937       19.9      -.-  1.0  -.-   KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK)                        İlksel

2025.01.07 12:13:43  39.6590   29.4777        0.0      -.-  1.6  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel

2025.01.07 10:58:17  38.5730   28.3007       13.7      -.-  1.8  -.-   DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2025.01.07 10:34:42  37.1832   28.8155        5.4      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 10:29:58  37.9590   28.7637        4.8      -.-  1.7  -.-   SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)                         İlksel

2025.01.07 10:23:15  37.9682   28.7962        6.4      -.-  1.7  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel

2025.01.07 10:03:15  37.9047   27.5102       12.7      -.-  1.5  -.-   ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel

2025.01.07 09:53:18  37.0767   36.2413        9.4      -.-  1.6  -.-   OSMANIYE (OSMANIYE)                               İlksel

2025.01.07 09:13:56  39.4902   23.5670       20.8      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.07 08:47:55  38.3842   37.8210       11.5      -.-  1.5  -.-   TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2025.01.07 07:54:48  38.9068   30.0838        7.6      -.-  2.0  -.-   SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                   İlksel

2025.01.07 07:43:26  38.3595   38.7765        7.3      -.-  3.1  3.0   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.07 07:28:09  37.1390   28.8283       12.6      -.-  2.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 07:27:14  36.9087   36.5418       16.7      -.-  1.5  -.-   KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.07 07:10:16  38.5208   37.5388        5.7      -.-  2.0  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.07 06:39:09  38.1408   38.4212        9.7      -.-  1.4  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2025.01.07 06:25:29  38.5373   28.2402        8.0      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.07 06:20:42  37.1362   28.8157       16.7      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 06:07:51  38.3728   38.7338        7.5      -.-  1.9  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.07 06:06:38  38.4810   28.1880        5.6      -.-  1.3  -.-   CUKUROBA-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2025.01.07 06:05:16  38.5045   28.2693       13.2      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.07 05:46:46  38.9293   26.2368        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.01.07 04:46:48  37.0593   28.8102        3.9      -.-  1.4  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2025.01.07 04:44:12  37.7198   35.8200        5.0      -.-  1.3  -.-   KOCYAZI-FEKE (ADANA)                              İlksel

2025.01.07 04:32:01  37.1537   28.8365       12.5      -.-  2.0  2.1   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 03:45:00  39.3233   28.4363        7.4      -.-  1.8  -.-   YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)                   İlksel

2025.01.07 03:37:46  38.1360   36.9738        6.1      -.-  2.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.07 03:33:17  39.6255   38.7067        5.0      -.-  2.0  -.-   GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel

2025.01.07 03:07:12  38.5237   28.2485        8.7      -.-  3.0  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.07 02:57:32  37.1617   36.6658        5.0      -.-  2.0  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           İlksel

2025.01.07 02:22:23  37.8293   36.0748        7.2      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2025.01.07 02:12:00  38.2975   38.7755       14.6      -.-  2.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.07 01:59:46  40.1968   27.5353       18.5      -.-  2.2  -.-   ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel

2025.01.07 01:58:03  37.1502   28.8243       14.3      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 01:15:40  37.2645   28.8048        7.8      -.-  1.9  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.07 01:07:32  37.1553   28.7980        2.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 00:49:15  37.1505   28.7840       31.0      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 00:47:14  37.1510   28.8157       10.1      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 00:31:17  38.1428   36.5397        2.2      -.-  2.9  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.07 00:16:30  37.1650   28.8443       10.0      -.-  1.8  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.01.07 00:14:37  37.1458   28.7927       24.8      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.07 00:11:40  37.1353   28.8100        6.2      -.-  3.2  3.1   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 7 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-07 11:17:54 37.40944  36.99722  6.83  ML    1.1    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-07 11:13:02 40.38694  39.26917  7.0    ML    1.2    Torul (Gümüşhane)  

2025-01-07 11:08:27 41.15833  34.43472  9.67  ML    1.1    Kargı (Çorum)  

2025-01-07 10:58:17 38.52222  28.22278  7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-07 10:34:42 37.13944  28.82389  7.0    ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 10:29:57 37.95167  28.77778  7.0    ML    1.8    Buharkent (Aydın)    

2025-01-07 10:23:15 37.94444  28.79389  5.99  ML    1.4    Buharkent (Aydın)    

2025-01-07 10:18:26 37.32528  36.95194  7.0    ML    1.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-07 10:03:16 37.98167  27.47889  7.0    ML    1.5    Selçuk (İzmir)   

2025-01-07 09:50:07 40.75028  42.77306  7.0    ML    1.0    Göle (Ardahan)

2025-01-07 09:17:33 37.94694  28.79556  7.0    ML    0.7    Buharkent (Aydın)    

