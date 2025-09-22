  1. Ekonomim
  4. Başvuru tarihi bitmemiş ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs: 12 aya kadar ödeme yapılıyor

Başvuru tarihi bitmemiş ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs: 12 aya kadar ödeme yapılıyor

Eğitim hayatına destek arayan öğrenciler için umut verici bir liste paylaşıldı. Başvuru tarihi henüz dolmamış olan ve kazanma ihtimali yüksek 8 burs programı, öğrencilere 12 aya kadar düzenli ödeme sağlayacak. İşte gençlere maddi destek sunan o burslar…

1. Toplum Gönüllüleri Vakfı

Son başvuru tarihi: 26 Eylül

Miktar: 3.300 TL

Süre: 9 Ay

2. Bulguru Vakfı

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Miktar: 3.000 TL

Süre: 8 Ay

3. Milli Eğitim Vakfı

Son başvuru tarihi: 22 Eylül

Miktar: 3.000 TL

Süre: 12 Ay

