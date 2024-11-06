Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir?
Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor. Dizide Ayta Sözeri, dizide İpek karakterini canlandıracak. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ayta Sözeri kimdir?
31 Mart 1976 yılında Batı Almanya’da doğan Ayta Sözeri, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aynı zamanda İnsan hakları aktivisti ve LGBT hakları aktivistidir.
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Ayta Sözeri "Benimle Söyle" adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.
Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.
Ayta Sözeri hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2009 Güneşi Gördüm
2009 Teslimiyet
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı
2016 Koca Dünya
2017 Aile Arasında
2020 Eltilerin Savaşı
Televizyon
2000 Dadı
2000 Hayat Bağları
2006 Arka Sokaklar
2007 Kuzey Rüzgârı
2007/2008 Dudaktan Kalbe
2009 Akasya Durağı
2009 Kahramanlar
2010 Parmaklıklar Ardında
2011 Papatyam
2012 Acayip Hikayeler
2012 Kayıp Şehir
2014 Ulan İstanbul
2015 Paramparça
2021-2022 Kırmızı Oda
2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
2024 Bahar