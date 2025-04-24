Bahar dizisinin kadrosuna Sefa Tantoğlu dahil oldu! Sefa Tantoğlu kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Sefa Tantoğlu dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Sefa Tantoğlu'nun hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Sefa Tantoğlu kimdir? Sefa Tantoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sefa Tantoğlu kimdir?
7 Eylül 1983 tarihinde Amasya’da doğan Sefa Tantoğlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Aslen Kemalpaşa'nın Sarp köyündendir. 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide canlandırdığı Güven karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Cemal Reşit Rey Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro öğretmeni olarak görev yapmaktadır.