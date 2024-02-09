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BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var?

BİM market 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. En büyük market zincirlerinden biri olan BİM markette oyuncaktan, yağmurluğa, tavadan, beyaz eşyaya, kahve makinesinden, televizyona onlarca indirimli ürün 16 Şubatta raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM market 16 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 1

İlk Etkinlik Setim 199 TL

Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL

Oto Taşıyıcı 119 TL

Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler 199 TL

Tekli Metal Araba 24.50 TL

2'li Puzzle 49 TL

Diş Doktoru Seti 89 TL

Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 59 TL

Pelüş Eğlenceli Defter 119 TL

Hayvan Dostu Oyun Seti 159 TL

Tekli Köpük Balon 9,50 TL

Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 59 TL

Rubik Abeküs Oyunu 129 TL

Peluş Eğlenceli Defter 119 TL

Lili ve Didi'nin Maceraları 24,50 TL

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BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 2

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL

Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL

Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

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BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 3

Benante Çerezlik Seti 169 TL

Benante Porselen Sosluk / Çerezlik 79 TL

Lav Salata Kasesi 99 TL

Lav Kase 65 TL

Chef's Tava 167,50 TL

Chef's Sütlük 109 TL

Bonera Emaye Kase 75 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 27,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı 109 TL

Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li 89 TL

Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL

Soyacak 19,50 TL

Süzgeç 42,50 TL

Melamin Çay Tabağı 12,50 TL

Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL

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BİM 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de 16 Şubatta hangi ürünlerde indirim var? - Sayfa 4

Blackout Perde 119 TL

Erkek Spor Çanta 139 TL

Kadın Spor Çanta 199 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı 279 TL

Kadın Yüksek Taban Spor Ayakkabı 329 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Sweatshirt 149 TL

Jakarlı Koltuk Şalı 130x170 cm 79 TL

Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

Kadın Kamuflaj Desenli Tayt 99 TL
Çelik Termos Seti 369 TL

Erkek Eşofman Altı 139 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 170x210 cm 109 TL

Balıkçı Çizme 199 TL

Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

Kadın Düğmeli Kadın Pijama Takımı 279 TL

Kamuflaj Yağmurluk 229 TL

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