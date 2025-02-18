Başka Bir Gün dizisine Merih Ermakastar dahil oldu! Merih Ermakastar kimdir?

Dokuz yaşından beri piyano, on iki yaşından beri de trompet çalıyor.

8 Ağustos 2000 tarihinde Cenk Eren'e sahnede vokal yapmaya başladı. 2001-2002 yılları arası People, Andon ve Reina gibi barlarda trompet şovu yaptı. 2002'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te trompet çaldı.

2003 yılının Mayıs ayında Arma müzik şirketinden Can Ayazım adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümün ilk klibi, çıkış parçası olan Acı Bana Yetmiyor adlı parçaya çekildi.

2006 yılında Serdar Ortaç'a sahnede sesiyle ve trompetiyle eşlik etmeye başladı.