Başka Bir Gün dizisine Merih Ermakastar dahil oldu! Merih Ermakastar kimdir?
Başka Bir Gün dizisine Merih Ermakastar dahil oldu. Türk müzisyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Merih Ermakastar, dizide Melike’nin eski eşi Murat karakterine hayat verecek. Peki, Merih Ermakastar kimdir? Merih Ermakastar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Merih Ermakastar kimdir?
10 Mayıs 1975 yılında İstanbul’da doğan Merih Ermakastar, Türk müzisyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.
İlkokulu, Selim Sırrı Tarcan İlköğretim Okulunda okudu. Ardından, Anadolu lisesi sınavlarını kazanarak Saint Joseph Fransız Lisesinde 1 sene öğrenimine devam etti. Orta öğretiminde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında trompet ana sanat dalı, lisede ise Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulunu bitirdi. Ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin açmış olduğu kadro sınavını kazanarak devlet memuru oldu. 3 sene sonra görevinden istifa edip Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.
Dokuz yaşından beri piyano, on iki yaşından beri de trompet çalıyor.
8 Ağustos 2000 tarihinde Cenk Eren'e sahnede vokal yapmaya başladı. 2001-2002 yılları arası People, Andon ve Reina gibi barlarda trompet şovu yaptı. 2002'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te trompet çaldı.
2003 yılının Mayıs ayında Arma müzik şirketinden Can Ayazım adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümün ilk klibi, çıkış parçası olan Acı Bana Yetmiyor adlı parçaya çekildi.
2006 yılında Serdar Ortaç'a sahnede sesiyle ve trompetiyle eşlik etmeye başladı.
2010 yılında Yasaksın ve Serdar Ortaç imzalı Hazan Yeri parçalarının bulunduğu tekli çalışması yaptı. Daha sonra Ossi Müzik etiketiyle sözü ve bestesi kendisine ait olan Hiç Özür Bekleme isimli teklisini yayınladı. 2011 yılında ise sözü bestesi Serdar Ortaç ve kendisine ait olan Veresiye Sevda isimli yeni parçasının olduğu ve tüm teklilerinin toplandığı 6 parçalık bir albüm yayınladı.
2013 yılında 6 yeni parça, 1 versiyon içeren Gidenin Suçu Yok albümünü çıkardı. Bu albümden Gidenin Suçu Yok, Gidiyor musun? ve Aşkın Meselesi parçalarına çektiği kliplerle televizyonlarda ve müzik listelerinde yer aldı.
Kendi albüm çalışmalarının yanı sıra Emre Altuğ'a, 2011 yılında çıkarmış olduğu "Zil" isimli albümünde yer alan "Hastasıyım" adlı şarkıda katkı verdi.
Hâlen ülkenin pek çok yerinde trompet şovlarıyla sahneye çıkıyor ve Serdar Ortaç'a sahnede sesiyle ve trompetiyle eşlik ediyor.
Oyunculuğa ilk adımını henüz 7 yaşındayken rol aldığı O Kadın ve Leyla ile Mecnun adlı filmlerle adım attı. Leyla ile Mecnun'da Orhan Gencebay'ın canlandırdığı Mecnun karakterinin küçüklüğünü; O Kadın filminde ise Cihan Ünal'ın canlandırdığı Dr. Cihat Güray karakterinin oğlunu oynadı.