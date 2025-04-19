Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir?

Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubuna üyeydi. Grubun dağılmasından sonra, 1999 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Renan Bilek tiyatro oyunları ve dizi çalışmalarının yanında tek kişilik gösteriler de sergilemektedir. "Bi' Laf Etmeli", "Aramızda Kalsın", "Bir Cem Karaca Hikayesi: Ömrüm", "50.Yılına Doğru Yetmişler", "Aranjmanlar" sanatçının tek kişilik gösterileridir.