BİM 15 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 15 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM 15 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı BİM’de 15 Nisan Salı günü birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? BİM 15 Nisan aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte BİM 15 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu…
FİLİZ YUMURTALI UZUN ERİŞTE MAKARNA 350 GR
Fiyat: 25 TL
SABAH PAKET MARGARİN 4 X 250 GR
Fiyat: 92,50 TL
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