BİM 19 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!

BİM market 19 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM’de 19 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri…

CASIO G-SHOCK KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 4,990 TL

CASIO G-SHOCK KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 4,750 TL

CASIO KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 2,990 TL

CASIO KOL SAATİ KADIN

Fiyat: 1,990 TL

