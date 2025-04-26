Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor! Esra Ruşan kimdir?
Bahar dizisine Esra Ruşan konuk oluyor. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Esra Ruşan dizide Naz karakterine hayat verecek. Peki, Esra Ruşan kimdir? Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Esra Ruşan kimdir?
7 Mart 1983 tarihinde Ardahan’da doğan Esra Ruşan, Türk oyuncudur.
Babası Kürt, Annesi Azeri asıllıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa, 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisiyle başladı. Oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. 2012 yılında yayımlanan Ustura Kemal dizisinde oynadı.
2020 yılında, Fatih Kızılgök ile 6 yıllık evliliğini bitiren Esra Ruşan daha sonra, 2020-2022 yılları arasında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırdı.
Esra Ruşan, 2012 yılı yapımı Kimya filminin ardından, 2024 yılında, Gupse Ozay'ın yazıp Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Lohusa filmindeki Fulya rolüyle sinemaya döndü.
Nefesinizi Nasıl Tutarsınız? oyunundaki rolüyle, 21. Afife Tiyatro Ödülleri'ndeki Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisinde adaylık elde etti.
Esra Ruşan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2006 Arka Sokaklar
2007 Kurtlar Vadisi Pusu
2007 Ayrılık
2008-2009 Aşk Yakar
2012 Ustura Kemal
2013 Saklı Kalan
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2017-2018 Vatanım Sensin
2020-2022 Masumlar Apartmanı
2022-2023 Sıfırıncı Gün
2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2024 Aşka Düşman
2025 Bahar