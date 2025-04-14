Bi Umut filmine Yüsra Geyik dahil oldu! Yüsra Geyik kimdir?
Bi Umut filmine Yüsra Geyik dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Yüsra Geyik filmde Dr. Aysun karakterine hayat verecek. Peki, Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yüsra Geyik kimdir?
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun’da doğuan Yüsra Geyik Türk oyuncudur.
İlk kez 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı diziyle televizyon dünyasına adım attı.
Geyik daha sonra 2005 yılında Nehir'de oynadı. Daha sonra Geyik 2018 yapımı Bebek Geliyorum Demez filminde rol aldı.
2020-2021 yılları arasında Camdaki Kız dizisinde rol aldı. 2023 yılında Aile dizisinde rol aldı. Aynı yıl Geyik, Bozkır dizisinde rol aldı.