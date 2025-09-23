  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?

BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 23 Eylül 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 23 Eylül 2025 Salı indirimleri...

BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1
1 | 66
BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

AYSAN ÇUBUK SALATALIK TURŞUSU 670 G

Fiyat: 79,50 TL

2 | 66
BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3
3 | 66
BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4
4 | 66