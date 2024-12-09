Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.09 11:47:31 39.3498 27.3943 5.6 -.- 2.6 -.- INESIR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.09 10:30:19 38.6648 36.3413 0.0 -.- 1.9 -.- BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.09 10:20:21 37.9372 37.7847 18.7 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.09 09:39:18 38.0695 29.0423 16.4 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.09 09:24:25 37.8377 29.3650 9.9 -.- 2.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.09 09:04:49 38.2618 38.8442 3.5 -.- 1.5 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.09 07:29:09 38.4482 37.4853 20.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.09 07:16:29 39.7242 38.9243 6.9 -.- 2.2 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.12.09 05:21:33 38.6960 43.5630 6.6 -.- 3.2 3.4 KOCKOY-(VAN) İlksel
2024.12.09 04:59:52 39.3767 26.2517 12.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.09 04:38:06 38.1885 38.5077 5.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.09 03:50:34 38.1163 36.5953 5.4 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.09 03:44:05 40.1640 31.7173 5.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.09 03:36:34 35.4998 26.8183 11.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.09 03:18:18 38.1430 36.6750 21.4 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.09 03:09:18 37.0248 27.9778 9.4 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.09 02:54:26 39.8212 34.3757 2.8 -.- 1.3 -.- YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT) İlksel
2024.12.09 02:40:25 37.0095 27.9627 4.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.09 02:28:32 34.8732 24.0308 28.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.09 02:16:17 38.2263 38.2052 5.4 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.09 02:07:18 39.7633 24.0048 5.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.09 01:36:52 37.1488 27.7818 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.09 01:29:33 40.4262 28.8863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.09 01:28:41 38.8622 37.4948 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
AFAD 9 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-09 11:47:31 39.32083 27.37667 14.0 ML 2.5 Bergama (İzmir)
2024-12-09 10:30:22 38.53444 36.18528 7.0 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2024-12-09 10:20:22 38.34111 37.705 8.33 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-12-09 09:39:18 38.07611 29.06389 6.86 ML 1.6 Güney (Denizli)
2024-12-09 09:24:26 37.84833 29.33889 8.55 ML 2.3 Honaz (Denizli)
2024-12-09 09:04:48 38.21722 38.78667 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-12-09 07:26:50 38.40361 39.49306 5.93 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2024-12-09 07:16:29 39.72139 38.89111 11.13 ML 1.8 Kemah (Erzincan)
2024-12-09 06:38:46 38.03667 37.66056 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-09 06:16:33 40.92639 39.66778 10.91 ML 1.3 Ortahisar (Trabzon)
2024-12-09 05:21:33 38.69306 43.57472 11.23 ML 3.0 Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)
2024-12-09 04:59:53 39.37167 26.28778 6.94 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-09 04:38:07 38.15333 38.48361 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-12-09 03:50:34 38.08778 36.55917 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-09 03:44:04 40.17611 31.7725 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2024-12-09 03:36:35 36.02556 26.94417 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)
2024-12-09 02:54:25 39.84083 34.3425 7.05 ML 1.0 Yerköy (Yozgat)
2024-12-09 02:40:24 36.99861 27.97611 6.97 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)
2024-12-09 02:28:31 34.82083 24.50583 7.18 ML 3.5 Akdeniz
2024-12-09 02:16:18 38.31556 38.25778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-09 01:58:09 37.50306 37.16667 7.03 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-09 01:36:52 37.1175 27.77194 7.01 ML 2.0 Milas (Muğla)
2024-12-09 01:32:47 39.69056 42.56917 6.99 ML 1.3 Tutak (Ağrı)
2024-12-09 01:29:31 40.41889 28.81139 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-09 01:28:41 38.86583 37.45111 7.01 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-12-09 00:44:37 41.38417 44.275 7.02 ML 1.4 Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)
2024-12-09 00:41:13 38.27583 38.80056 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-12-09 00:25:47 38.16833 37.88306 9.91 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)