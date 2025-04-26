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  4. Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir?

Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir?

Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Esra Ruşan dizide Naz karakterine hayat verecek. Peki, Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir? - Sayfa 1

Esra Ruşan kimdir?

7 Mart 1983 tarihinde Ardahan’da doğan Esra Ruşan, Türk oyuncudur.

Babası Kürt, Annesi Azeri asıllıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa, 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisiyle başladı. Oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. 2012 yılında yayımlanan Ustura Kemal dizisinde oynadı.

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Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir? - Sayfa 2

2020 yılında, Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitiren  Esra Ruşan daha sonra, 2020-2022 yılları arasında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırdı.

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Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir? - Sayfa 3

Esra Ruşan, 2012 yılı yapımı Kimya filminin ardından, 2024 yılında, Gupse Ozay'ın yazıp Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Lohusa filmindeki Fulya rolüyle sinemaya döndü.

Nefesinizi Nasıl Tutarsınız? oyunundaki rolüyle, 21. Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.

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Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir? - Sayfa 4

Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2006   Arka Sokaklar

2007   Kurtlar Vadisi Pusu

2007   Ayrılık

2008-2009     Aşk Yakar

2012   Ustura Kemal

2013   Saklı Kalan

2015   Tatlı Küçük Yalancılar

2017-2018     Vatanım Sensin

2020-2022     Masumlar Apartmanı

2022-2023     Sıfırıncı Gün

2023   O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2024   Aşka Düşman

2025   Bahar

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