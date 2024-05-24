BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor!
BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 31 Mayıs onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 31 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 31 Mayıs 2024 cuma indirimleri...
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL
Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL
Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL
Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL
Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL
Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL
Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL
Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL
Glass in love Akasya Kapaklı Cam Bahharatlık 35 TL
Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL
Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL
Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL
Dekoratif Ahşap Tepsi 189 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 45 TL
Okyanus Ahşap Görünümlü Muutfak Gereçleri 45 TL
Kağıt Sufle / Muffin Kabı 25 TL
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
Derin Çelik Tencere 599 TL
Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 2.499 TL
Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL
LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL
LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL
LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL
Chef's Pro Wok Tava 239 TL
Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL
Mehtap Tava 249 TL
Mehtap Sahan 199 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
Kelebek Kurutmalık 379 TL
Ütü Masası 499 TL
Ütü Masası Kılıfı 65 TL
İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL
Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL
Modüler Raf 299 TL
Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL
Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL
Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL
Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL
APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL
RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL
APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL