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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 9 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 9 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.09 11:47:31  39.3498   27.3943        5.6      -.-  2.6  -.-   INESIR-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel

2024.12.09 10:30:19  38.6648   36.3413        0.0      -.-  1.9  -.-   BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI)                 İlksel

2024.12.09 10:20:21  37.9372   37.7847       18.7      -.-  1.5  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 İlksel

2024.12.09 09:39:18  38.0695   29.0423       16.4      -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.09 09:24:25  37.8377   29.3650        9.9      -.-  2.4  -.-   DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)                       İlksel

2024.12.09 09:04:49  38.2618   38.8442        3.5      -.-  1.5  -.-   ORMELI-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.12.09 07:29:09  38.4482   37.4853       20.0      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.09 07:16:29  39.7242   38.9243        6.9      -.-  2.2  -.-   AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.09 05:21:33  38.6960   43.5630        6.6      -.-  3.2  3.4   KOCKOY-(VAN)                                      İlksel

2024.12.09 04:59:52  39.3767   26.2517       12.5      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.09 04:38:06  38.1885   38.5077        5.4      -.-  1.4  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.12.09 03:50:34  38.1163   36.5953        5.4      -.-  2.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.09 03:44:05  40.1640   31.7173        5.5      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.12.09 03:36:34  35.4998   26.8183       11.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.09 03:18:18  38.1430   36.6750       21.4      -.-  1.1  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.09 03:09:18  37.0248   27.9778        9.4      -.-  1.3  -.-   OREN-MILAS (MUGLA)                                İlksel

2024.12.09 02:54:26  39.8212   34.3757        2.8      -.-  1.3  -.-   YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT)                           İlksel

2024.12.09 02:40:25  37.0095   27.9627        4.4      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.09 02:28:32  34.8732   24.0308       28.6      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.09 02:16:17  38.2263   38.2052        5.4      -.-  1.1  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.12.09 02:07:18  39.7633   24.0048        5.7      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.09 01:36:52  37.1488   27.7818        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.12.09 01:29:33  40.4262   28.8863        5.0      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.12.09 01:28:41  38.8622   37.4948        5.0      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 9 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat         Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-09 11:47:31       39.32083              27.37667              14.0       ML         2.5          Bergama (İzmir)              

2024-12-09 10:30:22       38.53444              36.18528              7.0          ML         1.7          Pınarbaşı (Kayseri)         

2024-12-09 10:20:22       38.34111              37.705   8.33       ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-12-09 09:39:18       38.07611              29.06389              6.86       ML         1.6          Güney (Denizli)               

2024-12-09 09:24:26       37.84833              29.33889              8.55       ML         2.3          Honaz (Denizli)

2024-12-09 09:04:48       38.21722              38.78667              7.0          ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-12-09 07:26:50       38.40361              39.49306              5.93       ML         1.4          Maden (Elazığ)

2024-12-09 07:16:29       39.72139              38.89111              11.13     ML         1.8          Kemah (Erzincan)           

2024-12-09 06:38:46       38.03667              37.66056              7.0          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-09 06:16:33       40.92639              39.66778              10.91     ML         1.3          Ortahisar (Trabzon)       

2024-12-09 05:21:33       38.69306              43.57472              11.23     ML         3.0          Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)

2024-12-09 04:59:53       39.37167              26.28778              6.94       ML         2.2          Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)      

2024-12-09 04:38:07       38.15333              38.48361              7.0          ML         1.3          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-09 03:50:34       38.08778              36.55917              7.0          ML         2.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-09 03:44:04       40.17611              31.7725                7.0          ML         1.8          Beypazarı (Ankara)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 9 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-09 03:36:35       36.02556              26.94417              7.0          ML         2.5          Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)  

2024-12-09 02:54:25       39.84083              34.3425                7.05       ML         1.0          Yerköy (Yozgat)              

2024-12-09 02:40:24       36.99861              27.97611              6.97       ML         1.8          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)              

2024-12-09 02:28:31       34.82083              24.50583              7.18       ML         3.5          Akdeniz              

2024-12-09 02:16:18       38.31556              38.25778              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-09 01:58:09       37.50306              37.16667              7.03       ML         1.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-12-09 01:36:52       37.1175                27.77194              7.01       ML         2.0          Milas (Muğla)   

2024-12-09 01:32:47       39.69056              42.56917              6.99       ML         1.3          Tutak (Ağrı)       

2024-12-09 01:29:31       40.41889              28.81139              6.99       ML         1.7          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)           

2024-12-09 01:28:41       38.86583              37.45111              7.01       ML         1.8          Gürün (Sivas)   

2024-12-09 00:44:37       41.38417              44.275   7.02       ML         1.4          Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)   

2024-12-09 00:41:13       38.27583              38.80056              7.0          ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-12-09 00:25:47       38.16833              37.88306              9.91       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)

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