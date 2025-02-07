Başka Bir Gün dizisine Melisa Doğu dahil oldu! Melisa Doğu kimdir?

Melisa Doğu, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2004 yılından itibaren Avrupa Yakası, Doktorlar, Şöhret, Kocamın Ailesi, Keşke Hiç Büyümeseydik, Yasak Elma gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmekte, ayrıca eğitmenlik ve oyuncu koçluğu yapmaktadır.