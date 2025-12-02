  1. Ekonomim
  4. BİM market 03 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM markete 3'lü Zigon Sehpa geliyor!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 03 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 03 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 03 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...

KARAVAN 4.0 METRE


Fiyat: 345,000 TL

PIRANTECH AIRBREEZE 6 BAŞLIKLI SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE KURUTMA SETİ


Fiyat: 5,990 TL

55" İÇ MEKAN 400 NİTS LED EKRAN 550VIN6000


Fiyat: 39,500 TL

ARAÇ İÇİ KAMERA


Fiyat: 5,500 TL

