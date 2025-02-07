Başka Bir Gün dizisine Melisa Doğu dahil oldu! Melisa Doğu kimdir?
Başka Bir Gün dizisine Melisa Doğu dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Melisa Doğu, dizide Suzan karakterine hayat verecek. Peki, Melisa Doğu kimdir? Melisa Doğu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Melisa Doğu kimdir?
14 Şubat 1981 yılında İstanbul’da doğan Melisa Doğu, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Arnavutköy Korkmaz Yiğit Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 14 yaşında iken modellik yapmaya başlamıştır. Türkiye’de podyuma çıkan en genç modeldir. Konservatuvara gittikten sonra modelliği bırakmıştır.
Melisa Doğu, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2004 yılından itibaren Avrupa Yakası, Doktorlar, Şöhret, Kocamın Ailesi, Keşke Hiç Büyümeseydik, Yasak Elma gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmekte, ayrıca eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapmaktadır.
Melisa Doğu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Başka Bir Gün (2025)
Kızıl Goncalar (2024)
Kopuk (2023)
Yasak Elma (2018-2023)