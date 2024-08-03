  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor?

BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor?

BİM market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 9 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 9 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 9 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 9 Ağustos 2024 cuma indirimleri...

BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Chef's Yuvarlak Tepsi 229 TL

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 115 TL

Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri 99 TL

Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL

Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 109 TL

Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı 129 TL

Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase 119 TL

Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 249 TL

Metal Derin Bulaşıklık 159 TL

Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL

1 | 5
BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

Raf Organizer 69 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç 59 TL

12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 32,50 TL

2 | 5
BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Brode Perde 179 TL

Süet Fon Perde 329 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Yastık Alezi 34 TL

Paspas 99 TL

Şortlu Takım Erkek/ Kadın 209 TL

Ev Elbisesi 149 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Konuşan Cansu Bebek 249 TL

3 | 5
BİM 9 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

Nautica TWS Kulaklık 349 TL

Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

4 | 5