2025-01-07 09:11:30 37.9425     28.78694  7.32  ML    1.1    Buharkent (Aydın)    

2025-01-07 09:10:25 37.43667  36.91222  7.0    ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-07 09:02:47 39.48639  42.95917  7.0    ML    0.6    Hamur (Ağrı)   

2025-01-07 08:47:56 38.40861  37.825       7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-07 08:42:31 38.485       39.48333  6.96  ML    1.1    Maden (Elazığ) 

2025-01-07 08:18:10 38.69028  31.21472  6.98  ML    1.0    Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)

2025-01-07 07:54:48 38.92417  30.06222  7.0    ML    1.6    Altıntaş (Kütahya)     

2025-01-07 07:44:14 38.68361  31.23889  13.86         ML    1.5    Bolvadin (Afyonkarahisar)       

2025-01-07 07:43:26 38.34944  38.77472  12.09         ML    3.0    Kale (Malatya)  

2025-01-07 07:28:09 37.14306  28.79222  6.99  ML    1.9    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 07:27:13 36.98528  36.56806  4.8    ML    1.8    İslahiye (Gaziantep)  

2025-01-07 07:26:13 38.33417  38.77417  13.89         ML    1.5    Kale (Malatya)  

2025-01-07 07:24:13 38.34472  38.76944  9.94  ML    1.7    Kale (Malatya)  

2025-01-07 07:10:16 38.42806  37.48861  6.98  ML    1.8    Darende (Malatya)    

2025-01-07 07:04:46 36.59611  30.26556  14.89         ML    1.8    Kumluca (Antalya)        

2025-01-07 06:52:01 38.69         27.58472  13.09         ML    1.3    Saruhanlı (Manisa)        

2025-01-07 06:39:09 38.12528  38.385       16.9  ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-07 06:32:18 39.50806  26.93528  9.33  ML    1.1    Burhaniye (Balıkesir)

2025-01-07 06:30:57 39.02833  41.42639  12.38         ML    1.5    Merkez (Muş)   

2025-01-07 06:25:30 38.53889  28.25806  6.99  ML    1.4    Salihli (Manisa)

2025-01-07 06:20:43 37.15056  28.82389  6.98  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 06:18:01 36.42833  36.42778  6.38  ML    1.5    Kırıkhan (Hatay)        

2025-01-07 06:07:51 38.36833  38.73028  14.25         ML    1.8    Kale (Malatya)  

2025-01-07 06:06:39 38.5175     28.205       6.17  ML    1.4    Salihli (Manisa)

2025-01-07 06:05:18 38.51472  28.20917  7.7    ML    1.6    Salihli (Manisa)

2025-01-07 05:46:48 38.97472  26.26944  7.03  ML    1.7    Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir)     

2025-01-07 05:24:36 38.3725     38.74083  9.8    ML    1.4    Kale (Malatya)  

2025-01-07 05:17:37 38.93556  27.7175     6.75  ML    1.7    Akhisar (Manisa)       

2025-01-07 04:46:50 37.14417  28.81722  7.0    ML    2.2    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 04:44:13 37.64778  35.88472  7.0    ML    2.1    Kozan (Adana) 

2025-01-07 04:32:02 37.15417  28.80083  11.85         ML    2.8    Menteşe (Muğla)        

2025-01-07 04:30:57 40.40667  42.28333  8.52  ML    2.9    Şenkaya (Erzurum)   

2025-01-07 03:45:00 39.32583  28.45389  6.98  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-01-07 03:07:12 38.53417  28.26028  6.98  ML    2.9    Salihli (Manisa)

2025-01-07 02:57:34 37.17583  36.68694  7.0    ML    2.0    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-07 02:22:23 37.84083  36.14194  0.76  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)    

2025-01-07 02:12:01 38.2625     38.83306  8.05  ML    2.1    Pütürge (Malatya)    

2025-01-07 01:59:47 40.19         27.52389  9.41  ML    1.8    Gönen (Balıkesir)      

2025-01-07 01:58:03 37.15667  28.77583  7.01  ML    1.6    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 01:15:42 37.15472  28.80361  7.01  ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 01:07:34 37.1425     28.80278  6.99  ML    1.2    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 00:49:16 37.14222  28.71778  7.08  ML    1.1    Ula (Muğla)      

2025-01-07 00:47:15 37.17222  28.76972  7.06  ML    1.1    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 00:31:18 38.14722  36.52111  6.98  ML    2.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-07 00:16:30 37.15083  28.81056  7.0    ML    1.7    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 00:14:38 37.16         28.82028  7.0    ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2025-01-07 00:11:40 37.13722  28.79028  7.07  ML    3.2    Menteşe (Muğla)

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