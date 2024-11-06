Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir?

Ayta Sözeri kimdir?

31 Mart 1976 yılında Batı Almanya’da doğan Ayta Sözeri, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aynı zamanda İnsan hakları aktivisti ve LGBT hakları aktivistidir.

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.