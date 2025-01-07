Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 7 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.07 12:32:18 37.4318 40.3193 3.4 -.- 1.6 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2025.01.07 12:25:23 38.5308 29.1937 19.9 -.- 1.0 -.- KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2025.01.07 12:13:43 39.6590 29.4777 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 10:58:17 38.5730 28.3007 13.7 -.- 1.8 -.- DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 10:34:42 37.1832 28.8155 5.4 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 10:29:58 37.9590 28.7637 4.8 -.- 1.7 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:23:15 37.9682 28.7962 6.4 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:03:15 37.9047 27.5102 12.7 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.07 09:53:18 37.0767 36.2413 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 09:13:56 39.4902 23.5670 20.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
AFAD 7 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-07 11:17:54 37.40944 36.99722 6.83 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-07 11:13:02 40.38694 39.26917 7.0 ML 1.2 Torul (Gümüşhane)
2025-01-07 11:08:27 41.15833 34.43472 9.67 ML 1.1 Kargı (Çorum)
2025-01-07 10:58:17 38.52222 28.22278 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-07 10:34:42 37.13944 28.82389 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 10:29:57 37.95167 28.77778 7.0 ML 1.8 Buharkent (Aydın)
2025-01-07 10:23:15 37.94444 28.79389 5.99 ML 1.4 Buharkent (Aydın)
2025-01-07 10:18:26 37.32528 36.95194 7.0 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-07 10:03:16 37.98167 27.47889 7.0 ML 1.5 Selçuk (İzmir)
2025-01-07 09:50:07 40.75028 42.77306 7.0 ML 1.0 Göle (Ardahan)
2025-01-07 09:17:33 37.94694 28.79556 7.0 ML 0.7 Buharkent (Aydın)
2025-01-07 09:11:30 37.9425 28.78694 7.32 ML 1.1 Buharkent (Aydın)
2025-01-07 09:10:25 37.43667 36.91222 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-07 09:02:47 39.48639 42.95917 7.0 ML 0.6 Hamur (Ağrı)
2025-01-07 08:47:56 38.40861 37.825 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-01-07 08:42:31 38.485 39.48333 6.96 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2025-01-07 08:18:10 38.69028 31.21472 6.98 ML 1.0 Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar)
2025-01-07 07:54:48 38.92417 30.06222 7.0 ML 1.6 Altıntaş (Kütahya)
2025-01-07 07:44:14 38.68361 31.23889 13.86 ML 1.5 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2025-01-07 07:43:26 38.34944 38.77472 12.09 ML 3.0 Kale (Malatya)
2025-01-07 07:28:09 37.14306 28.79222 6.99 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 07:27:13 36.98528 36.56806 4.8 ML 1.8 İslahiye (Gaziantep)
2025-01-07 07:26:13 38.33417 38.77417 13.89 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-07 07:24:13 38.34472 38.76944 9.94 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-01-07 07:10:16 38.42806 37.48861 6.98 ML 1.8 Darende (Malatya)
2025-01-07 07:04:46 36.59611 30.26556 14.89 ML 1.8 Kumluca (Antalya)
2025-01-07 06:52:01 38.69 27.58472 13.09 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)
2025-01-07 06:39:09 38.12528 38.385 16.9 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-07 06:32:18 39.50806 26.93528 9.33 ML 1.1 Burhaniye (Balıkesir)
2025-01-07 06:30:57 39.02833 41.42639 12.38 ML 1.5 Merkez (Muş)
2025-01-07 06:25:30 38.53889 28.25806 6.99 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-07 06:20:43 37.15056 28.82389 6.98 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 06:18:01 36.42833 36.42778 6.38 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-07 06:07:51 38.36833 38.73028 14.25 ML 1.8 Kale (Malatya)
2025-01-07 06:06:39 38.5175 28.205 6.17 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-07 06:05:18 38.51472 28.20917 7.7 ML 1.6 Salihli (Manisa)
2025-01-07 05:46:48 38.97472 26.26944 7.03 ML 1.7 Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-07 05:24:36 38.3725 38.74083 9.8 ML 1.4 Kale (Malatya)
2025-01-07 05:17:37 38.93556 27.7175 6.75 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2025-01-07 04:46:50 37.14417 28.81722 7.0 ML 2.2 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 04:44:13 37.64778 35.88472 7.0 ML 2.1 Kozan (Adana)
2025-01-07 04:32:02 37.15417 28.80083 11.85 ML 2.8 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 04:30:57 40.40667 42.28333 8.52 ML 2.9 Şenkaya (Erzurum)
2025-01-07 03:45:00 39.32583 28.45389 6.98 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-07 03:07:12 38.53417 28.26028 6.98 ML 2.9 Salihli (Manisa)
2025-01-07 02:57:34 37.17583 36.68694 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-07 02:22:23 37.84083 36.14194 0.76 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2025-01-07 02:12:01 38.2625 38.83306 8.05 ML 2.1 Pütürge (Malatya)
2025-01-07 01:59:47 40.19 27.52389 9.41 ML 1.8 Gönen (Balıkesir)
2025-01-07 01:58:03 37.15667 28.77583 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 01:15:42 37.15472 28.80361 7.01 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 01:07:34 37.1425 28.80278 6.99 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 00:49:16 37.14222 28.71778 7.08 ML 1.1 Ula (Muğla)
2025-01-07 00:47:15 37.17222 28.76972 7.06 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 00:31:18 38.14722 36.52111 6.98 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-07 00:16:30 37.15083 28.81056 7.0 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 00:14:38 37.16 28.82028 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-07 00:11:40 37.13722 28.79028 7.07 ML 3.2 Menteşe (Muğla)