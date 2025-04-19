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Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu. Türk müzisyen, tiyatro oyuncusu olan Renan Bilek’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Renan Bilek kimdir? Renan Bilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir? - Sayfa 1

Renan Bilek kimdir?

1968 yılında İstanbul’da doğan Recep Renan Bilek Türk müzisyen, tiyatro oyuncusudur. Galatasaray Lisesi mezunudur. Ortaoyuncular'da ve çeşitli filmlerde rol aldı. Bir dönem İzmir'de yaşadı; 2005'te İstanbul'a döndü. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Soner'in yardımcısı Süleyman rolünde oynadı.

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Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir? - Sayfa 2

Lise yıllarında Leke adlı bir müzik grubuna üyeydi. Grubun dağılmasından sonra, 1999 yılında yine Leke adında bir albüm yaptı.

Renan Bilek tiyatro oyunları ve dizi çalışmalarının yanında tek kişilik gösteriler de sergilemektedir. "Bi' Laf Etmeli", "Aramızda Kalsın", "Bir Cem Karaca Hikayesi: Ömrüm", "50.Yılına Doğru Yetmişler", "Aranjmanlar" sanatçının tek kişilik gösterileridir.

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Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir? - Sayfa 3

Bir dönem yayınlanan günlük soL Gazetesi'nde "Leke" isimli başlık altında haftalık olarak köşe yazıları yazdı.

Çeşitli içerikteki (müzik, sanat, dil, felsefe vs.) dergilerde yazıları yayınlandı.

Gençlik yıllarında Ufuk Yıldırım'ın Yaradana Yalvartma klibinde oynamıştır.

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Bahar dizisinin kadrosuna Renan Bilek dahil oldu! Renan Bilek kimdir? - Sayfa 4

Renan Bilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema filmleri

Yeşil Bir Dünya - 1990

Devrimden Sonra - 2011

Hükümet Kadın - 2013

Geniş Aile Yapıştır - 2015

Olanlar Oldu - 2017

Yaşamak Güzel Şey - 2017

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019

Garip Bülbül Neşet Ertaş - Belirsiz

Sadık Ahmet - 2024

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