Bahar dizisinin kadrosuna Emre Karayel dahil oldu! Emre Karayel kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Emre Karayel dahil oldu. Dizide Emre Karayel, Psikiyatr Tolga karakterini canlandıracak. Peki, Emre Karayel kimdir? Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Emre Karayel kimdir?
18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin ilçesi Kadirli'de doğan Emre Karayel, Türk oyuncu ve sunucudur. Liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümüne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.
2000 yılında, TRT'de yayımlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda "Zekeriya" karakterini canlandırdı. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Canım Ailem gibi birçok dizide rol aldı.
TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde deneyimini, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, 2006 yılı çıkışlı Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılında Başka Dilde Aşk takip etti. Aynı yıl, Tolga Öztorun yönetmenliğinde, sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti vurgulamak amacıyla çekilen Ezber adlı kısa filmde oynadı.
Sinema ve TV dizilerinde yer alan Karayel tiyatroda; Testosteron, Othello, Ghetto, Azizname gibi pek çok oyunda yer aldı. Oyun Atölyesi'nin sahnelediği "Testosteron" adlı oyunundaki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynadı.
2017 yılında FOX'ta yayımlanan Sıradaki Gelsin ve 14 Haziran 2018 ile 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kanal D yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışma programlarını sundu.
Karayel ayrıca, 2020 yılından beri Türkiye Jokey Kulübünün asli üyesidir ve yarış atları vardır. Bunlardan biri olan Yiğit Kardeş, 16 Ekim 2022 tarihinde Veliefendi Hipodromu’nda 10. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına koşuda birinci oldu. "Yiğit Kardeş" isimli Safkan Arap atı, kendisine 1 milyon 707 bin lira kazandırdı.