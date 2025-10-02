BİM market 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim’e Casper VIA A40 Cep Telefonu geliyor
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 3 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3 Ekim 2025 Cuma indirimleri...
CASPER VIA A40 CEP TELEFONU 8GB/256 GB
Fiyat: 7,990 TL
