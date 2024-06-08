BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 14 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14 Haziran 2024 cuma indirimleri...
Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 319 TL
Çelik Saplı Ahşap Servis Gereçleri 35 TL
Cem Pankek Tavası 279 TL
Cem Tava 20 cm 289 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 199 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 115 TL
Metal Ekmek Kutusu 125 TL
Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 65 TL
Toprak Güveç Tencere 79 TL
Şeffaf 5 Bölmeli Organizer 49 TL
Bıçak Bileyici 159 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 35 TL
Buzdolabı Organizeri 49 TL
Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL
Parex Basic Trend Temizlik Seti 189 TL
Silikon Kapak Seti 6'lı 99 TL
Çocuk Sandalyesi 119 TL
Barbie Peri Bebek 199 TL
Pelüş Sevimli Bebek 219 TL
APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL
Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL
TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL
Polosmart Smart Tartı 329 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL
Retro Tıraş Makinesi 299 TL
Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL
LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL
LG 55'' UHD Smart TV 19.999 TL
LG 50'' Ultra HD Smart TV 17.999 TL
TCL 43'' Full HD Smart TV 7.999 TL
TCL 55'' 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL