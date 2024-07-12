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BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor!

BİM market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 19 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 19 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Temmuz 2024 cuma indirimleri...

BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor! - Sayfa 1

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL

Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL

Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL

Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL

Çok Amaçlı Meyelik 42,50 TL

Rende 109 TL

Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

Silikon Airfryer Kabı 39,50 TL

Manuel Su Pompası 49,50 TL

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BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor! - Sayfa 2

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Elbise 129 TL

El Havlusu 29,50 TL

Yüz Havlusu 65 TL

Kadın / Erkek Şort 149 TL

Kadın / Erkek Pantolon 189 TL

Kadın Sandalet 135 TL

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BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor! - Sayfa 3

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL

BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

Fakir Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL

Corby CX028 Control Smart Drone 1.499 TL

Katlanır Yatak 1.399 TL

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BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor! - Sayfa 4

Şeffaf Saklama Kabı 1,5 Litre 49 TL

Şeffaf Saklama Kabı 2,5 Litre 59 TL

Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL

Yeşillik Saklama Kabı 79 TL

Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL

Modüler Raf 299 TL

Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL

Okyanus Kahvaltılık 125 TL

Kare Badya 35 TL

Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL

Saplı Organizer Sepet 17,50 TL

4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL

Mop Seti 249 TL

Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL

Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 169 TL

Büyük Süpürgeli Faraş 75 TL

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