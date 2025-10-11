BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Şarjlı Araç Süpürgesi geliyor!
BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete Şarjlı Araç Süpürgesi geliyor!
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Ekim onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Ekim 2025 Cuma indirimleri...
TCL 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV 65C6C
Fiyat: 26,900 TL
1 | 111
2 | 111
3 | 111
AUTO WARE ARAÇ İÇİ TELEFON TUTUCU
Fiyat: 110 TL
4 | 111
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.