Bahar dizisinin kadrosuna Emre Karayel dahil oldu! Emre Karayel kimdir?

2000 yılında, TRT'de yayımlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda "Zekeriya" karakterini canlandırdı. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Canım Ailem gibi birçok dizide rol aldı.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde deneyimini, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, 2006 yılı çıkışlı Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılında Başka Dilde Aşk takip etti. Aynı yıl, Tolga Öztorun yönetmenliğinde, sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti vurgulamak amacıyla çekilen Ezber adlı kısa filmde oynadı.