Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Engin Akyürek dahil oldu! Engin Akyürek kimdir?
Bereketli Topraklar dizisinin kadrosuna Engin Akyürek dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Engin Akyürek dizide Ömer Bereketoğlu karakterini canlandıracak. Peki, Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Engin Akyürek kimdir?
12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da doğan Engin Akyürek, Türk oyuncudur.
Aslen Erzincanlıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı.
2004-2007 yılları arasında yayımlanan Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında atv'de yayımlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.
2009 yılında yayımlanan Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014-2015 yılları arasında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.