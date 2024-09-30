Bahar dizisinin kadrosuna Nihal Yalçın dahil oldu! Nihal Yalçın kimdir?

2012 yapımı Kurtuluş Son Durak filminde Goncagül karakterini canlandırdı ve filmin müziğinde yer alan bazı şarkıları seslendirdi. Bu rolü ile 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Komedi ve Müzikal Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf (2012) filminde Derya karakterini, Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı (2012) filminde Türkan karakterini canlandırdı. Araf ve Yeraltı filmlerindeki başarısından ötürü 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görülen iki oyuncudan biri oldu. Yeraltı filminde performansı ile Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.