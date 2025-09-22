Başvuru tarihi bitmemiş ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs: 12 aya kadar ödeme yapılıyor
Öğrenciler için büyük fırsat! Başvuru süreci devam eden ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs açıklandı. Adaylara 12 aya kadar düzenli ödeme imkânı sunuluyor.
Eğitim hayatına destek arayan öğrenciler için umut verici bir liste paylaşıldı. Başvuru tarihi henüz dolmamış olan ve kazanma ihtimali yüksek 8 burs programı, öğrencilere 12 aya kadar düzenli ödeme sağlayacak. İşte gençlere maddi destek sunan o burslar…
1 | 10