Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu. Türk müzisyen, tiyatro oyuncusu olan Renan Bilek’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Renan Bilek kimdir? Renan Bilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Renan Bilek kimdir?
1968 yılında İstanbul’da doğan Recep Renan Bilek Türk müzisyen, tiyatro oyuncusudur. Galatasaray Lisesi mezunudur. Ortaoyuncular'da ve çeşitli filmlerde rol aldı. Bir dönem İzmir'de yaşadı; 2005'te İstanbul'a döndü. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Soner'in yardımcısı Süleyman rolünde oynadı.
Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubuna üyeydi. Grubun dağılmasından sonra, 1999 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.
Renan Bilek tiyatro oyunları ve dizi çalışmalarının yanında tek kişilik gösteriler de sergilemektedir. "Bi' Laf Etmeli", "Aramızda Kalsın", "Bir Cem Karaca Hikayesi: Ömrüm", "50.Yılına Doğru Yetmişler", "Aranjmanlar" sanatçının tek kişilik gösterileridir.
Bir dönem yayınlanan günlük soL Gazetesi'nde "Leke" isimli başlık altında haftalık olarak köşe yazıları yazdı.
Çeşitli içerikteki (müzik, sanat, dil, felsefe vs.) dergilerde yazıları yayınlandı.
Gençlik yıllarında Ufuk Yıldırım'ın Yaradana Yalvartma klibinde oynamıştır.
Renan Bilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema filmleri
Yeşil Bir Dünya - 1990
Devrimden Sonra - 2011
Hükümet Kadın - 2013
Geniş Aile Yapıştır - 2015
Olanlar Oldu - 2017
Yaşamak Güzel Şey - 2017
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019
Garip Bülbül Neşet Ertaş - Belirsiz
Sadık Ahmet - 2024