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  4. BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu

BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu

BİM market 2 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Şubat cuma günü onlarca üründe indirimler sizleri bekliyor. Beyaz eşyadan, mutfak malzemelerine, temizlik malzemelerinden, oyuncaklara kadar birçok ürün uygun fiyata BİM marketlerde 2 Şubat'ta sizlerle buluşuyor. 2 Şubat 2024'te hangi ürünler geliyor? Hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu - Sayfa 1

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Kumtel Fastfryer 1.599 TL

Luxell XXL Hızlı Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

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BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu - Sayfa 2

LG 55'' 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL

TCL 43'' Smart Google TV 8.999 TL

Dijitsu 65'' UHD Webos TV 14.799 TL

Dijitsu 50'' UHD Android LED TV 9.299 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL

Range Çay Makinesi 899 TL

Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL

Fakir Dik Süpürge 999 TL

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BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu - Sayfa 3

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL

Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL

Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu 49,50 TL

Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL

Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL

Rakle Ölçü Bardağı 300 cc 21,50 TL

Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL

Benante Şekerlik 350 ml 129 TL

Benante Fırın Kabi 239 TL

Benante Kupa 350 ml 119 TL

Benante Demlik 850 ml 239 TL

Cook Love Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 179 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL

Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 16,50 TL

Silikon Ürünler 29,50 TL

Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 21,50 TL

Kağıt Muffin / Sufle Kabı 21,50 TL

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BİM 2 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Şubat cuma indirim kataloğu - Sayfa 4

Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL

Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL

Kadın Terlik 44,50 TL

Erkek Terlik 49,50 TL

Fermuarlı Mont 199 TL

Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL

Kadın Lüks Eldiven 140 TL

Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL

Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL

Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL

Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL

Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

İkili Banyo Paspas Seti 169 TL

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