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  4. Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir?

Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir?

Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Osman Sonant dizide Zülfü karakterine hayat verecek. Peki, Osman Sonant kimdir? Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir? - Sayfa 1

Osman Sonant kimdir?

1 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğan Osman Sonant, Türk oyuncudur.

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.

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Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir? - Sayfa 2

Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın Kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

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Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir? - Sayfa 3

Osman Sonant hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2001  Yılan Hikâyesi     

2007  Görünen Adam     

2008  Annem                 

2010  Ustalar, Alimler ve Sultanlar

2010  Türk Malı

2011  Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011-2013   Leyla ile Mecnun

2013-2014   Ben de Özledim    

2015  Beş Kardeş 

2018-2019   Ufak Tefek Cinayetler

2019  Zengin ve Yoksul 

2020  Ya İstiklal Ya Ölüm

2020  Uyanış: Büyük Selçuklu 

2025  Başka Bir Gün

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Başka Bir Gün dizisine Osman Sonant dahil oldu! Osman Sonant kimdir? - Sayfa 4

İnternet dizi ve filmleri

2017  Fi     

2020  Rise of Empires: Ottoman        

2021-2023   Leyla ile Mecnun

2022  Sıcak Kafa  

2023  Bihter         

2025  Umami

Yakında       Bir Ruh Macerası

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