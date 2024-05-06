BİM 14 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 14 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler
BİM market 14 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 14 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 14 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 14 Mayıs 2024 salı indirimleri...
Sparx Diamond 30'lu Bulaşık Makinesi Kapsülü 149.50 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2520 ml 139.50 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 1440 ml 89.50 TL
Giz Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 39.50 TL
Kotex 9'lu Hijyenik Ped 59.50 TL
Kotex 32'li Günlük Ped 29.50 TL
Papia 8'li Kağıt Havlu 79 TL
Gilette Venuz Breeze Kadın Tıraş Bıçağı 215 TL
Gilette Mach 3 Sport Tıraş Bıçağı 182.50 TL
Voit Erkek-Kadın Parfüm 139 TL
Voit Erkek-Kadın Deodorant 75 TL
Voit Erkek-Kadın Roll-On 55 TL
Hobby Nemlendirici El ve Vücut Kremi 45 TL
Claderm Kil Maskesi 19.50 TL
Selin Parfümlü Kolonya 49.50 TL
Selin Limon Kolonyası 42.50 TL
Mangalet Mangal Kömürü 2 kg 99 TL
Briket Ebru Mangal Kömürü 5 kg 170 TL
Jel Tutuşturucu 1 L N45 TL
Tek Kullanımlık 10'lu Masa Örtüsü 37.50 TL
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 119 TL
Söke Tam Buğday Unu 1 kg 22.50 TL
Söke Tam Çavdar Unu 1 kg 25 TL
Meram Buğday Unu 10 kg 135.75 TL
Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2.5 kg 74.75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2.5 kg 49 TL
Saban Nohut 2.5 kg 119.50 TL
Tamek Garnitür 550 g 27.50 TL
Safir Kaya Tuzu 1500 g 11.50 TL
Tamek Salatalık Turşusu 1500 g 59.50 TL
Heinz Ketçap 342 g 32.50 TL
Heinz Acılı Mayonez 450 g 64.50 TL
Seres Acı Sos 100 g 28.50 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 139 TL
Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 74.50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 255 TL
Oba Makarna Çeşitleri 500 g 9.75 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 175 TL
Banvit Dilimli Piliç Salam 60 g 9.50 TL
Namet Soslu Köfte Çeşitleri 250 g 65 TL
15 Mayıs 'tan itibaren
Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 18.999 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 250 NF 9.999 TL
Buzdolabı KEY 330 BZST 9.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
8 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL