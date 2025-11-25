BİM market 03 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Karavan geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 03 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 03 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 03 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...
KARAVAN 4.0 METRE
Fiyat: 345,000 TL
1 | 20
PIRANTECH AIRBREEZE 6 BAŞLIKLI SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE KURUTMA SETİ
Fiyat: 5,990 TL
2 | 20
55" İÇ MEKAN 400 NİTS LED EKRAN 550VIN6000
Fiyat: 39,500 TL
3 | 20
ARAÇ İÇİ KAMERA
Fiyat: 5,500 TL
4 | 20
