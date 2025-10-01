  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor

BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 3 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor - Sayfa 1

DİJİTSU 55 İNÇ UHD GOOGLE TV DG22000

Fiyat: 14,990 TL

1 | 110
BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor - Sayfa 2
2 | 110
BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor - Sayfa 3
3 | 110
BİM 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim'e Mini Buzdolabı geliyor - Sayfa 4
4 | 110