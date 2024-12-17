Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor! Demet Gül kimdir?
Bahar dizisine Demet Gül konuk oluyor. Demet Gül dizide Jennifer Harmancı karakterini canlandıracak. Peki, Demet Gül kimdir? Demet Gül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Demet Gül kimdir?
1982 yılında Stuttgart'ta göçmen bir Türk ailede doğan Demet Gül, Türk asıllı Alman oyuncudur. Tiyatro eğitimini Münih'teki Otto Falckenberg Sahne Sanatları Okulu'nda tamamladı ve Bayerische Theaterakademie August Everding ve Bavyera Devlet Operası'nın çeşitli yapımlarında oyuncu olarak çalıştı.
Almanya – Willkommen in Deutschland (2011) adlı uzun metrajlı filmde başrollerden biriydi. 2014 yılında, Türk dizisi Ulan İstanbul'da oynadı. 2024'te BluTV platformunda yayımlanan internet dizisi Prens'te oynadı.
Demet Gül hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2024: Prens
2021: Akrep
2018-2019: Arka Sokaklar
2016: Vergesst mich nicht
2016: Müthiş Bir Film