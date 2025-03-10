Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir?
Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Osman Sonant dizide Zülfü karakterine hayat verecek. Peki, Osman Sonant kimdir? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Osman Sonant kimdir?
1 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğan Osman Sonant, Türk oyuncudur.
1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.
Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın Kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.
Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2001 Yılan Hikâyesi
2007 Görünen Adam
2008 Annem
2010 Ustalar, Alimler ve Sultanlar
2010 Türk Malı
2011 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2011-2013 Leyla ile Mecnun
2013-2014 Ben de Özledim
2015 Beş Kardeş
2018-2019 Ufak Tefek Cinayetler
2019 Zengin ve Yoksul
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm
2020 Uyanış: Büyük Selçuklu
2025 Başka Bir Gün