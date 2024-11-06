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  4. Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir?

Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir?

Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor. Dizide Ayta Sözeri, dizide İpek karakterini canlandıracak. Peki, Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir? - Sayfa 1

Ayta Sözeri kimdir?

31 Mart 1976 yılında Batı Almanya’da doğan Ayta Sözeri, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aynı zamanda İnsan hakları aktivisti ve LGBT hakları aktivistidir.

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

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Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir? - Sayfa 2

Ayta Sözeri "Benimle Söyle" adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.

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Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir? - Sayfa 3

Ayta Sözeri hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

               2009      Güneşi Gördüm              

2009      Teslimiyet

2010      Kukuriku - Kadın Krallığı

2016      Koca Dünya       

2017      Aile Arasında

2020      Eltilerin Savaşı

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Bahar dizisine Ayta Sözeri konuk oluyor! Ayta Sözeri kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2000      Dadı

2000      Hayat Bağları

2006      Arka Sokaklar

2007      Kuzey Rüzgârı

2007/2008           Dudaktan Kalbe

2009      Akasya Durağı

2009      Kahramanlar

2010      Parmaklıklar Ardında    

2011      Papatyam          

2012      Acayip Hikayeler

2012      Kayıp Şehir

2014      Ulan İstanbul

2015      Paramparça      

2021-2022           Kırmızı Oda

2022      Demet Akbağ ile Güldürme Beni

2024      Bahar

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