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  4. Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir?

Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir?

Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor. Demet Gül dizide Jennifer Harmancı karakterini canlandıracak. Peki, Demet Gül kimdir? Demet Gül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir? - Sayfa 1

Demet Gül kimdir?

1982 yılında Stuttgart'ta göçmen bir Türk ailede doğan Demet Gül, Türk asıllı Alman oyuncudur. Tiyatro eğitimini Münih'teki Otto Falckenberg Sahne Sanatları Okulu'nda tamamladı ve Bayerische Theaterakademie August Everding ve Bavyera Devlet Operası'nın çeşitli yapımlarında oyuncu olarak çalıştı. 

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Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir? - Sayfa 2

Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) adlı uzun metrajlı filmde başrollerden biriydi. 2014 yılında, Türk dizisi Ulan İstanbul'da oynadı. 2024'te BluTV platformunda yayımlanan internet dizisi Prens'te oynadı.

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Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir? - Sayfa 3

Demet Gül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2024: Prens

2021: Akrep 

2018-2019: Arka Sokaklar

2016: Vergesst mich nicht

2016: Müthiş Bir Film

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Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir? - Sayfa 4

2016: Küçük Esnaf

2016: Aşk Laftan Anlamaz 

2014: Ulan İstanbul

2014: Eğlendirme Dairesi

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