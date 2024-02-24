BİM market 1 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 1 Mart hangi ürünler geliyor?
BİM market 1 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM market 1 Mart aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 1 Mart oyuncaktan, televizyona, elektrikli süpürgeden, elektrikli bisiklete, pasta servis setinden, tencereye kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM markete 1 Martta hangi ürünler geliyor? İşte ürünler ve fiyatları...
İş araçları 99 TL
Oyuncak 4x4 Araba 59 TL
3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL
Motorsiklet 59 TL
Süpürge 99 TL
Aktivite Kitapları 24,50 TL
100 Temel Eserden Seçmeler Hikaye Kitapları 8,50 TL
Polis Seti 149 TL
Meyve Kesme Oyunu 89 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 89 TL
Barbie Puzzle 49 TL
Tetris Kutu Oyunu 169 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 32,50 TL
Oyuncak Kamyon 129 TL
Saklama Kutulu Blok Seti 89 TL
Renkli Balonlar 10'lu 17,50 TL
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
Range Çay Makinesi 999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
Everest Kablosuz Mouse 99 TL
Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL
Kadın / Erkek Eşofman Altı 99 TL
Kız - Erkek Spor Ayakkabı 259 TL
Letoon Kadın Ayakkabı 369 TL
Naturalove Simli Küçük Boy Sepet 65 TL
Naturalove Simli Peçetelik 7,50 TL
Naturalove Simli Amerikan Servis 65 TL
Naturalove Simli Bardak Altlığı 10,50 TL
Peluş Çanta 219 TL
Kol Çanta 149 TL
Cüzdan 95 TL
Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 299 TL
Çift Kişilik Battaniye 365 TL
Baskılı Masa Örtüsü 79 TL
Baskılı Mindr 44,50 TL
Bebek Nevresim Seti 169 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf 85 TL
Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL
Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 ml 44,50 TL
Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL
Tekli Bebek Body 42,50 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL
Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL
Kütahya Porselen Kase 85 TL
Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL
Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL
Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL
Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL
Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL
Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL
Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL
Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL
Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL
Bal Kovanozu 49,50 TL
Büyük Kesme Panosu 49,50 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL
Matara 530 ml 85 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL
Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li 65 TL
Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 16,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 21,50 TL
Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 31,50 TL