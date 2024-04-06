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BİM market 12 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12 Nisan BİM markete 3D Yazıcı geliyor!

BİM market 12 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 12 Nisan 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Nisan cuma günü onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 12 Nisan hangi ürünlerde indirim var? 12 Nisan BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

BİM market 12 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12 Nisan BİM markete 3D Yazıcı geliyor! - Sayfa 1

Creality K1 12X Daha Hızlı 3D Yazıcı 20.999 TL

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BİM market 12 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12 Nisan BİM markete 3D Yazıcı geliyor! - Sayfa 2

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

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BİM market 12 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12 Nisan BİM markete 3D Yazıcı geliyor! - Sayfa 3

ICEMAX Buzluk Termos 24 Litre 749 TL

Musluklu Piknik Termos 6 Litre 279 TL

Buz Aküsü 350 ml 15 TL

Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 3750 cc 27,50 TL

Çizgi Gravürlü Kek Fanusu 99 TL

Çizgi Gravürlü Kase 650 cc 15 TL

Çizgi Garvürlü Çerezlik 350 ml 11,50 TL

Çizgi Gravürlü Sürahi 1500 ml 69 TL

Çizgi Gravürlü Bardak Seti 4'lü 49 TL

Çizgi Gravürlü Kepçe / Kaşık Altlığı 19,50 TL

Hazneli Rende 119 TL

Jumbo Boy Soyacak 21,50 TL

Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 45 TL

Çantalı Piknik Seti 149 TL

Kapaklı Leğen 69 TL

Desenli Badya 32,50 TL

Emaye Tepsi 32 cm 75 TL

Melamin Kayık Tabak 55 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü 24,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü 17,50 TL

Emaye Közmatik 59 TL

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BİM market 12 Nisan cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12 Nisan BİM markete 3D Yazıcı geliyor! - Sayfa 4

Konuşturan Oyuncak 219 TL

Fenerli Kitap Gizli Nesneler 159 TL

Tekli Arabalar 49,50 TL

Oyuncak Pelüş Hayvan Çeşitleri 299 TL

Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 219 TL

Çocuk Sandalyesi 119 TL

Oyuncak Kamyon 119 TL

Oyuncak Traktör 119 TL

Çek Bırak Karma Araç Bloklar 119 TL

Oyuncak Dondurma Arabası 149 TL

Oyuncak Tatlı Seti 59 TL

Oyuncak Kelepçeli Polis Seti 59 TL

Oyuncak Alışveriş Arabası 199 TL

Oyuncak Uzay Mekiği Ve Astronot 179 TL

Ahşap Blokları 229 TL

Lisanslı Puzzle 39,50 TL

Abaküslü Yazı Tahtası 59 TL

X-Shot Atış Oyuncağı 129 TL

Kim Bu Kutu Oyunu 199 TL

Kelime Oyunu 119 TL

Sevimli Canavarlar Manyetik Oyunu 129 TL

Biz İkimiz Serisi Kitaplar 17,50 TL

Nebuu Junior Kutu Oyunu 119 TL

Bowling Seti 89 TL

Asa Köpük 24,50 TL

Ana Karakter Bebekler 199 TL

Dekoratif Mandallar 17,50 TL

Futbol Kalesi Ve Top Seti 229 TL

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