BİM 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 19 Temmuz iPhone 12 geliyor!
BİM market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 19 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 19 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Temmuz 2024 cuma indirimleri...
Chef's Tava Seti 2'li 379 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL
Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL
Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL
Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL
Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL
Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL
Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL
Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL
Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL
Çok Amaçlı Meyelik 42,50 TL
Rende 109 TL
Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL
Silikon Airfryer Kabı 39,50 TL
Manuel Su Pompası 49,50 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL
Elbise 129 TL
El Havlusu 29,50 TL
Yüz Havlusu 65 TL
Kadın / Erkek Şort 149 TL
Kadın / Erkek Pantolon 189 TL
Kadın Sandalet 135 TL
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL
BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL
RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL
Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Fakir Tea N More 1.099 TL
Fakir Tost Makinesi 1.699 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL
Corby CX028 Control Smart Drone 1.499 TL
Katlanır Yatak 1.399 TL
Şeffaf Saklama Kabı 1,5 Litre 49 TL
Şeffaf Saklama Kabı 2,5 Litre 59 TL
Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL
Yeşillik Saklama Kabı 79 TL
Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL
Modüler Raf 299 TL
Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL
Okyanus Kahvaltılık 125 TL
Kare Badya 35 TL
Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL
Saplı Organizer Sepet 17,50 TL
4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL
Mop Seti 249 TL
Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL
Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 169 TL
Büyük Süpürgeli Faraş 75 TL