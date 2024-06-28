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  4. BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor!

BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor!

BİM market Temmuz ayı indirimlerine başladı. BİM market 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 5 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 5 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 5 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 5 Temmuz 2024 cuma indirimleri...

BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor! - Sayfa 1

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

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BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor! - Sayfa 2

43'' FHD Android TV 6.499 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

Taşınabilir Soğutucu 499 TL

Masaüstü Fan 329 TL

Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL

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BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor! - Sayfa 3

Kadın Şortlu Takım 185 TL

Kadın Kapri Takım 235 TL

Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

Erkek Şort 129 TL

Erkek Kapri 129 TL

Fırın Eldiveni 34,50 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Yüz Havlusu 55 TL

El Havlusu 24,50 TL

Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Su Emici Paspas 59 TL

Amerikan Servis 49 TL

Büyük Boy Sepet 85 TL

Orta Boy Sepet 75 TL

Bardak Altlığı 12,50 TL

Küçük Boy Sepet 49 TL

Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

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BİM 5 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 5 Temmuz ATV geliyor! - Sayfa 4

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 999 TL

Esnek Saplı Mop 189 TL

Makarna Uçlu Mop 179 TL

Okyanus Luna Banyo Seti 5'li 399 TL

2 Katlı Şampuanlık 89 TL

Tek Fiyat Fırça 59 TL

Okyanus Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 99 TL

Saplı Saklama Kabı 59 TL

Hazneli Bulaşık Fırçası / Teli 49 TL

Su Kovası 10 Litre 59 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

Organizer Çeşitleri 35 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 27,50 TL

Tuvalet Fırçası Karma Koli 27,50 TL

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