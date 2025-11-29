BİM market 05 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Siyah Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 05 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Aralık‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 05 Aralık 2025 Cuma indirimleri...
NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU 105 2023 LEDA (TA-1557)
Fiyat: 1,790 TL
KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,500 TL
