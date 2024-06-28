BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor!
BİM market Temmuz ayı indirimlerine başladı. BİM market 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 5 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 5 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 5 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 5 Temmuz 2024 cuma indirimleri...
Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL
APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL
43'' FHD Android TV 6.499 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL
Taşınabilir Soğutucu 499 TL
Masaüstü Fan 329 TL
Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL
Kadın Şortlu Takım 185 TL
Kadın Kapri Takım 235 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL
Erkek Şort 129 TL
Erkek Kapri 129 TL
Fırın Eldiveni 34,50 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Yüz Havlusu 55 TL
El Havlusu 24,50 TL
Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL
Ayak Havlusu 49,50 TL
Su Emici Paspas 59 TL
Amerikan Servis 49 TL
Büyük Boy Sepet 85 TL
Orta Boy Sepet 75 TL
Bardak Altlığı 12,50 TL
Küçük Boy Sepet 49 TL
Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL
Orta Boy Saplı Sepet 139 TL
Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL
Esnek Saplı Mop 189 TL
Makarna Uçlu Mop 179 TL
Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL
2 Katlı Şampuanlık 89 TL
Tek Fiyat Fırça 59 TL
Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL
Saplı Saklama Kabı 59 TL
Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL
Su Kovası 10 Litre 59 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Organizer Çeşitleri 35 TL
Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL
Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL