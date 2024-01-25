BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu
BİM market 2 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Şubat cuma günü onlarca üründe indirimler sizleri bekliyor. Beyaz eşyadan, mutfak malzemelerine, temizlik malzemelerinden, oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde 2 Şubat'ta sizlerle buluşuyor. 2 Şubat 2024'te hangi ürünler geliyor? Hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell XXL Hızlı Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL
TCL 43'' Smart Google TV 8.999 TL
Dijitsu 65'' UHD Webos TV 14.799 TL
Dijitsu 50'' UHD Android LED TV 9.299 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL
Range Çay Makinesi 899 TL
Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL
Fakir Dik Süpürge 999 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL
Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL
Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu 49,50 TL
Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL
Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL
Rakle Ölçü Bardağı 300 cc 21,50 TL
Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL
Benante Şekerlik 350 ml 129 TL
Benante Fırın Kabi 239 TL
Benante Kupa 350 ml 119 TL
Benante Demlik 850 ml 239 TL
Cook Love Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 179 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL
Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 16,50 TL
Silikon Ürünler 29,50 TL
Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 21,50 TL
Kağıt Muffin / Sufle Kabı 21,50 TL
Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL
Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL
Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL
Kadın Terlik 44,50 TL
Erkek Terlik 49,50 TL
Fermuarlı Mont 199 TL
Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL
Kadın Lüks Eldiven 140 TL
Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL
Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL
Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL
Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL
Nakışlı Havlu Set 65 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
İkili Banyo Paspas Seti 169 TL