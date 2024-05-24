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BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor!

BİM market mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 31 Mayıs onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 31 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 31 Mayıs 2024 cuma indirimleri...

BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 1

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL

Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL

Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL

Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL

Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL

Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL

Glass in love Akasya Kapaklı Cam Bahharatlık 35 TL

Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL

Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

Dekoratif Ahşap Tepsi 189 TL

Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 45 TL

Okyanus Ahşap Görünümlü Muutfak Gereçleri 45 TL

Kağıt Sufle / Muffin Kabı 25 TL

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BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 2

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL

Derin Çelik Tencere 599 TL

Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 2.499 TL

Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL

LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL

LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL

LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL

Chef's Pro Wok Tava 239 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL

Mehtap Tava 249 TL

Mehtap Sahan 199 TL

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BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 3

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL

Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

Kelebek Kurutmalık 379 TL

Ütü Masası 499 TL

Ütü Masası Kılıfı 65 TL

İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL

Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL

Modüler Raf 299 TL

Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL

Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL

Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL

Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL

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BİM 31 Mayıs 2024 cuma aktüel ürünleri yayımlandı! BİM'e 31 Mayıs Elektrikli Bisiklet geliyor! - Sayfa 4

APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL

RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL

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