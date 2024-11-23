Barış Falay Kardelenler dizisinin kadrosuna dahil oldu! Barış Falay kimdir?
Barış Falay Kardelenler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Barış Falay dizide Alaz karakterine hayat verecek. Peki, Barış Falay kimdir? Barış Falay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Barış Falay kimdir?
9 Nisan 1972 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğan Barış Falay, Türk oyuncudur.
Ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanır. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.
Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulu'nda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden ayrıldı.
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı "Mücahit (Müco)" karakteriyle yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel dizisinde "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay "Magazin Gazetecileri Derneği" tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmiştir. Oyuncu, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Al Yazmalım dizisinde "Cemşid" rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde "Selim Serez" rolünü canlandırmıştır. Ardından Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde "Harun Erguvan" karakterini canlandırmıştır.
Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.
Son olarak, Ömer dizisinde “Reşat” karakterini canlandırmıştır.
Barış Falay hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
1995 Çiçek Taksi
2001 Bizim Çocuklarımız
2001 90-60-90
2002 Tatlı Hayat
2002 Yarım Elma
2002 Kuzenlerim
2002 Dadı
2004 Karım ve Annem
2004-2006 Aliye
2006 Bebeğim
2008 Çemberin Dışında