  4. BİM 08 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e 3D Yazıcı geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 08 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 08 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 08 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

NILCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 109,000 TL

CREALITY ENDER 3 V3 COREXZ 3D YAZICI

Fiyat: 15,990 TL

CR-SCAN FERRET PRO 3D TARAYICI

Fiyat: 17,990 TL

CERAMICAL 4 RAFLI KİTAPLIK

Fiyat: 990 TL

