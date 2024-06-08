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BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler

BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 14 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14 Haziran 2024 cuma indirimleri...

BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 1

Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 319 TL

Çelik Saplı Ahşap Servis Gereçleri 35 TL

Cem Pankek Tavası 279 TL

Cem Tava 20 cm 289 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 199 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 115 TL

Metal Ekmek Kutusu 125 TL

Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 65 TL

Toprak Güveç Tencere 79 TL

Şeffaf 5 Bölmeli Organizer 49 TL

Bıçak Bileyici 159 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 35 TL

Buzdolabı Organizeri 49 TL

Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL

Parex Basic Trend Temizlik Seti 189 TL

Silikon Kapak Seti 6'lı 99 TL

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BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 2

Çocuk Sandalyesi 119 TL

Barbie Peri Bebek 199 TL

Pelüş Sevimli Bebek 219 TL

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BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 3

APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL

KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL

Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL

Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL

TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL

Polosmart Smart Tartı 329 TL

Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL

Retro Tıraş Makinesi 299 TL

Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL

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BİM market 14 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 14 Haziran aktüel ürünler - Sayfa 4

LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL

LG 55'' UHD Smart TV 19.999 TL

LG 50'' Ultra HD Smart TV 17.999 TL

TCL 43'' Full HD Smart TV 7.999 TL

TCL 55'' 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

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